Die beste Person für einen Auftrag ist nicht immer die, die Sie kennen oder die am billigsten ist. Billiglöhne, Rückstände von Subunternehmern und Betriebsrisiken können problematisch sein. Darum beginnt das Minimieren von Risiken immer mit dem sofortigen und transparenten Zugriff auf ein wachsendes Netzwerk aus Partnern, die die Anforderungen Ihres Projekts erfüllen können.