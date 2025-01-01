Autodesk Construction Cloud mobile

Treffen Sie wichtige Entscheidungen schneller mit einer Mobil-App für Autodesk Build, Autodesk BIM Collaborate und Autodesk Docs.
Mit der mobilen App Autodesk Construction Cloud greifen Sie auf die folgenden Produkte zu:
Verbessern Sie das Baumanagement, und unterstützen Sie alle Bauunternehmer mit vernetzten Teams, Arbeitsabläufen und Daten.
Zentralisieren Sie die Dokumentenverwaltung für alle Projektteams über den gesamten Projektlebenszyklus hinweg, um nur eine zentrale Datenquelle zu nutzen.
Vernetzen Sie Entscheidungsträger und Bauausführungsteams, um Planprüfungen zu verwalten und die Modellkoordination mit den Gewerken zu automatisieren. Verbessern Sie Entwurfsqualität und Ausführbarkeit vom Büro bis zur Baustelle.
Wirken Sie an Entwürfen mit, führen Sie Planprüfungen durch, und automatisieren Sie die Modellkoordination mit Gewerken im Büro und auf der Baustelle.
Finden Sie Informationen mit schneller Plananzeige und intuitiver Modellnavigation.
Lenken Sie die Aufmerksamkeit auf Projektaktualisierungen, Änderungen und projektübergreifende wichtige Informationen.
Synchronisieren Sie Projektdaten, und nutzen Sie den Offline-Zugriff auf Informationen.
Erstellen Sie Entwurfs-, Qualitäts- und Sicherheitsaufgaben, und zeigen Sie sie an.
Erstellen Sie eine Informationsanfrage, und erhalten Sie eine Benachrichtigung, wenn Ihre Frage beantwortet wurde.
Schließen Sie alle Sicherheits-, Qualitäts- und Tagesberichte ab.
Leiten Sie Fotos von der Baustelle weiter, um anderen das Projekt im Kontext zu zeigen.
Greifen Sie sofort auf genehmigte Eingaben zu.
Ja, die mobile App Autodesk Construction Cloud ist im iOS App Store und in Google Play verfügbar.
Über die mobile App stehen Autodesk Build, Autodesk Docs, Autodesk BIM Collaborate, Autodesk BIM Collaborate Pro und PlanGrid zur Verfügung.
Die mobile App Autodesk Construction Cloud ist im iOS App Store und in Google Play verfügbar.
Ja, die mobile App Autodesk Construction Cloud kann 2D-Zeichnungen und 3D-Modelle auf der Baustelle anzeigen.
Ja, mit der mobilen App Autodesk Construction Cloud können Sie Markierungen auf der Baustelle erstellen.
Mit der mobilen App Autodesk Construction Cloud können Sie auf der Baustelle Aufgaben für die Zusammenarbeit an Entwürfen, Qualität oder Sicherheitsarbeitsabläufe erstellen oder protokollieren.
Ob Vorab-Funktionsprüfungen, Sicherheitsbeobachtungen oder Qualitätsprüfungen: Die mobile App Autodesk Construction Cloud kann Checklisten über das Werkzeug Formulare bereitstellen.