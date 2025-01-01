Setzen Sie Finanz- und Sicherheitsdaten ein, um zuversichtlich mit qualifizierten Subunternehmern zusammenzuarbeiten, Projektrisiken zu minimieren und den Unternehmensgewinn zu schützen.
Die beste Person für einen Auftrag ist nicht immer die, die Sie kennen oder die am billigsten ist. Billiglöhne, Rückstände von Subunternehmern und Betriebsrisiken können problematisch sein. Darum beginnt das Minimieren von Risiken immer mit dem sofortigen und transparenten Zugriff auf ein wachsendes Netzwerk aus Partnern, die die Anforderungen Ihres Projekts erfüllen können.
Sobald die Qualifizierungsinformationen erfasst wurden, müssen diese Daten gründlich analysiert werden, um zu erfahren, wie prognostizierbare Risiken minimiert werden können. Unvoreingenommene Analysen gewähren Ihnen einen deutlicheren Vergleich der einzelnen Subunternehmer und zeigen, ob sie die Projektparameter erfüllen können.
Die Ergebnisse einer Risikoanalyse sollten nicht in einem Datensilo aufbewahrt werden. Die besten Bauteams leiten gerne Informationen weiter, um andere Teams und eine fundierte Entscheidungsfindung zu unterstützen. Durch das Weiterleiten von Subunternehmer-Risikoinformationen wird sichergestellt, dass Bauvorbereitungsteams bessere Entscheidungen treffen, um gemeinsame Geschäftsergebnisse zu verbessern.
Geben Sie Teams die Tools, die diese zum Auswählen der besten Subunternehmer für jedes einzelne Projekt benötigen.
Wichtige Finanz- und Sicherheitskennzahlen für die Qualifizierung
Die genaue Beurteilung der Finanzsituation eines Subunternehmers vor der Vergabe von Aufträgen ist wichtiger denn je.
Ausschreibungsmanagement und Qualifizierung als Erfolgsfaktor
Die Weitergabe von Risikodaten an interne Abteilungen ist äußerst wichtig, insbesondere zwischen den für Risikobewertung und Kostenplanung zuständigen Teams.