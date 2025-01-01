Verknüpfen Sie Kostenplaner und Bauausführungsteams mit cloudbasierter Datenverwaltung, sodass alle mit einer zentralen Datenquelle arbeiten.
Erstellen Sie mithilfe genauer 2D-Ermittlungen und automatisch aus 3D-Modellen generierten Mengen schneller konkurrenzfähige Angebote. Erfassen Sie Mengen bis ins kleinste Detail, um den Projektumfang so exakt wie möglich zu ermitteln.
Vermeiden Sie Nacharbeit, indem Sie den Projektumfang in 3D visualisieren. Damit wird die Entwurfsabsicht deutlicher, und mögliche Ausführungsprobleme werden frühzeitig erkannt. Nutzen Sie im gesamten Bauprozess einen zentralen Bestand von 2D- und 3D-Mengen.
Kostenplanungsteams erhalten einfachen Zugriff auf relevante Bauausführungsdokumente, Zeichnungen und 3D-Modelle, wodurch die Zusammenarbeit verbessert wird.
Erfassen Sie den Projektumfang ganz einfach mithilfe von Linear-, Anzahl- und Flächenermittlung. Generieren Sie mehrere Mengen, und verwenden Sie benutzerdefinierte Formeln.
Durch den direkten Zugriff auf Mengen aus dem BIM-Modell sparen Sie viel Zeit. Gleichzeitig nutzen Sie die optimierte Visualisierung des Projektumfangs.
Ermittlungstypen können für 2D- und 3D-Ermittlungen verwendet werden, sodass Teams auf aggregierte Mengen aus Zeichnungen und Modellen in einer hochgradig organisierten und anpassbaren Ansicht zugreifen können.
Verwenden Sie für Projekte vordefinierte Klassifizierungssysteme, oder laden Sie eigene Klassifizierungen hoch. Es wird die Anzeige mehrerer Klassifizierungen für Materialien unterstützt.
Wählen Sie das Maßsystem (britische oder metrische Einheiten) gemäß den Anforderungen Ihres Projekts aus. Generieren Sie mit einmalig erfassten Ermittlungen mehrere Mengen.
Verwenden Sie benutzerdefinierte Formeln, um komplexe Mengen in 2D und 3D zu generieren. Durch unsere Formelprüfung gelingen die Ermittlungen zuverlässig.
Aggregierte 2D- und 3D-Mengen können nach Klassifizierung, Typ und Material zusammengefasst werden. Dies erleichtert die Verbindung mit Kostenermittlungslösungen per Excel-Export.
Der neue Eckpfeiler für Arbeitsabläufe in der Bauvorbereitung
Autodesk kombiniert 2D- und 3D-Quantifizierungsfunktionen in einer cloudbasierten Lösung, damit Kostenplaner schneller genaue Kostenplanungen und wettbewerbsfähige Angebote erstellen können.
4 Vorteile von Autodesk® Takeoff für 2D- und 3D-Ermittlungen
Durch die Vereinheitlichung von 2D- und 3D-Arbeitsabläufen auf einer zentralen Plattform können Kostenplanungsteams das Risiko von Umfangslücken und ungenauen Ermittlungen reduzieren, wodurch sich wiederum die Rentabilität erhöht.
