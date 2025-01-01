Autodesk Construction Cloud Logo
Vernetzte Dokumentenverwaltung während des gesamten Projektlebenszyklus.

Eine zentrale Lösung für die Dokumentenverwaltung als zentrale Datenquelle während der gesamten Projektlaufzeit für alle Projektteams.

Eine einzige, cloudbasierte Plattform für optimierte Dokumentenverwaltung

Symbol für Modellkoordination für die Dokumentenverwaltung
2D- und 3D-Entwürfe verwalten

Veröffentlichen und aggregieren Sie alle disziplinübergreifenden Modelle in einem einzigen Ordner für automatische Kollisionserkennung.

Symbol für Bauprojektmanagement für die Dokumentenverwaltung
Dateien als Referenzen verknüpfen

Fügen Sie Dokumente als Referenzen an Informationsanfragen, Besprechungen, Formulare und Objekte hinzu, um die Zusammenarbeit zu verbessern und Missverständnisse bei der Kommunikation zu vermeiden.

Symbol für Qualitätsmanagement für die Dokumentenverwaltung
Zentrale Aufgabenverwaltung

Verfolgen und lösen Sie Qualitätsprobleme mühelos teamübergreifend mit einer einzigen zentralen Aufgabenliste.

Bauprojektübergabe für die Dokumentenverwaltung.
Übergabedokumentation organisieren

Generieren Sie mit einem einzigen Klick eine aktuelle, umfassende Übergabedokumentation für ein Projekt als Datensatz und Ausdruck.

Alle Projektdokumente und -daten vom Entwurf bis zur Bauausführung auf einer zentralen Plattform speichern und verwalten

Dokumentkontrolle

Stellen Sie mit strukturierten Ordnern und leistungsstarken Tools für die Rechtevergabe sicher, dass die richtigen Informationen in die richtigen Hände gelangen.

Dokumentgenehmigungen

Reduzieren Sie den manuellen Aufwand, und automatisieren Sie die Prüfung von Zeichnungen, Modellen und Dokumenten schon vor der Veröffentlichung und Freigabe.

Dokumentbearbeitung im Team

Kommunizieren Sie mithilfe von Markierungen und Aufgaben, um die Zusammenarbeit zwischen Teams zu verbessern.

Planprüfung

Identifizieren und priorisieren Sie Entwurfs- und Konstruktionsprobleme mit Markierungen, Aufgaben, automatischen Prüfungen und Construction IQ.

Weitere Funktionen
Übertragungen

Erstellen Sie problemlos Übertragungen, geben Sie sie für Projektteams frei, und verfolgen Sie sie über ein vollständiges Prüfprotokoll.

Desktop Connector

Öffnen, speichern, verschieben und löschen Sie Dateien, oder ändern Sie ihre Namen direkt auf dem Desktop mit dem Desktop Connector.

Integrationen für Erstellungswerkzeuge

Integrationen in Autodesk-Tools wie AutoCAD und Revit optimieren Arbeitsabläufe und reduzieren Duplikate.

2D- und 3D-Unterstützung

Laden Sie nahtlos 2D-Zeichnungen und 3D-Modelle zur Ansicht hoch, damit den Teams stets die richtigen Informationen zur Verfügung stehen.

Erstellen Sie Ihren eigenen zentralen Datenbestand.

Quotation mark

"Wenn man in jeder Phase des Lebenszyklus eines Bauprojekts Daten verschieben kann, werden von Anfang an die richtigen Informationen verwendet. Alles ist miteinander verbunden. So hat man die Gewissheit, stets mit dem richtigen Modell zu arbeiten, und muss sich keine Gedanken machen."

- Fiorella Vasquez, Assistant Project Manager, Herrero Builders

Tech Spotlight: Vernetzte Daten

Erfahren Sie, wie eine gemeinsame Datenumgebung Teams während des gesamten Projektlebenszyklus miteinander verbindet, warum sie so wichtig ist, und wie die ersten Schritte zur Nutzung einer solchen Umgebung aussehen.

Einsteigerleitfaden zum Vernetzen von Baudaten und -unterlagen

In unserem Leitfaden erfahren Sie, wie Sie mit einer gemeinsamen Datenplattform die erfolgreiche Ausführung auf der Baustelle sicherstellen.

ISO 19650-Arbeitsabläufe – Produktvorführung

Sehen Sie sich eine Produktvorführung an, um zu erfahren, wie Sie ISO 19650-Projektnamenskonventionen mit einer vernetzten Dokumentverwaltungslösung konfigurieren und standardisieren.

