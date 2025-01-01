Setzen Sie Ihre Projekte bereits vor dem Start auf die Erfolgsschiene. Verbessern Sie Entwurfsqualität und Ausführbarkeit, erstellen Sie präzise Ermittlungen und finden Sie für jedes Projekt die richtigen Bauunternehmer. Greifen Sie auf das branchenweit größte Netzwerk von Bauunternehmern und Verwaltungstools für die Lieferantenqualifizierung zu, um das Risiko für jedes Projekt zu minimieren. Setzen Sie cloudbasierte Technologien ein, die manuelle Aufgaben automatisieren und die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Projektbeteiligten optimieren, um für erfolgreiche Ergebnisse zu sorgen. Mit Autodesk Construction Cloud-Lösungen können Bauvorbereitungsteams die Entwurfsabsicht umsetzen, wettbewerbsfähige Angebote abgeben, finanzielle Risiken minimieren und durch Optimieren der Koordination, der Modellkonditionierung, der Quantifizierung, der Angebotsverwaltung und der Qualifikation weiterhin gewinnbringend arbeiten.

Mehr erfahren