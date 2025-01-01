Autodesk Construction Cloud Logo
Vernetzte Arbeitsabläufe für Baustelle und Projektmanagement.

Nahtlose Zusammenarbeit für die frist- und budgetgerechte Fertigstellung von Projekten mit Software für Bauprojekte und Baustellenmanagement.

Verbessertes Baumanagement und Unterstützung für alle Bauunternehmer mit vernetzten Teams, Arbeitsabläufen und Daten.

Symbol für Bauprojektmanagement für Autodesk Build
Projektmanagement

Halten Sie Projektzeitpläne ein, verbessern Sie die Zusammenarbeit, und vermeiden Sie Kommunikationspannen, Fehler und Nacharbeit.

Symbol für Qualitätsmanagement für Autodesk Build
Qualitätsmanagement

Verfolgen Sie alle Probleme an zentraler Stelle, und lösen Sie sie schneller. Reduzieren Sie teure Nacharbeiten, und bleiben Sie im Zeitplan.

Symbol für Sicherheitsmanagement im Bauwesen für Autodesk Build
Sicherheitsmanagement

Entwickeln Sie leicht umsetzbare, reproduzierbare Sicherheitsprogramme, und erreichen Sie, dass das gesamte Team Verantwortung für die Sicherheit auf der Baustelle übernimmt.

Symbol Baukostenmanagement für Autodesk Build
Kostenkontrolle

Verknüpfen Sie Projektmanagementdaten und Bauausführungsdaten mit Kostenaktivitäten, um Ursachen und finanziellen Auswirkungen auf den Grund zu gehen.

Pünktlicher Projektabschluss im Budgetrahmen dank unserer benutzerfreundlichen und hochkonfigurierbaren Tools.

Projekt
Baustelle
Pläne
Kosten
Zeitplanverwaltung

Projektzeitpläne können sofort mit den Teams auf der Baustelle und im Büro verknüpft, geteilt und gemeinsam bearbeitet werden.

Vernetzte Informationsanfragen

Erstellen Sie Informationsanfragen, und verwalten Sie den Überprüfungsprozess. Verknüpfen Sie Informationsanfragen mit Aufgaben, Änderungsaufträgen und Besprechungsprotokollen.

Vereinfachte Eingaben

Erstellen und verfolgen Sie Eingabe-Elemente, und verwalten Sie alle Informationen in einem einzigen Eingabeprotokoll.

Effizientere Meetings

Verfolgen Sie eingegangene Verpflichtungen, verknüpfen Sie alle wesentlichen Informationen, und führen Sie eine organisierte Historie aller Besprechungsaufzeichnungen.

Mobile Checklisten

Benutzerfreundliche Checklisten und digitale Tools für den Projektabschluss gewährleisten die vollständige und vorschriftsmäßige Ausführung von Arbeiten.

Benutzerdefinierte Berichte

Erstellen Sie Berichte, und teilen Sie sie mit den Teammitgliedern, um alle über den Projektfortschritt auf dem Laufenden zu halten.

Transparenz und Planbarkeit

Identifizieren Sie Probleme mit hohem Risiko, die sich auf Kosten, Zeitplan, Qualität und Sicherheit auswirken können.

Standardisierte Formulare

Standardisieren Sie die Datenerfassung mit anpassbaren Checklisten für Qualität und Sicherheit.

Erschließen Sie das volle Potenzial einer zentralen Baumanagement-Software.

Quotation mark

"Zeit ist immer eine der wertvollsten Ressourcen im Bauwesen. Wenn alle dieselbe Software nutzen, ist nahtlose und effiziente Kommunikation über alle Plattformen hinweg möglich. Autodesk Build spart Zeit, da Redundanzen beseitigt werden. Außerdem kann ich über eine einzige Plattform Informationen an das gesamte Team senden."

- Amy Kozlowski, Projektleiterin bei Herrero Builders

