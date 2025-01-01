Konfigurierbare Arbeitsabläufe für das Bauprojektmanagement entsprechen den Anforderungen Ihres Teams, vernetzen das Büro mit der Baustelle und sorgen für einen planmäßigen Projektablauf.
Erhalten Sie Echtzeitzugriff auf den aktuellen Zeitplan. Importieren Sie den Zeitplan aus Primavera P6, Microsoft Project oder ASTA Powerproject in Autodesk Build, sodass alle Projektbeteiligten in einer zentralen Umgebung auf die Zeitplandaten zugreifen und diese gemeinsam bearbeiten können. Sie können den Zeitplan von der Baustelle aus einsehen und mit anderen gemeinsam bearbeiten, sodass Änderungen bei allen Ihren Bauprojekten problemlos vom Baucontainer an den Firmensitz kommuniziert werden können und so eine synchronisierte Verwaltung sichergestellt wird. Nutzen Sie die Zeitplandaten effizienter. Nutzen Sie benutzerdefinierte Ansichten und Filter, um Tausende von Aktivitäten durchzusehen. Durch die Integration von Cost Management können Sie Zeitplandaten in Cost Management integrieren, um Kosten und Zeit zu verknüpfen und den Cashflow genauer prognostizieren zu können.
Weisen Sie für jeden Schritt des Informationsanfrageprozesses klare Projektzuständigkeiten zu, um die Kommunikation zu verbessern, für Verantwortlichkeit zu sorgen und Informationsanfragen bei Bauprojekten bis zur Lösung effizient zu verwalten. Gehen Sie über das bloße Verwalten von Informationsanfragen hinaus, und vernetzen Sie sie im gesamten Projektlebenszyklus. Verknüpfen Sie Informationsanfragen mit anderen Aufgaben. Eskalieren Sie Probleme an Projektmanagement-Arbeitsabläufe für Informationsanfragen, und reduzieren Sie das Risiko von Datenverlusten.
Starten Sie Bauprojekte mit einem automatisierten Eingabeprotokoll schneller. Koordinieren und verwalten Sie alle Baueingaben effizient in einem einzigen Eingabeprotokoll. Bringen Sie Eingaben mit umsetzbaren Antworten schnell durch den Prüfprozess. Initiieren Sie Eingabeanfragen, verwalten Sie Prüfungen und Genehmigungen im Bauprojekt, und greifen Sie von Ihrem Mobilgerät aus auf genehmigte Eingabeinformationen zu. Dadurch wird der Prozess optimiert, die Transparenz erhöht und den Baustellenteams sofortiger Zugriff auf die benötigten Informationen bereitgestellt, die sie für ein effektives Bauprojektmanagement benötigen.
Verbessern Sie die Teamkoordination und das Projektmanagement mit zentralisierten Besprechungsprotokollen für das Bauwesen. Verwalten Sie mühelos die Besprechungsprotokolle von Bausitzungen und anderen Projektbesprechungen. Erhalten Sie klare Einblicke in Verpflichtungen, erstellen Sie Verknüpfungen zu essenziellen Referenzen, und pflegen Sie einen organisierten Verlauf aller Besprechungsprotokolle. Wenn alle erforderlichen Informationen zur Verfügung stehen, werden Besprechungen mühelos, produktiv und synergetisch.
Kosten, Qualität, Zeitplan und Sicherheit werden gemeinsam vom Entwurf bis zur Übergabe verwaltet. Nutzen Sie im Büro oder auf der Baustelle die Bauprojektmanagement-Software, und zentralisieren Sie Zusammenarbeit, Daten und Einblicke, um Teams zusammenzubringen, die Produktivität zu steigern und Risiken zu reduzieren.
Erstellen Sie eine Informationsanfrage direkt aus einer Aufgabe, sodass doppelte Dateneinträge reduziert und eine bidirektionale Verknüpfung zwischen den beiden Datensätzen erstellt wird.Mehr erfahren
Erhöhen Sie die Transparenz für kritische Informationen durch das Anfügen von Dokumenten und Zeichnungen. Sie können Aufgaben und Informationsanfragen sogar direkt mit Besprechungspunkten verknüpfen.Mehr erfahren
Vernetzen Sie Baustelle und Büro. Geben Sie Baustellenteams die Möglichkeit, den Fortschritt direkt von ihren Mobilgeräten aus in Plänen zu überwachen.Mehr erfahren
Optimierung des Bauprojektmanagements
Erfahren Sie, wie Sie mit einer cloudbasierten Bauprojektmanagement-Plattform Ihre Arbeitsabläufe optimieren können.
Der ultimative Leitfaden für Eingaben
In diesem Leitfaden erfahren Sie, was es mit der Eingabe von Bauunterlagen auf sich hat, warum sie wichtig ist, und wie Sie den Prozess optimieren können.
Master Class für Projektmanagement
Lernen Sie in Ihrem eigenen Tempo von den Experten, und vertiefen Sie Ihre Projekt- und Kostenmanagementkenntnisse mit Esteban Corrales.
Mit einer Bauprojektmanagement-Software können Sie Initiativen in den Bereichen Kosten, Qualität, Zeitplan und Sicherheit überwachen und verbessern. Die Verwaltung erfolgt dabei gemeinsam vom Entwurf bis zur Übergabe. Sie zentralisiert Zusammenarbeit, Daten und Einblicke, um die Produktivität zu steigern und das Risiko für Bauprojekte aller Arten und Größen zu reduzieren.
Bauherren, Generalunternehmer, Spezialunternehmer und andere Bauunternehmer verwenden die Bauprojektmanagement-Software für verschiedene Bereiche wie Industriebauten, Infrastrukturplanung, öffentliche Einrichtungen und Gewerbebauten, um die Kosten zu optimieren und das Risiko zu senken.
Die Bauprojektmanagement-Software unterstützt Bauteams bei der Zusammenarbeit, beim Austausch von Daten und Informationen und bei der Optimierung von Arbeitsabläufen, um die Projekteffizienz zu steigern und Kosten und Risiken zu reduzieren.
Wenn Sie nach einer Baumanagement-Software suchen, die alle Ihre Anforderungen erfüllt, werden Sie diesen Leitfaden hilfreich finden.
Vernetzt: Alles an einem Ort. Zusammenarbeit: Für Teams entwickelt. Intuitiv: Einfach zu bedienen. Skalierbar: Wächst zusammen mit Ihnen.
Mehr zu den wichtigen Funktionen von Bauprojektmanagement-Software finden Sie in unserem Blog.
Die Autodesk Construction Cloud verbindet Teams und Projektdaten vom ersten Entwurf bis zur Fertigstellung. Dadurch werden Risiken reduziert, Gewinne gesichert und die Planbarkeit erhöht. Wir bei Autodesk sehen es als unsere Aufgabe, die Tools hierfür bereitzustellen: Lösungen, die Risiken mindern, eine schnellere Projektabwicklung ermöglichen und die Branche nachhaltiger, sicherer und effizienter machen. Mit Autodesk Build, Autodesk BIM Collaborate, Autodesk Docs und Autodesk Takeoff haben wir das branchenweit leistungsstärkste Portfolio von Softwareprodukten für das Baumanagement vereint.
Die Autodesk Construction Cloud bietet brandneue, leistungsstarke und einfache Tools für die sichere Zusammenarbeit bei Bauprojekten mit einer einzigen Benutzeranmeldung. Autodesk Build, Takeoff, BIM Collaborate und Docs vernetzen Teams, Arbeitsabläufe und Daten vom Entwurf bis zum Betrieb. Mit Autodesk Docs als gemeinsame Datenumgebung können Sie direkt in Autodesk Build publizieren. Autodesk Docs stellt umfassende konfigurierbare Genehmigungsabläufe bereit, mit denen Sie problemlos sicherstellen können, dass Baupläne und Daten vom Entwurf bis zur Übergabe korrekt sind. Die Baumanagement-Software Autodesk Construction Cloud bietet nativ verwertbare und vorhersagbare Einblicke für Bauprojekte. Wenn Sie einen zusätzlichen Kontrollmechanismus benötigen, vereinfacht die Datenverbindung das Verknüpfen von Projektdaten mit Ihrem verwalteten Data Warehouse.
Mit den wichtigsten Funktionen der Bauprojektmanagement-Software erleichtern Sie sich die Projektarbeit.
Ja. Bauunternehmer, die Single Sign-On (SSO) mit der Autodesk Construction Cloud verwenden, können die Daten der Mitarbeiter auf der Baustelle in Echtzeit parallel mit anderen wichtigen Informationen zum Bauprojektmanagement referenzieren. Dadurch erhalten Sie einen besseren Überblick über wichtige Kennzahlen wie Baustellenleistung, Risiken und Arbeitsablauffortschritt.
Die meisten Bauunternehmer erkennen die Bedeutung von Integrationen. Die Autodesk Construction Cloud unterstützt die Integration in gängige ERP- (Enterprise Resource Planning) und SaaS-Tools für das Bauwesen, die von Buchhaltungsteams verwendet werden.
In der Autodesk Construction Cloud kann über ein Konto nur basierend auf der Anzahl der erworbenen Lizenzen Zugriff gewährt werden. Alternativ kann ein Benutzer zu einem Projekt eingeladen und aufgefordert werden, seine eigene Lizenz zu erwerben, um daran mitzuarbeiten.