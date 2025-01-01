Sie möchten auf PlanGrid zugreifen?
Autodesk Construction Cloud mobile

Die App für die Baustelle

Treffen Sie wichtige Entscheidungen schneller mit einer Mobil-App für Autodesk Build, Autodesk BIM Collaborate und Autodesk Docs.

Apple iOS-Logo
Erhältlich im App Store
Symbol des Google Play Store
Über Google Play herunterladen

Verwalten Sie Baustelle und Büro mit einer einzigen Baumanagement-App.

Mit der mobilen App Autodesk Construction Cloud greifen Sie auf die folgenden Produkte zu:

Verbessern Sie das Baumanagement, und unterstützen Sie alle Bauunternehmer mit vernetzten Teams, Arbeitsabläufen und Daten.

Autodesk Build – isometrische Zeichnung eines im Bau befindlichen Gebäudes.
Mehr erfahren

Zentralisieren Sie die Dokumentenverwaltung für alle Projektteams über den gesamten Projektlebenszyklus hinweg, um nur eine zentrale Datenquelle zu nutzen.

Autodesk PlanGrid Build – isometrische Zeichnung einer aktiven Baustelle.
Mehr erfahren

Vernetzen Sie Entscheidungsträger und Bauausführungsteams, um Planprüfungen zu verwalten und die Modellkoordination mit den Gewerken zu automatisieren. Verbessern Sie Entwurfsqualität und Ausführbarkeit vom Büro bis zur Baustelle.

Autodesk BIM Collaborate –·isometrische Zeichnung für die Zusammenarbeit bei Bauprojekten.
Mehr erfahren

Wirken Sie an Entwürfen mit, führen Sie Planprüfungen durch, und automatisieren Sie die Modellkoordination mit Gewerken im Büro und auf der Baustelle.

Autodesk BIM Collaborate –·isometrische Zeichnung für die Zusammenarbeit bei Bauprojekten.
Mehr erfahren

Einfache Arbeit mit Projektdaten vor Ort

3D-Modelle und -Pläne anzeigen

Finden Sie Informationen mit schneller Plananzeige und intuitiver Modellnavigation.

Markierungen auf der Baustelle erstellen

Lenken Sie die Aufmerksamkeit auf Projektaktualisierungen, Änderungen und projektübergreifende wichtige Informationen.

Online und offline auf Daten zugreifen

Synchronisieren Sie Projektdaten, und nutzen Sie den Offline-Zugriff auf Informationen.

Sicherheits- und Qualitätsaufgaben protokollieren

Erstellen Sie Entwurfs-, Qualitäts- und Sicherheitsaufgaben, und zeigen Sie sie an.

Informationsanfragen einfach verwalten

Erstellen Sie eine Informationsanfrage, und erhalten Sie eine Benachrichtigung, wenn Ihre Frage beantwortet wurde.

Checklisten direkt auf der Baustelle ausfüllen

Schließen Sie alle Sicherheits-, Qualitäts- und Tagesberichte ab.

Baustellenfotos aufnehmen

Leiten Sie Fotos von der Baustelle weiter, um anderen das Projekt im Kontext zu zeigen.

Eingaben vereinfachen

Greifen Sie sofort auf genehmigte Eingaben zu.

"Dank der Möglichkeit, von unterwegs aus auf 3D-Modelle zuzugreifen, werden Unstimmigkeiten vermieden, und wir können Aufgaben auf der Baustelle in Echtzeit lösen. Diese Funktionalität senkt das Risiko, ermöglicht Kosten- und Zeiteinsparungen und stellt gleichzeitig sicher, dass wir unseren Kunden qualitativ hochwertige Projekte liefern."

- Briana Mitchell, Projektmanagerin bei The Boldt Company

Erschließen Sie das volle Potenzial einer zentralen Baumanagement-App.

Häufig gestellte Fragen zur Mobilversion

Gibt es eine mobile App für Autodesk Construction Cloud?

Ja, die mobile App Autodesk Construction Cloud ist im iOS App Store und in Google Play verfügbar.

Auf welche Produkte bietet die mobile App Autodesk Construction Cloud auf der Baustelle Zugriff?

Über die mobile App stehen Autodesk Build, Autodesk Docs, Autodesk BIM Collaborate, Autodesk BIM Collaborate Pro und PlanGrid zur Verfügung.

Wo kann ich die mobile App Autodesk Construction Cloud herunterladen?

Die mobile App Autodesk Construction Cloud ist im iOS App Store und in Google Play verfügbar.

Kann ich die mobile App Autodesk Construction Cloud verwenden, um Zeichnungen und 3D-Modelle anzuzeigen?

Ja, die mobile App Autodesk Construction Cloud kann 2D-Zeichnungen und 3D-Modelle auf der Baustelle anzeigen.

Kann ich die mobile App Autodesk Construction Cloud verwenden, um Markierungen zu erstellen?

Ja, mit der mobilen App Autodesk Construction Cloud können Sie Markierungen auf der Baustelle erstellen.

Kann ich die mobile App Autodesk Construction Cloud verwenden, um Aufgaben zu erstellen?

Mit der mobilen App Autodesk Construction Cloud können Sie auf der Baustelle Aufgaben für die Zusammenarbeit an Entwürfen, Qualität oder Sicherheitsarbeitsabläufe erstellen oder protokollieren.

Kann ich die mobile App Autodesk Construction Cloud verwenden, um Checklisten/Restarbeitslisten auszufüllen oder Begehungen durchzuführen?

Ob Vorab-Funktionsprüfungen, Sicherheitsbeobachtungen oder Qualitätsprüfungen: Die mobile App Autodesk Construction Cloud kann Checklisten über das Werkzeug Formulare bereitstellen.