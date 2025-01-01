Sorgen Sie beim Projektabschluss für Entspannung, indem Sie Daten von der Baustelle und aus den Büros vernetzen, um so eine jederzeit verfügbare Dokumentation sicherzustellen.
Schließen Sie Projekte mit weniger Stress ab. Stellen Sie eine effiziente und organisierte Dokumentation bereit, um Kunden zufriedenzustellen und Ihr Unternehmen in eine gute Position für zukünftige Aufträge zu bringen. Verkürzen Sie die Zeit für den Zugriff auf Objektdaten auf der Baustelle, für die Inbetriebnahme und für die Mängelbehebung, während Sie gleichzeitig Risiken reduzieren.
Erstellen Sie eine präzise und umfassende Übergabedokumentation mit einem einzigen Klick. Dokumente sind zur einfachen Navigation in Ordnern organisiert und können als aktueller Projektdatensatz heruntergeladen werden. Alle Hyperlinks, Fotos und Markierungen sind weiterhin verfügbar, verknüpft und können bearbeitet werden, sodass der Betrieb und das fortlaufende Facility Management deutlich effizienter werden.
Generieren Sie vollständige und genaue Bestandsmodelle, um ein effizientes Betriebsmanagement und Facility Management zu ermöglichen. Unter anderem lassen sich Zeichnungen, Modelle, Dokumente und Fotos exportieren. Beschleunigen Sie den Abschluss mit allen Ihren Abnahmen, Handbüchern für Betrieb und Wartung und Eingaben zusammen mit der restlichen Projekthistorie.
Überwachen Sie den Abschlussfortschritt durch Automatisieren der Erfassung von Eingaben und Abschlussdokumentationen für eine zentralisierte Prüfung. Übersichtliche Statusaktualisierungen bieten Klarheit bezüglich des Projektabschlusses, der Handelspartneranforderungen und der Dokumentkonformität.
Vernetzen Sie Übergabe- und Inbetriebnahmearbeiten mit anderen Projektarbeitsabläufen, um für einen effektiven Abschlussprozess zu sorgen.
Fügen Sie schnell alle Objektinformationen durch ein zentralisiertes Repository für die Dokumentenverwaltung hinzu.Mehr erfahren
Dokumentieren Sie Mängel durch Verknüpfen mit einer vorhandenen Aufgabe oder durch Erstellen einer neuen Aufgabe aus einem Objekt.Mehr erfahren
Ordnen Sie Checklisten-Vorlagen Objektkategorien zu, damit Sie Qualitätsprüfungen auf der Baustelle durchführen können.Mehr erfahren