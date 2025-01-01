Entwurfserstellung

Ganz egal, ob Sie in 2D oder 3D entwerfen – die Entwurfserstellungstools von Autodesk ermöglichen Architekten, Designern und Technikern aus jedem Gewerk das Erstellen eines Bauprojekts.
Steigern Sie Effizienz und Genauigkeit im gesamten Projektlebenszyklus, von der Entwurfsplanung über Visualisierung und Analyse bis hin zu Fertigung und Ausführung.
Arbeiten Sie schneller und präziser mit den spezialisierten Toolsets von AutoCAD®.
Optimieren Sie mit Civil 3D® die Planung, den Entwurf und die Baudokumentation von Infrastrukturprojekten.
Reduzieren Sie doppelte Dateneinträge und erstellen Sie eine bidirektionale Verknüpfung zwischen den beiden Datensätzen durch direktes Erstellen von Informationsanfragen aus Aufgaben.Mehr erfahren
Fügen Sie Besprechungen wichtige Informationen wie Dokumente, Zeichnungen, Aufgaben und Informationsanfragen hinzu, damit sie leicht gesehen und bearbeitet werden können.Mehr erfahren
Vernetzen Sie Baustelle und Büro. Geben Sie Baustellenteams die Möglichkeit, den Fortschritt direkt von ihren Mobilgeräten aus in Plänen zu überwachen.Mehr erfahren
Optimierung des Bauprojektmanagements
Erfahren Sie, wie Sie mit einer cloudbasierten Plattform Ihre Arbeitsabläufe im Bauprojektmanagement optimieren können.
Der ultimative Leitfaden für die Eingabe von Bauunterlagen
In diesem Leitfaden erfahren Sie, was es mit der Eingabe von Bauunterlagen auf sich hat, warum sie wichtig ist, und wie Sie den Prozess optimieren können.
Vorteile des vernetzten Bauwesens
Verbessern Sie Teamkoordination und Projektüberwachung und stellen Sie klare Einblicke in die Verpflichtungen bereit, die mit dem vernetzten Bauwesen einhergehen.