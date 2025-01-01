Autodesk Construction Cloud Logo
Produkte
Lösungen
Ressourcen
Preise

Qualifizierung von Subunternehmern

Automatisieren Sie die Risikoanalyse und verbessern Sie die Qualifizierung von Subunternehmern.

Setzen Sie Finanz- und Sicherheitsdaten ein, um zuversichtlich mit qualifizierten Subunternehmern zusammenzuarbeiten, Projektrisiken zu minimieren und den Unternehmensgewinn zu schützen.

Finden Sie Subunternehmer für jedes Projekt.

Die beste Person für einen Auftrag ist nicht immer die, die Sie kennen oder die am billigsten ist. Billiglöhne, Rückstände von Subunternehmern und Betriebsrisiken können problematisch sein. Darum beginnt das Minimieren von Risiken immer mit dem sofortigen und transparenten Zugriff auf ein wachsendes Netzwerk aus Partnern, die die Anforderungen Ihres Projekts erfüllen können.

Ein detailliertes Subunternehmerprofil befindet sich während des Vorqualifizierungsprozesses für ein bevorstehendes Projekt in einer Softwarelösung für die Subunternehmerqualifizierung.

Erhalten Sie eine einfache und sichere Risikoanalyse.

Geschäftsinformationen, finanzielle Stabilität, Sicherheitsstatistiken, Qualität in der Vergangenheit und Versicherungsdaten sind bei der Auswahl von Subunternehmern von entscheidender Bedeutung. Greifen Sie sofort auf alle diese Informationen von einem Ort aus zu.

Ein Teil eines anpassbaren Fragebogens für die Vorabqualifizierung von TradeTapp.

Analysieren und prognostizieren Sie Subunternehmer-Risiken.

Sobald die Qualifizierungsinformationen erfasst wurden, müssen diese Daten gründlich analysiert werden, um zu erfahren, wie prognostizierbare Risiken minimiert werden können. Unvoreingenommene Analysen gewähren Ihnen einen deutlicheren Vergleich der einzelnen Subunternehmer und zeigen, ob sie die Projektparameter erfüllen können.

Die Funktion zur Risikoanalyse und proaktiven Risikominimierung der Software für die Subunternehmerqualifizierung von TradeTapp.

Leiten Sie nützliche Risikodaten an die Teams weiter.

Die Ergebnisse einer Risikoanalyse sollten nicht in einem Datensilo aufbewahrt werden. Die besten Bauteams leiten gerne Informationen weiter, um andere Teams und eine fundierte Entscheidungsfindung zu unterstützen. Durch das Weiterleiten von Subunternehmer-Risikoinformationen wird sichergestellt, dass Bauvorbereitungsteams bessere Entscheidungen treffen, um gemeinsame Geschäftsergebnisse zu verbessern.

Verwenden von Risikodaten aus BuildingConnected zum Anpassen des Angebots und der Kostenplanung vor der Beauftragung von Subunternehmern.

Reduzieren Sie Risiken mit einem vernetzten Risikomanagement.

Geben Sie Teams die Tools, die diese zum Auswählen der besten Subunternehmer für jedes einzelne Projekt benötigen.

find-the-best-subs
Finden der besten Subunternehmer

Nutzen Sie das Bauunternehmer-Netzwerk von BuildingConnected, um neue Partnerschaften zu entdecken und bestehende auszubauen.

Mehr erfahren
artificial-intelligence
KI für Risiken

Durchsuchen Sie schnell Millionen von auf das Bauwesen bezogenen Datensätzen, um Ihre Risiken zu analysieren, zu identifizieren und zu priorisieren.

Mehr erfahren

Erhalten Sie die leistungsstarke Plattform für die Qualifizierung von Subunternehmern und die Risikominimierung, die von den weltweit besten Bauunternehmern eingesetzt wird.

Wichtige Finanz- und Sicherheitskennzahlen für die Qualifizierung

Die genaue Beurteilung der Finanzsituation eines Subunternehmers vor der Vergabe von Aufträgen ist wichtiger denn je.

Artikel lesen

Autodesk Construction – Ausblick auf 2021

Ist Ihr Unternehmen bereit? Werfen Sie in diesem interaktiven Bericht einen kritischen Blick auf die Risikolandschaft in der Baubranche.

Bericht herunterladen

Ausschreibungsmanagement und Qualifizierung als Erfolgsfaktor

Die Weitergabe von Risikodaten an interne Abteilungen ist äußerst wichtig, insbesondere zwischen den für Risikobewertung und Kostenplanung zuständigen Teams.

Artikel lesen