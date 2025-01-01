Gebäudeverwaltung

Verwenden Sie Innenraumkarten, um Tickets und Objekte zu finden, stellen Sie den Technikern Wegfindungshilfen bereit und ermöglichen Sie eine effektivere Ticketauswahl und -analyse. Senden Sie Warnungen von Ihren Gebäudeautomatisierungssystemen und IoT-Geräten, um Ihre Mitarbeiter bei Anomalien zu benachrichtigen und die Fehlerbehebung zu überwachen. Dashboards zeigen Tickets in optimierten Ansichten und stellen Teams konzentrierte und relevante Daten entsprechend ihren Rollen bereit.