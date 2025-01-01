PARTNER IN DER AUTODESK CONSTRUCTION CLOUD

Unterstützen Sie Ihre Kunden aus der Baubranche durch eine Partnerschaft mit Autodesk. Mit BIM 360, PlanGrid, Assemble und BuildingConnected stellt die Autodesk Construction Cloud moderne und leistungsstarke Tools bereit. Dank unseres stetig wachsenden Partnernetzwerks schöpfen Bauexperten alle technischen Vorteile voll aus.

Wir arbeiten in den Bereichen Technologie, Beratung und Meinungsführerschaft mit etablierten Marktführern und innovativen Startups zusammen. Hier erfahren Sie mehr zu den einzelnen Programmen unserer Baupartner.