Autodesk Construction Cloud ist eine führende Software, die Einfachheit mit Leistung kombiniert, indem sie die Teams im Büro und auf der Baustelle in sämtlichen Phasen des Projekts vernetzt ‒ von der Entwurfsphase über die Planung und die Bauausführung bis hin zum Betrieb.
Kein einziger Aspekt des Bauprozesses läuft isoliert ab. Um das Risiko von isolierten Daten und Missverständnissen zu vermeiden, müssen Projektteams zusammenarbeiten und jederzeit auf dieselben wichtigen Projektdokumente und -daten zugreifen können. Das Portfolio von Autodesk Construction Cloud basiert auf dem tiefgehenden Verständnis der speziellen Anforderungen eines jeden wichtigen Arbeitsablaufs. Dabei liegt der Fokus auf der Bereitstellung einer Software, die den Zeitaufwand reduziert, für mehr Klarheit sorgt und zudem anwenderfreundlich ist. Um dieses Ziel zu erreichen, bietet die Software ein sorgfältig ausgearbeitetes Toolset, das wichtige Herausforderungen löst und Geschäftsprozesse transformiert.
Architekten, Ingenieure und Projektteams können an koordinierten und gemeinsamen Entwürfen zusammenarbeiten, unabhängig von ihrem Standort, ihrer Projektrolle oder der Projektphase. Verbessern Sie die Zusammenarbeit, indem Sie die Ausarbeitung von Entwürfen vereinfachen und den Informationsverlust bei der Übergabe reduzieren. Und sorgen Sie für eine engere und transparentere Zusammenarbeit zwischen Büro und Baustelle, indem Sie Planer und Bauarbeiter miteinander vernetzen. Mit der Autodesk Construction Cloud können Sie die Vision und Dokumentation eines Entwurfs in einen aktualisierbaren Datenbestand verwandeln, der über den gesamten Lebenszyklus hinweg den Anforderungen des Gebäudes entspricht.
Setzen Sie Ihre Projekte bereits vor dem Start auf die Erfolgsschiene. Verbessern Sie Entwurfsqualität und Ausführbarkeit, erstellen Sie präzise Ermittlungen und finden Sie für jedes Projekt die richtigen Bauunternehmer. Greifen Sie auf das branchenweit größte Netzwerk von Bauunternehmern und Verwaltungstools für die Lieferantenqualifizierung zu, um das Risiko für jedes Projekt zu minimieren. Setzen Sie cloudbasierte Technologien ein, die manuelle Aufgaben automatisieren und die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Projektbeteiligten optimieren, um für erfolgreiche Ergebnisse zu sorgen. Mit Autodesk Construction Cloud-Lösungen können Bauvorbereitungsteams die Entwurfsabsicht umsetzen, wettbewerbsfähige Angebote abgeben, finanzielle Risiken minimieren und durch Optimieren der Koordination, der Modellkonditionierung, der Quantifizierung, der Angebotsverwaltung und der Qualifikation weiterhin gewinnbringend arbeiten.
Bauprojekte werden oft auf fragmentierte Art und Weise durchgeführt. Die fehlende Verbindung zwischen den verschiedenen Projektphasen führt zu erhöhter Unsicherheit während des gesamten Projekts, und die Ergebnisse können in vielen Fällen nicht kontrolliert werden. Die Kommunikation von Problemen, Informationsanfragen und Fortschritten zwischen Büro und Baustelle sowie die Analyse dieser Daten mit maschinellem Lernen können die Kosten, Zeitpläne, Qualität und Sicherheit eines Projekts beeinflussen. Mit der Autodesk Construction Cloud lassen sich diese Probleme überwinden, indem Datensilos abgebaut, die Interoperabilität zwischen den verschiedenen Arbeitsphasen unterstützt und Projektdaten in verwertbare Informationen umgewandelt werden.
Vernetzen Sie die während der Planungs- und Bauphase erstellten BIM-Objektdaten mit dem Baubetrieb selbst, um das Modell anzusehen, und ermöglichen Sie den Zugriff auf Prüflisten, Terminierung und Historie von Instandhaltungsarbeiten. Wenn alle Projektteams auf einer zentralen Datenplattform arbeiten, können Auftraggeber den Projektstatus, die Änderungen und Probleme einsehen. Die Autodesk Construction Cloud bietet eine größere Transparenz und damit besser vorhersagbare Ergebnisse und profitablere Projekte.
Umfassende Software für das Projektmanagement und die Bauleitung vor Ort mit einem vernetzten Toolset für Bauunternehmen.
Verwenden Sie eine einzige Lösung, um genaue 2D-Ermittlungen durchzuführen und automatische Mengen aus 3D-Modellen zu generieren.
Vernetzen Sie Projektteams und -daten, um Risiken zu minimieren, die Qualität zu verbessern und Projekte frist- und budgetgerecht abzuwickeln.