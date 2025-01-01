Autodesk Construction Cloud Logo
Produkte
Lösungen
Ressourcen
Preise

Planungszusammenarbeit

Reduzieren Sie Nacharbeiten, steigern Sie die Produktivität und beschleunigen Sie die Projektabwicklung mithilfe der Entwurfserstellung im Team.

Verwandeln Sie die Entwurfsdokumentation in einen robusten, projektbasierten Datensatz, um Entwurfsdaten zwischen allen Projektteams zu erfassen und zu verwalten.

Verwalten Sie den Austausch von Entwurfsdaten.

Erhalten Sie eine Übersicht über Ihr Projekt, indem Sie Entwurfsprozesse von Anfang bis Ende überwachen. Leiten Sie Ihre Entwurfsdaten in freigegebenen Paketen mit strengen Kontrollen weiter und verwalten Sie so problemlos die Nutzung der Entwurfsdaten durch das Projektteam.

Architektur- und Bauteams arbeiten mithilfe von Entwurfs- und Zusammenarbeitssoftware für das Bauwesen zusammen. Bild von Teammitgliedern über einer schematischen Darstellung in der Bausoftware.

Visualisieren Sie Entwurfsänderungen.

Visualisieren und kontextualisieren Sie problemlos Entwurfsänderungen nach Team, Projektphase oder Gebäudeebene. Erkunden Sie weitergeleitete Entwurfsdaten, bevor Sie die Daten akzeptieren, um zu verstehen, wie sich neue Entwurfsinformationen auf die aktuellen Arbeiten auswirken.

Schematische Darstellung von Gebäuden in der Entwurfsphase. Visualisierte Entwurfsänderungen verbessern die Entwurfserstellung im Team.

Erkennen und lösen Sie Entwurfsaufgaben früher.

Sehen Sie sich die Auswirkungen von Entwurfsänderungen auf Modelle, die sich noch in Arbeit befinden, mit leistungsstarken Visualisierungen des zusammengeführten Projektmodells an. Reduzieren Sie Nacharbeiten und unplanmäßige Kosten, bevor das Modell an das größere Team weitergeleitet wird.

Schematische Darstellung des Entwurfs mit markierten Entwurfsaufgaben zum Verbessern von Entwurf und Bauausführung.

Fördern Sie die Zusammenarbeit.

Durch Beseitigen der Reibung beim manuellen Verwalten von Modellupdates und Überwachen von Änderungen können sich die Designer auf das wirklich Wichtige konzentrieren: Zusammenarbeit, Kreativität und die Schaffung hochwertiger Modelle.

Mitglieder der Bau-, Entwurfs- und Büroteams, die über ein schematisches Gebäudebild vernetzt sind und Zusammenarbeit zum Verbessern von Entwurf und Bauausführung demonstrieren.

Vernetzte Arbeitsabläufe vereinfachen die Zusammenarbeit zwischen Entwurf und Bauausführung.

Nutzen Sie Daten und Einblicke vom Entwurf bis zur Übergabe und zentralisieren Sie Modelle für die Zusammenarbeit am Entwurf in Echtzeit.

Symbol für Dokumentenverwaltung im Bauwesen
Dokumentenverwaltung

Stellen Sie sicher, dass Teams immer mit den neuesten Entwurfsdaten in einer gemeinsamen Datenumgebung arbeiten.

Mehr erfahren
Symbol der Entwurfserstellung im Bauwesen
Entwurfserstellung

Ganz egal, ob Sie in 2D oder 3D entwerfen – die Entwurfserstellungstools von Autodesk ermöglichen Architekten, Designern und Technikern aus jedem Gewerk das Umsetzen eines Bauprojekts.

Mehr erfahren
Symbol für Modellkoordination im Bauwesen
Modellkoordination

Verbessern Sie die BIM-Koordination, um Nacharbeit auf der Baustelle zu minimieren und die Umsetzung Ihres Projekts sicherzustellen.

Mehr erfahren

Unternehmen Sie die ersten Schritte für die Entwurfserstellung im Team.

Optimierung des Bauprojektmanagements

Erfahren Sie, wie Sie mit einer cloudbasierten Plattform Ihre Arbeitsabläufe im Bauprojektmanagement optimieren können.

E-Book herunterladen

Der ultimative Leitfaden für die Eingabe von Bauunterlagen

In diesem Leitfaden erfahren Sie, was es mit der Eingabe von Bauunterlagen auf sich hat, warum sie wichtig ist, und wie Sie den Prozess optimieren können.

E-Book herunterladen

5 Tipps für das effektive Verwalten und Durchführen virtueller Besprechungen

Es ist wichtiger denn je, virtuelle Besprechungen effektiv verwalten und durchführen zu können. Erhalten Sie 5 Tipps, die Ihnen sofort helfen.

Blog lesen