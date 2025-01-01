BIM-Daten helfen Auftragnehmern dabei, Kosten zu verwalten, Risiken zu minimieren und die Qualität sowie die Gesamtprojekteffizienz zu verbessern. Die Aufbereitung und Nutzung des Buchstaben „I“ in BIM, ist für den Erfolg von zentraler Bedeutung.
Kategorisieren Sie Modelldaten nach Projektstrukturplan, Angebotspaket oder Montagetyp. Verbessern Sie Projekteinblicke durch Gruppieren und Filtern der Modelldaten. Das BIM/VDC-Team kann es auch allen Beteiligten – unabhängig von der BIM-Erfahrung – ermöglichen, auf BIM-Daten zuzugreifen, sie zu analysieren und weiterzuleiten, um das Projektergebnis zu verbessern.
Fügen Sie dem Modell Baudaten hinzu, um Projektdaten zu klassifizieren und zu organisieren. Benutzerdefinierte Eigenschaften können dem Modell hinzugefügt werden, ohne dass Parameter in Revit erstellt werden müssen. Assemble ermöglicht Teams das einfache Hinzufügen von Informationen, wie beispielsweise Aktivitäts-ID, Angebotspaket, Kostencode, Ort, Zone/Bereich oder Installationsstatus, um mehrere nachgelagerte Arbeitsabläufe zu ermöglichen.
Indem relevante Modelldaten über die Cloud zugänglich gemacht, einfach zu verstehen und zu verwenden sind, können BIM/VDC-Teams, Modelle organisieren und eine für den täglichen Bedarf vorgefilterte Ansicht, mit dem Baustellenteam teilen. Mit Assemble können Baustellenteams Modellobjekte auswählen und den Installationsstatus aktualisieren. Die Vernetzung der einzelnen Status mit Modellobjekten liefert einen aussagekräftigen visuellen Fortschrittsbericht der abgeschlossenen Arbeiten, der direkt mit den Projektmengen verknüpft ist.
Verbinden Sie den Bauzeitplan mit dem konditionierten BIM-Modell, um Aktivitäten auf der Baustelle hinsichtlich Start- und Enddaten zu überwachen. Verbessern Sie Projektsteuerung und -ergebnisse durch Erstellen vollständig interaktiver, anpassbarer Berichte und Dashboards, die detaillierte Projektdaten nutzen.
Behalten Sie die Kontrolle über den Lebenszyklus Ihres Projekts, und liefern Sie pünktlich sowie unter Einhaltung des Budgets.
Veröffentlichen und aggregieren Sie alle disziplinübergreifenden Modelle in einem einzigen Ordner für automatische Kollisionserkennung.Mehr erfahren
Teams können 2D-Ermittlungen durchführen und 3D-Mengen aus dem Modell generieren – alles in einer Lösung.Mehr erfahren
Stellen Sie sicher, dass der Projektzeitplan eingehalten wird, verbessern Sie die Zusammenarbeit und reduzieren Sie Missverständnisse, Fehler und Nacharbeiten.Mehr erfahren