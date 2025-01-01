Autodesk Construction Cloud Logo
Gebäudeverwaltung

Vereinfachen Sie die Gebäude- und Objektverwaltung mit einer Mobile-First-Lösung.

Vernetzen Sie BIM-Objektdaten und Gebäude-IoT-Meldungen, um Wartungstechniker bei Bedarf vor Ort zu unterstützen.

Beginnen Sie mit dem Gebäudebetrieb schon am ersten Tag.

Nutzen Sie BIM-Objektdaten zum Verwalten von Objekten gemäß den Garantieanforderungen, und richten Sie problemlos präventive Wartungsprogramme und entsprechende Berichte ein. Importieren Sie Gebäudeobjekte und zugehörige Daten aus Revit oder aus einer Tabelle, und beginnen Sie mit der Planung der präventiven Wartung. Zeitplantickets können automatisch mit Checklisten und einer Dokumentation erstellt werden.

Schematische Darstellung von BIM-Objektdaten und eine Gebäudekarte demonstrieren, wie Gebäudeverwaltungssoftware Bauunternehmen unterstützt.

Entdecken Sie die Mobile-First-Lösung für die Instandhaltung.

Gebäudeverwalter und -techniker können Tickets auf ihren Mobilgeräten anzeigen und aktualisieren. Detaillierte Objektdaten, einschließlich für Betrieb und Wartung sowie 3D-Modelle, werden zur sofortigen Referenz mit Tickets verknüpft. Stellen Sie Ihrem Wartungsteam bei Bedarf Ticket- und Objektdaten direkt vor Ort bereit.

iPhone mit Wartungsdaten demonstriert, wie Mobile-First-Wartungsfunktionen eine verbesserte Gebäudeverwaltung ermöglichen.

Optimieren Sie die Gebäudeverwaltung.

Verwenden Sie Innenraumkarten, um Tickets und Objekte zu finden, stellen Sie den Technikern Wegfindungshilfen bereit und ermöglichen Sie eine effektivere Ticketauswahl und -analyse. Senden Sie Warnungen von Ihren Gebäudeautomatisierungssystemen und IoT-Geräten, um Ihre Mitarbeiter bei Anomalien zu benachrichtigen und die Fehlerbehebung zu überwachen. Dashboards zeigen Tickets in optimierten Ansichten und stellen Teams konzentrierte und relevante Daten entsprechend ihren Rollen bereit.

Eine Heatmap der Gebäudeverwaltungsobjekte und -aufgaben ermöglicht eine verbesserte Gebäudeverwaltung.

Eine Plattform für die Zusammenarbeit, um das Betriebspotenzial Ihrer Gebäude auszuschöpfen.

Vernetzen Sie die Objektdaten, die während der Entwurfs- und Bauphase erstellt und gesammelt werden, mit dem Baumanagement, um den Betrieb reibungsloser zu gestalten.

Objektüberwachung

Überwachen und verwalten Sie Objekte vom Entwurf bis zur Übergabe auf einer zentralen Plattform.

Verbessern der Übergabe

Mithilfe eines zentralisierten Dokument-Repositorys können Sie schnell auf die gesamte Objektdokumentation zugreifen und diese exportieren.

Beschleunigen der Inbetriebnahme

Verbinden Sie Objekt- und Inbetriebnahmemaßnahmen mit Ausführungsarbeitsabläufen auf der Baustelle, beispielsweise mit Checklisten und Aufgaben.

"Wenn Gebäudeverwalter auf eine Information zugreifen müssen, ist dies normalerweise, auch bei sehr guten ISO-Standards, recht schwierig, wenn Hunderttausende von Objekten vorhanden sind. Jetzt können wir diese Informationen viel schneller finden."

- BAM Ireland FM

Unternehmen Sie die ersten Schritte mit der Autodesk Construction Cloud.

Arkansas Children’s Hospital

Erfahren Sie, wie das Krankenhaus fast 2.100 Personalstunden einsparen konnte, indem Objektdaten im CMMS zur Verfügung gestellt wurden.

Bericht lesen

