Veröffentlichen und aggregieren Sie alle disziplinübergreifenden Modelle in einem einzigen Ordner für automatische Kollisionserkennung.Mehr erfahren
Fügen Sie Dokumente als Referenzen an Informationsanfragen, Besprechungen, Formulare und Objekte hinzu, um die Zusammenarbeit zu verbessern und Missverständnisse bei der Kommunikation zu vermeiden.Mehr erfahren
Verfolgen und lösen Sie Qualitätsprobleme mühelos teamübergreifend mit einer einzigen zentralen Aufgabenliste.Mehr erfahren
Generieren Sie mit einem einzigen Klick eine aktuelle, umfassende Übergabedokumentation für ein Projekt als Datensatz und Ausdruck.Mehr erfahren
Stellen Sie mit strukturierten Ordnern und leistungsstarken Tools für die Rechtevergabe sicher, dass die richtigen Informationen in die richtigen Hände gelangen.
Reduzieren Sie den manuellen Aufwand, und automatisieren Sie die Prüfung von Zeichnungen, Modellen und Dokumenten schon vor der Veröffentlichung und Freigabe.
Kommunizieren Sie mithilfe von Markierungen und Aufgaben, um die Zusammenarbeit zwischen Teams zu verbessern.
Identifizieren und priorisieren Sie Entwurfs- und Konstruktionsprobleme mit Markierungen, Aufgaben, automatischen Prüfungen und Construction IQ.
Erstellen Sie problemlos Übertragungen, geben Sie sie für Projektteams frei, und verfolgen Sie sie über ein vollständiges Prüfprotokoll.
Öffnen, speichern, verschieben und löschen Sie Dateien, oder ändern Sie ihre Namen direkt auf dem Desktop mit dem Desktop Connector.
Integrationen in Autodesk-Tools wie AutoCAD und Revit optimieren Arbeitsabläufe und reduzieren Duplikate.
Laden Sie nahtlos 2D-Zeichnungen und 3D-Modelle zur Ansicht hoch, damit den Teams stets die richtigen Informationen zur Verfügung stehen.
Tech Spotlight: Vernetzte Daten
Erfahren Sie, wie eine gemeinsame Datenumgebung Teams während des gesamten Projektlebenszyklus miteinander verbindet, warum sie so wichtig ist, und wie die ersten Schritte zur Nutzung einer solchen Umgebung aussehen.
Einsteigerleitfaden zum Vernetzen von Baudaten und -unterlagen
In unserem Leitfaden erfahren Sie, wie Sie mit einer gemeinsamen Datenplattform die erfolgreiche Ausführung auf der Baustelle sicherstellen.
ISO 19650-Arbeitsabläufe – Produktvorführung
Sehen Sie sich eine Produktvorführung an, um zu erfahren, wie Sie ISO 19650-Projektnamenskonventionen mit einer vernetzten Dokumentverwaltungslösung konfigurieren und standardisieren.