Abschluss und Projektübergabe

Vereinfachen Sie den Abschlussprozess, und liefern Sie ein überragendes Ergebnis.

Sorgen Sie beim Projektabschluss für Entspannung, indem Sie Daten von der Baustelle und aus den Büros vernetzen, um so eine jederzeit verfügbare Dokumentation sicherzustellen.

Optimieren Sie Inbetriebnahme und Übergabe.

Schließen Sie Projekte mit weniger Stress ab. Stellen Sie eine effiziente und organisierte Dokumentation bereit, um Kunden zufriedenzustellen und Ihr Unternehmen in eine gute Position für zukünftige Aufträge zu bringen. Verkürzen Sie die Zeit für den Zugriff auf Objektdaten auf der Baustelle, für die Inbetriebnahme und für die Mängelbehebung, während Sie gleichzeitig Risiken reduzieren.

Komponenten der Projektabschlusssoftware für das Bauwesen wie QR-Codes und Objektinformationen optimieren die Inbetriebnahme.

Generieren Sie eine hochwertige Übergabedokumentation.

Erstellen Sie eine präzise und umfassende Übergabedokumentation mit einem einzigen Klick. Dokumente sind zur einfachen Navigation in Ordnern organisiert und können als aktueller Projektdatensatz heruntergeladen werden. Alle Hyperlinks, Fotos und Markierungen sind weiterhin verfügbar, verknüpft und können bearbeitet werden, sodass der Betrieb und das fortlaufende Facility Management deutlich effizienter werden.

Schema des Bauprojekts und der Baupläne, organisiert in Projektdateien für Bau und Inbetriebnahme.

Stellen Sie schnelle und genaue Bestandsmodelle bereit.

Generieren Sie vollständige und genaue Bestandsmodelle, um ein effizientes Betriebsmanagement und Facility Management zu ermöglichen. Unter anderem lassen sich Zeichnungen, Modelle, Dokumente und Fotos exportieren. Beschleunigen Sie den Abschluss mit allen Ihren Abnahmen, Handbüchern für Betrieb und Wartung und Eingaben zusammen mit der restlichen Projekthistorie.

Bauzeichnungen werden als genaue Baubestandsdateien, -zeichnungen, -modelle und -fotos gespeichert.

Automatisieren Sie die Dokumentenerfassung und -überwachung bis zum Abschluss.

Überwachen Sie den Abschlussfortschritt durch Automatisieren der Erfassung von Eingaben und Abschlussdokumentationen für eine zentralisierte Prüfung. Übersichtliche Statusaktualisierungen bieten Klarheit bezüglich des Projektabschlusses, der Handelspartneranforderungen und der Dokumentkonformität.

Bauabschlusssoftware hilft bei der Projektüberwachung bis zum Abschluss.

Vernetzen Sie Arbeitsabläufe, damit Sie Projekte mit gutem Gewissen übergeben können.

Vernetzen Sie Übergabe- und Inbetriebnahmearbeiten mit anderen Projektarbeitsabläufen, um für einen effektiven Abschlussprozess zu sorgen.

Vernetzen der Dokumentation

Fügen Sie schnell alle Objektinformationen durch ein zentralisiertes Repository für die Dokumentenverwaltung hinzu.

Aufzeichnen von Mängeln

Dokumentieren Sie Mängel durch Verknüpfen mit einer vorhandenen Aufgabe oder durch Erstellen einer neuen Aufgabe aus einem Objekt.

Umfassende Qualitätsprüfungen

Ordnen Sie Checklisten-Vorlagen Objektkategorien zu, damit Sie Qualitätsprüfungen auf der Baustelle durchführen können.

Sorgen Sie für einen starken Projektabschluss.