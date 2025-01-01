Vorteil: Einblicke

Vermeiden Sie Nacharbeit, indem Sie den Projektumfang in 3D visualisieren. Damit wird die Entwurfsabsicht deutlicher, und mögliche Ausführungsprobleme werden frühzeitig erkannt. Nutzen Sie im gesamten Bauprozess einen zentralen Bestand von 2D- und 3D-Mengen.