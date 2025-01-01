Schließen Sie Projekte mit weniger Stress ab. Stellen Sie eine effiziente und organisierte Dokumentation bereit, um Kunden zufriedenzustellen und Ihr Unternehmen in eine gute Position für zukünftige Aufträge zu bringen. Verkürzen Sie die Zeit für den Zugriff auf Objektdaten auf der Baustelle, für die Inbetriebnahme und für die Mängelbehebung, während Sie gleichzeitig Risiken reduzieren.