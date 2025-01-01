Gebäudeverwaltung

Vernetzen Sie BIM-Objektdaten und Gebäude-IoT-Meldungen, um Wartungstechniker bei Bedarf vor Ort zu unterstützen.
Nutzen Sie BIM-Objektdaten zum Verwalten von Objekten gemäß den Garantieanforderungen, und richten Sie problemlos präventive Wartungsprogramme und entsprechende Berichte ein. Importieren Sie Gebäudeobjekte und zugehörige Daten aus Revit oder aus einer Tabelle, und beginnen Sie mit der Planung der präventiven Wartung. Zeitplantickets können automatisch mit Checklisten und einer Dokumentation erstellt werden.
Gebäudeverwalter und -techniker können Tickets auf ihren Mobilgeräten anzeigen und aktualisieren. Detaillierte Objektdaten, einschließlich für Betrieb und Wartung sowie 3D-Modelle, werden zur sofortigen Referenz mit Tickets verknüpft. Stellen Sie Ihrem Wartungsteam bei Bedarf Ticket- und Objektdaten direkt vor Ort bereit.
Verwenden Sie Innenraumkarten, um Tickets und Objekte zu finden, stellen Sie den Technikern Wegfindungshilfen bereit und ermöglichen Sie eine effektivere Ticketauswahl und -analyse. Senden Sie Warnungen von Ihren Gebäudeautomatisierungssystemen und IoT-Geräten, um Ihre Mitarbeiter bei Anomalien zu benachrichtigen und die Fehlerbehebung zu überwachen. Dashboards zeigen Tickets in optimierten Ansichten und stellen Teams konzentrierte und relevante Daten entsprechend ihren Rollen bereit.
Vernetzen Sie die Objektdaten, die während der Entwurfs- und Bauphase erstellt und gesammelt werden, mit dem Baumanagement, um den Betrieb reibungsloser zu gestalten.
Überwachen und verwalten Sie Objekte vom Entwurf bis zur Übergabe auf einer zentralen Plattform.Mehr erfahren
Mithilfe eines zentralisierten Dokument-Repositorys können Sie schnell auf die gesamte Objektdokumentation zugreifen und diese exportieren.Mehr erfahren
Verbinden Sie Objekt- und Inbetriebnahmemaßnahmen mit Ausführungsarbeitsabläufen auf der Baustelle, beispielsweise mit Checklisten und Aufgaben.Mehr erfahren
Arkansas Children’s Hospital
Erfahren Sie, wie das Krankenhaus fast 2.100 Personalstunden einsparen konnte, indem Objektdaten im CMMS zur Verfügung gestellt wurden.
