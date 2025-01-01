Autodesk Construction Cloud Logo
Alle Daten in einem zentralen System.

Erstellen Sie ganz einfach benutzerdefinierte Integrationen, um wichtige Projektdaten und -dateien automatisch zwischen der Autodesk Construction Cloud und über 200 Systemen zu verschieben. Die Zeiten, in denen Sie kopieren und einfügen mussten, sind endgültig vorbei.

Tägliche Aufgaben durch Automatisierung vereinfacht

Steigern Sie die Produktivität mit freigegebenen Informationen aus den Anwendungen, die Ihre Teams am häufigsten nutzen.

Schematische Darstellung von

Unkomplizierte Integration von Softwareanwendungen

Sparen Sie mit der codefreien Plattform von Connect Entwicklungsressourcen.

Ansicht des 3D-Modells mit Personen, die zusammenarbeiten

Individuelle Integrationen

Passen Sie Integrationen genau an Ihre Bedürfnisse an, und aktualisieren Sie sie ganz einfach, wenn Ihr Unternehmen wächst.

Ansicht des BIM-Modells und der aufbereiteten Daten im Modell

Erschließen Sie das Potenzial einer vernetzten Plattform.

Präzise und einfache Projektverfolgung durch in einem einzigen System zusammengeführte Daten.

Symbol für Datenintegration im Bauprojektmanagement
Projektmanagement

Halten Sie Projektzeitpläne ein, verbessern Sie die Zusammenarbeit, und vermeiden Sie Kommunikationspannen, Fehler und Nacharbeit.

Mehr erfahren
Symbol für Kostenkontrolle
Kostenmanagement

Verfolgen Sie zentral alle Kosten, und klären Sie Unregelmäßigkeiten schon frühzeitig. Reduzieren Sie Rückfragen, und halten Sie Projekte im Budget.

Mehr erfahren
Symbol für den Abschluss von Bauprojekten
Projektabschluss

Verbinden Sie Daten aus dem gesamten Projekt in einem einzigen System. Stellen Sie sicher, dass alle verfügbaren Daten team- und systemübergreifend verknüpft sind.

Mehr erfahren
Symbol für Datenintegration
Integrationen

Führen Sie Daten aus dem gesamten Projekt auf einer einzigen zentralen Plattform zusammen. Verbessern Sie die Datenqualität, und vernetzen Sie Teams.

Mehr erfahren

Vernetzen Sie Teams, Daten und Arbeitsabläufe in jeder Phase des Gebäudelebenszyklus über die Autodesk Construction Cloud.