Indem relevante Modelldaten über die Cloud zugänglich gemacht, einfach zu verstehen und zu verwenden sind, können BIM/VDC-Teams, Modelle organisieren und eine für den täglichen Bedarf vorgefilterte Ansicht, mit dem Baustellenteam teilen. Mit Assemble können Baustellenteams Modellobjekte auswählen und den Installationsstatus aktualisieren. Die Vernetzung der einzelnen Status mit Modellobjekten liefert einen aussagekräftigen visuellen Fortschrittsbericht der abgeschlossenen Arbeiten, der direkt mit den Projektmengen verknüpft ist.