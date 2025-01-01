Autodesk Construction Cloud Logo
Produkte
Lösungen
Ressourcen
Preise

Generieren Sie 2D-Ermittlungen und 3D-Mengen in einer einzigen Lösung.

Gewinnen Sie mehr Aufträge mit wettbewerbsfähigen Angeboten, die auf der Grundlage genauer Kostenplanung aus integrierten Ermittlungen und Mengen erstellt wurden.

Mehr Aufträge durch genaue Kostenplanung

ico_collaboration-first
Vorteil: Zusammenarbeit

Verknüpfen Sie Kostenplaner und Bauausführungsteams mit cloudbasierter Datenverwaltung, sodass alle mit einer zentralen Datenquelle arbeiten.

ico_automation-enabled
Vorteil: Automatisierung

Erstellen Sie mithilfe genauer 2D-Ermittlungen und automatisch aus 3D-Modellen generierten Mengen schneller konkurrenzfähige Angebote. Erfassen Sie Mengen bis ins kleinste Detail, um den Projektumfang so exakt wie möglich zu ermitteln.

ico_insight-driven-1
Vorteil: Einblicke

Vermeiden Sie Nacharbeit, indem Sie den Projektumfang in 3D visualisieren. Damit wird die Entwurfsabsicht deutlicher, und mögliche Ausführungsprobleme werden frühzeitig erkannt. Nutzen Sie im gesamten Bauprozess einen zentralen Bestand von 2D- und 3D-Mengen.

Sie möchten wettbewerbsfähige Angebote erstellen? Dann testen Sie die integrierte Softwarelösung für 2D- und 3D-Ermittlungen.

Umfassende 2D- und 3D-Quantifizierung

Cloudbasierte Dokumentenverwaltung

Kostenplanungsteams erhalten einfachen Zugriff auf relevante Bauausführungsdokumente, Zeichnungen und 3D-Modelle, wodurch die Zusammenarbeit verbessert wird.

Mehr erfahren
Vereinfachte 2D-Ermittlung

Erfassen Sie den Projektumfang ganz einfach mithilfe von Linear-, Anzahl- und Flächenermittlung. Generieren Sie mehrere Mengen, und verwenden Sie benutzerdefinierte Formeln.

Mehr erfahren
Automatische 3D-Ermittlung

Durch den direkten Zugriff auf Mengen aus dem BIM-Modell sparen Sie viel Zeit. Gleichzeitig nutzen Sie die optimierte Visualisierung des Projektumfangs.

Mehr erfahren
Aggregierte 2D- und 3D-Ermittlungen

Ermittlungstypen können für 2D- und 3D-Ermittlungen verwendet werden, sodass Teams auf aggregierte Mengen aus Zeichnungen und Modellen in einer hochgradig organisierten und anpassbaren Ansicht zugreifen können.

Mehr erfahren
Cloudbasierte Dokumentenverwaltung

Kostenplanungsteams erhalten einfachen Zugriff auf relevante Bauausführungsdokumente, Zeichnungen und 3D-Modelle, wodurch die Zusammenarbeit verbessert wird.

Mehr erfahren
Vereinfachte 2D-Ermittlung

Erfassen Sie den Projektumfang ganz einfach mithilfe von Linear-, Anzahl- und Flächenermittlung. Generieren Sie mehrere Mengen, und verwenden Sie benutzerdefinierte Formeln.

Mehr erfahren
Automatische 3D-Ermittlung

Durch den direkten Zugriff auf Mengen aus dem BIM-Modell sparen Sie viel Zeit. Gleichzeitig nutzen Sie die optimierte Visualisierung des Projektumfangs.

Mehr erfahren
Aggregierte 2D- und 3D-Ermittlungen

Ermittlungstypen können für 2D- und 3D-Ermittlungen verwendet werden, sodass Teams auf aggregierte Mengen aus Zeichnungen und Modellen in einer hochgradig organisierten und anpassbaren Ansicht zugreifen können.

Mehr erfahren
Weitere Funktionen
Mehrere Klassifizierungen

Verwenden Sie für Projekte vordefinierte Klassifizierungssysteme, oder laden Sie eigene Klassifizierungen hoch. Es wird die Anzeige mehrerer Klassifizierungen für Materialien unterstützt.

Ermittlungen ganz nach Ihren Wünschen

Wählen Sie das Maßsystem (britische oder metrische Einheiten) gemäß den Anforderungen Ihres Projekts aus. Generieren Sie mit einmalig erfassten Ermittlungen mehrere Mengen.

Formelbasierte Mengen

Verwenden Sie benutzerdefinierte Formeln, um komplexe Mengen in 2D und 3D zu generieren. Durch unsere Formelprüfung gelingen die Ermittlungen zuverlässig.

Vernetzung mit Kostenermittlungslösungen

Aggregierte 2D- und 3D-Mengen können nach Klassifizierung, Typ und Material zusammengefasst werden. Dies erleichtert die Verbindung mit Kostenermittlungslösungen per Excel-Export.

Quotation mark

"Die Kombination von 2D- und 3D-Ermittlungen verhindert, dass wir etwas übersehen, und optimiert unseren Ermittlungsprozess, da wir Datenpunkte in einem zentralen Tool erfassen. "

- David Vrabel, Kostenplaner, Herrero Builders

Optimieren Sie Ihren gesamten Projektlebenszyklus mit vernetzten Daten und Teams.

ico_model-conditioning
Modellaufbereitung

Verwalten Sie Kosten, minimieren Sie Risiken, verbessern Sie die Qualität, ermitteln Sie den Umfang, und steigern Sie die Projekteffizienz.

Mehr erfahren
ico_document-management
Zentrale Projektdokumente

Verwalten Sie Dokumente in einer zentralen, gemeinsamen Datenumgebung, und stellen Sie sicher, dass alle Teams stets mit den neuesten Modellen arbeiten.

Mehr erfahren
ico_model-cooridination
Automatische Modellkoordination

Veröffentlichen und aggregieren Sie alle disziplinübergreifenden Modelle in einem einzigen Ordner für automatische Kollisionserkennung.

Mehr erfahren
ico_insights
Transparenz und Planbarkeit

Nutzen Sie Projektdaten und Dashboards, um Trends zu ermitteln und Risiken zu vermeiden.

Mehr erfahren

Lernen Sie Autodesk Takeoff kennen.

Der neue Eckpfeiler für Arbeitsabläufe in der Bauvorbereitung

Autodesk kombiniert 2D- und 3D-Quantifizierungsfunktionen in einer cloudbasierten Lösung, damit Kostenplaner schneller genaue Kostenplanungen und wettbewerbsfähige Angebote erstellen können.

Blog lesen

4 Vorteile von Autodesk® Takeoff für 2D- und 3D-Ermittlungen

Durch die Vereinheitlichung von 2D- und 3D-Arbeitsabläufen auf einer zentralen Plattform können Kostenplanungsteams das Risiko von Umfangslücken und ungenauen Ermittlungen reduzieren, wodurch sich wiederum die Rentabilität erhöht.

Blog lesen

Autodesk University 2020: Das Neueste von den Keynotes

Was passiert, wenn man Tausende der innovativsten Fachleute aus der Baubranche virtuell zusammenbringt?

Blog lesen