Unser Team unterstützt Sie bei der optimalen Nutzung der Autodesk Construction Cloud. Suchen Sie weiter unten Ihr Produkt, um auf Hilferessourcen zuzugreifen und sich mit unserem Supportteam in Verbindung zu setzen.
Umfassende Software für Baustellen- und Projektmanagement mit großem Funktionsumfang und vernetzten Tools für Bauunternehmen.
Vernetzen Sie Entscheidungsträger und Bauausführungsteams, um Planprüfungen zu verwalten und die Modellkoordination mit den Gewerken zu automatisieren.
Führen Sie exakte 2D-Ermittlungen durch, und generieren Sie automatisch Mengen aus 3D-Modellen innerhalb einer einzigen Online-Lösung.
Nutzen Sie BIM-Daten für Planprüfungen, Ermittlungen, Kostenplanung, Änderungsmanagement und Wertanalysen, um Projektrisiken zu reduzieren und die Effizienz zu steigern.
Vernetzen Sie Daten und Prozesse vom Entwurf über den Bau bis zum Betrieb. Ermöglichen Sie es Mitarbeitern auf der Baustelle, Entwicklungen vorherzusehen und entsprechend zu handeln, während das Büropersonal alle Aspekte der Bauausführung verwaltet.
Optimieren Sie das Angebots- und Risikomanagement mit Tools, die das größte Netzwerk aus Bauexperten nutzen.
Geben Sie Bauunternehmern, Bauherrn und Architekten den direkten Zugriff auf Informationen in Echtzeit, fördern Sie die effektive Zusammenarbeit, und stellen Sie praktisch umsetzbare Einblicke bereit, mit denen die Planbarkeit auf der Baustelle deutlich verbessert wird.
Verbessern Sie das Projektmanagement, und erfüllen Sie alle Vertragspunkte von der Bauvorbereitung bis zum Projektabschluss.