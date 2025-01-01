Verwandeln Sie die Entwurfsdokumentation in einen robusten, projektbasierten Datensatz, um Entwurfsdaten zwischen allen Projektteams zu erfassen und zu verwalten.
Sehen Sie sich die Auswirkungen von Entwurfsänderungen auf Modelle, die sich noch in Arbeit befinden, mit leistungsstarken Visualisierungen des zusammengeführten Projektmodells an. Reduzieren Sie Nacharbeiten und unplanmäßige Kosten, bevor das Modell an das größere Team weitergeleitet wird.
Nutzen Sie Daten und Einblicke vom Entwurf bis zur Übergabe und zentralisieren Sie Modelle für die Zusammenarbeit am Entwurf in Echtzeit.
Stellen Sie sicher, dass Teams immer mit den neuesten Entwurfsdaten in einer gemeinsamen Datenumgebung arbeiten.Mehr erfahren
Ganz egal, ob Sie in 2D oder 3D entwerfen – die Entwurfserstellungstools von Autodesk ermöglichen Architekten, Designern und Technikern aus jedem Gewerk das Umsetzen eines Bauprojekts.Mehr erfahren
Verbessern Sie die BIM-Koordination, um Nacharbeit auf der Baustelle zu minimieren und die Umsetzung Ihres Projekts sicherzustellen.Mehr erfahren
