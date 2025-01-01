PARTNER IN DER AUTODESK CONSTRUCTION CLOUD

Unterstützen Sie Ihre Kunden aus der Baubranche durch eine Partnerschaft mit Autodesk. Mit BIM 360, PlanGrid, Assemble und BuildingConnected stellt die Autodesk Construction Cloud moderne und leistungsstarke Tools bereit. Dank unseres stetig wachsenden Partnernetzwerks schöpfen Bauexperten alle technischen Vorteile voll aus.
Wir arbeiten in den Bereichen Technologie, Beratung und Meinungsführerschaft mit etablierten Marktführern und innovativen Startups zusammen. Hier erfahren Sie mehr zu den einzelnen Programmen unserer Baupartner.
Kanäle und Services
Arbeiten Sie mit Autodesk-Vertriebsexperten zusammen, um Ihren Umsatz zu steigern und Ihren Kunden erstklassige Software zu bieten.
Integrationspartner
Bieten Sie Kunden durch Integration in die Autodesk Construction Cloud neue Funktionen und Mehrwert.
Weitere strategische Partner
Vertreten Sie eine Branchenorganisation, ein Unternehmen, eine gemeinnützige Organisation oder einen anderen potenziellen strategischen Partner? Dann nehmen Sie Kontakt mit Autodesk auf.