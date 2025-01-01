Autodesk Construction Cloud Logo
Modellkonditionierung

BIM- und Modelldatenmanagement einfach gemacht.

BIM-Daten helfen Auftragnehmern dabei, Kosten zu verwalten, Risiken zu minimieren und die Qualität sowie die Gesamtprojekteffizienz zu verbessern. Die Aufbereitung und Nutzung des Buchstaben „I“ in BIM, ist für den Erfolg von zentraler Bedeutung.

Organisieren Sie BIM-Daten mit Flexibilität.

Kategorisieren Sie Modelldaten nach Projektstrukturplan, Angebotspaket oder Montagetyp. Verbessern Sie Projekteinblicke durch Gruppieren und Filtern der Modelldaten. Das BIM/VDC-Team kann es auch allen Beteiligten – unabhängig von der BIM-Erfahrung – ermöglichen, auf BIM-Daten zuzugreifen, sie zu analysieren und weiterzuleiten, um das Projektergebnis zu verbessern.

Bildschirm, der zeigt, wie BIM-Modelldaten organisiert werden können

Erstellen Sie sofort einsatzbereite Modelle.

Fügen Sie dem Modell Baudaten hinzu, um Projektdaten zu klassifizieren und zu organisieren. Benutzerdefinierte Eigenschaften können dem Modell hinzugefügt werden, ohne dass Parameter in Revit erstellt werden müssen. Assemble ermöglicht Teams das einfache Hinzufügen von Informationen, wie beispielsweise Aktivitäts-ID, Angebotspaket, Kostencode, Ort, Zone/Bereich oder Installationsstatus, um mehrere nachgelagerte Arbeitsabläufe zu ermöglichen.

Demonstrieren des Unterschieds zwischen Entwurfsmodell und Baumodell

Ermöglichen Sie die Nachverfolgung von Bauarbeiten.

Indem relevante Modelldaten über die Cloud zugänglich gemacht, einfach zu verstehen und zu verwenden sind, können BIM/VDC-Teams, Modelle organisieren und eine für den täglichen Bedarf vorgefilterte Ansicht, mit dem Baustellenteam teilen. Mit Assemble können Baustellenteams Modellobjekte auswählen und den Installationsstatus aktualisieren. Die Vernetzung der einzelnen Status mit Modellobjekten liefert einen aussagekräftigen visuellen Fortschrittsbericht der abgeschlossenen Arbeiten, der direkt mit den Projektmengen verknüpft ist.

Bauarbeiter, der den Status eines Kanals auf einem Mobilgerät aktualisiert

Ermöglichen Sie die Zeitplanverwaltung.

Verbinden Sie den Bauzeitplan mit dem konditionierten BIM-Modell, um Aktivitäten auf der Baustelle hinsichtlich Start- und Enddaten zu überwachen. Verbessern Sie Projektsteuerung und -ergebnisse durch Erstellen vollständig interaktiver, anpassbarer Berichte und Dashboards, die detaillierte Projektdaten nutzen.

Daten, die Planungsverwaltungsberichte zeigen

Vernetzen Sie mit der Autodesk Construction Cloud Arbeitsabläufe vom Entwurf bis zur Übergabe.

Behalten Sie die Kontrolle über den Lebenszyklus Ihres Projekts, und liefern Sie pünktlich sowie unter Einhaltung des Budgets.

Automatische Modellkoordination

Veröffentlichen und aggregieren Sie alle disziplinübergreifenden Modelle in einem einzigen Ordner für automatische Kollisionserkennung.

Integrieren von 2D- und 3D-Ermittlungen

Teams können 2D-Ermittlungen durchführen und 3D-Mengen aus dem Modell generieren – alles in einer Lösung.

Verwalten von Projekten vor Ort

Stellen Sie sicher, dass der Projektzeitplan eingehalten wird, verbessern Sie die Zusammenarbeit und reduzieren Sie Missverständnisse, Fehler und Nacharbeiten.

Quotation mark

"Wir konnten den wöchentlichen Zeitaufwand für die Verfolgung des Fertigstellungswerts von acht auf vier Stunden verringern. Neben einer Zeitersparnis von 50 % hat Assemble durch die Beseitigung von Redundanzen außerdem die Datenqualität bei der Verfolgung erhöht. Früher haben wir den Fertigstellungswert innerhalb von 10 % angegeben, heute liegt der Wert im3 %-Bereich."

- Spencer Hobson, leitender Projektingenieur bei McKinstry

