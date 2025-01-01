Autodesk Construction Cloud Logo
Produkte der Autodesk Construction Cloud

Projekte können eine Herausforderung sein, die Software sollte das nicht sein. Mit den Produkten der Autodesk Construction Cloud erzielen Sie optimale Ergebnisse in einer unkomplizierten, benutzerfreundlichen Oberfläche.

Komplettlösung für Baustellen- und Projektmanagement mit gewaltigem Funktionsumfang und vernetzten Tools für Bauunternehmen.

Autodesk Build – isometrische Zeichnung eines im Bau befindlichen Gebäudes.
Führen Sie exakte 2D-Ermittlungen durch, und generieren Sie automatisch Mengen aus 3D-Modellen innerhalb einer einzigen Online-Lösung.

Autodesk Takeoff – isometrische Zeichnung der Quantifizierung bei Bauprojekten.
Vernetzen Sie Entscheidungsträger und Bauausführungsteams, um Planprüfungen zu verwalten und die Modellkoordination mit den Gewerken zu automatisieren. Verbessern Sie Entwurfsqualität und Ausführbarkeit vom Büro bis zur Baustelle.

Autodesk BIM Collaborate –·isometrische Zeichnung für die Zusammenarbeit bei Bauprojekten.
Eine zentrale Lösung für die Dokumentenverwaltung als zentrale Datenquelle während der gesamten Projektlaufzeit für alle Projektteams.

Autodesk PlanGrid Build – isometrische Zeichnung einer aktiven Baustelle.
Ergänzende Produkte

Mobilität ohne Grenzen – die App für die Zusammenarbeit auf der Baustelle ist jetzt Teil von Autodesk Build.

Wirken Sie an Entwürfen mit, führen Sie Planprüfungen durch, und automatisieren Sie die Modellkoordination mit Gewerken. Arbeiten Sie jederzeit und überall in Entwurfstools zusammen, und verbessern Sie die Entwurfsqualität und Ausführbarkeit vom Büro bis zur Baustelle.

ASSEMBLE

Fragen Sie BIM-Daten ab, und verknüpfen Sie sie mit Planprüfungen, Ermittlungen, Kostenplanung, Änderungsmanagement und Wertanalysen, um Risiken zu reduzieren und die Effizienz zu steigern.

CONNECTED

Das größte Echtzeit-Netzwerk für das Bauwesen mit einer anwenderfreundlichen Plattform, die das Ausschreibungs- und Risikomanagement optimiert.

Erstellen Sie ganz einfach leistungsstarke benutzerdefinierte Integrationen. Erstellen Sie einzigartige Arbeitsabläufe, die automatisch wichtige Projektdaten zwischen Autodesk Construction Cloud und über 200 geschäftskritischen Systemen verschieben.

Für eine erfolgreiche Projektabwicklung vertrauen Kunden branchenweit auf die Autodesk Construction Cloud.

