Autodesk Construction Cloud Logo
Produkte
Lösungen
Ressourcen
Preise

Entwurfserstellung

Erwecken Sie jedes Projekt mit leistungsstarken 2D- und 3D-Entwurfstools zum Leben.

Ganz egal, ob Sie in 2D oder 3D entwerfen – die Entwurfserstellungstools von Autodesk ermöglichen Architekten, Designern und Technikern aus jedem Gewerk das Erstellen eines Bauprojekts.

Erstellen Sie modellbasierte Entwürfe mit Revit.

Steigern Sie Effizienz und Genauigkeit im gesamten Projektlebenszyklus, von der Entwurfsplanung über Visualisierung und Analyse bis hin zu Fertigung und Ausführung.

  • Präzise und genaue Modellierung in 3D
  • Automatisches Aktualisieren von Grundrissen, Ansichten und Schnitten während der Entwicklung Ihres Modells
  • Automatisieren von wiederkehrenden Aufgaben, damit Sie sich auf höherwertige Arbeiten konzentrieren können

Erstellen Sie präzise 2D- und 3D-Zeichnungen mit AutoCAD.

Arbeiten Sie schneller und präziser mit den spezialisierten Toolsets von AutoCAD®.

  • Entwerfen, Beschriften und Erstellen von 2D-Geometrie und 3D-Modellen
  • Automatisches Vergleichen von Zeichnungen, Hinzufügen von Blöcken, Erstellen von Zeitplänen und mehr
  • Individualisieren Ihrer Entwürfe mit Add-On-Apps und APIs
  • Nutzung branchenspezifischer Funktionen und Bibliotheken für Architektur, Gebäudetechnik, Elektroplanung und vieles mehr

Die AutoCAD-Zeichnung zeigt, dass in AutoCAD detaillierte 2D- und 3D-Zeichnungen möglich sind.

Verbessern Sie die Infrastruktur mit Civil 3D.

Optimieren Sie mit Civil 3D® die Planung, den Entwurf und die Baudokumentation von Infrastrukturprojekten.

  • Präzise und genaue Modellierung in 3D
  • Entwurfsaktualisierungen in Echtzeit
  • Erweiterte Arbeitsabläufe mit GIS-Integration
  • Einfache Integration in Navisworks, Revit und InfraWorks

Integrieren Sie Entwürfe und Modelle zur Nutzung durch die Bauteams.

Sorgen Sie für die Konsistenz Ihrer Daten, während Sie die einzelnen Phasen eines Bauprojekts durchlaufen. Arbeiten Sie problemlos mit den Bauteams zusammen und stellen Sie sicher, dass die Entwurfsabsicht bis zur Übergabe beachtet wird.

Vernetzen Sie Arbeitsabläufe zum Vereinfachen der Zusammenarbeit zwischen Phasen, Teams und Projekten.

ico_rfi
Problemloses Hochstufen einer Aufgabe zu einer Informationsanfrage

Reduzieren Sie doppelte Dateneinträge und erstellen Sie eine bidirektionale Verknüpfung zwischen den beiden Datensätzen durch direktes Erstellen von Informationsanfragen aus Aufgaben.

Mehr erfahren
ico_meeting-minutes
Erhöhen der kritischen Transparenz in Besprechungen

Fügen Sie Besprechungen wichtige Informationen wie Dokumente, Zeichnungen, Aufgaben und Informationsanfragen hinzu, damit sie leicht gesehen und bearbeitet werden können.

Mehr erfahren
ico_annotation-issue
Überwachen des Fortschritts mit Planmarkierungen

Vernetzen Sie Baustelle und Büro. Geben Sie Baustellenteams die Möglichkeit, den Fortschritt direkt von ihren Mobilgeräten aus in Plänen zu überwachen.

Mehr erfahren
Quotation mark

"BIM 360 hat es uns ermöglicht, besser zusammenzuarbeiten und sicher Daten an externe Beteiligte weiterzuleiten, sodass wir 90 % der Zeit sparen konnten, die dafür auf nicht vernetzten Plattformen anfallen würde."

- Damir Jaksic, Chief Information Officer bei KEO International Consultants

Optimierung des Bauprojektmanagements

Erfahren Sie, wie Sie mit einer cloudbasierten Plattform Ihre Arbeitsabläufe im Bauprojektmanagement optimieren können.

E-Book herunterladen

Der ultimative Leitfaden für die Eingabe von Bauunterlagen

In diesem Leitfaden erfahren Sie, was es mit der Eingabe von Bauunterlagen auf sich hat, warum sie wichtig ist, und wie Sie den Prozess optimieren können.

E-Book herunterladen

Vorteile des vernetzten Bauwesens

Verbessern Sie Teamkoordination und Projektüberwachung und stellen Sie klare Einblicke in die Verpflichtungen bereit, die mit dem vernetzten Bauwesen einhergehen.

E-Book herunterladen