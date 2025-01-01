Autodesk Construction Cloud Logo
SOFTWARE FÜR DIE ANGEBOTSVERWALTUNG IM BAUWESEN

Gewinnen Sie mehr Aufträge mit vernetzter und zentralisierter Angebotsverwaltung für das Bauwesen.

Sichern Sie sich neue Geschäfte, indem Sie die richtigen Partner finden und genaue Schätzungen für jedes Bauprojekt nutzen.

Finden und verwalten Sie für jedes Projekt die richtigen Bauunternehmer.

Im präzisen, auf Crowdsourcing basierenden Netzwerk für Bauunternehmer von BuildingConnected können Sie Ihre Partnerschaften mühelos identifizieren, erweitern und verwalten. Reduzieren Sie Risiken durch sofortigen Zugriff auf Qualifikationen, bevor Sie Anbieter zu Angeboten für Projekte einladen.

Bauunternehmer-Bildkarten in einem konzeptionellen Bauunternehmernetzwerk, das Teams hilft, den richtigen Bauunternehmer für die richtige Aufgabe zu finden.

Zentrale Angebotsverwaltung im Bauwesen.

Maximieren Sie Produktivität und Angebotsgenauigkeit durch Zentralisieren der Angebotsverwaltung im Bauwesen auf einer einzigen Plattform. Mit BuildingConnected können Kostenplaner sicher und gemeinsam in dem Wissen arbeiten, dass sie bei Ausschreibungen die neuesten Informationen verwenden.

Schematische Darstellung des Baustellenbüros, das mit dem Auftraggeber und den Generalunternehmern vernetzt ist, um enge Termine einzuhalten, beispielsweise durch ein effizientes Ausschreibungsmanagement.

Verwalten Sie Angebotseinladungen von einer Online-Angebotsplattform aus.

Verwalten Sie Angebotseinladungen für Bauprojekte, Projekte, Teamauslastungen und Termine in der gesamten Organisation mit Bid Board Pro. Diese Online-Angebotsplattform automatisiert die Angebotsüberwachung und zentralisiert die Teamzusammenarbeit, damit Sie sich auf neue Auftragsabschlüsse konzentrieren können.

Die Bauvorbereitungsmanagementsoftware Bid Board hilft Bauvorbereitungsteams beim Verwalten von Ausschreibungen.

Gewährleisten Sie integrierte, an Risiken angepasste Ausschreibungen.

Lassen Sie die Risiko- und Kostenplanungsteams zusammenarbeiten, um die Risiken zu minimieren. Die automatisierten Subunternehmer-Qualifikationsergebnisse von TradeTapp sind in BuildingConnected Pro integriert, damit Kostenplaner vor der Auswahl eines Subunternehmers für ein Bauprojekt bessere Entscheidungen treffen können.

Risikoüberwachung verbessert Bauvorbereitungsausschreibungen.

Steigern Sie Ihr Auftragsvolumen mit der BuildingConnected-Software für die Angebotserstellung im Bauwesen.

Reduzieren Sie das Bauprojektrisiko durch zentralisierte Zusammenarbeit, zentralisierte Daten und Einblicke.

Vernetzen Sie sich mit Teams, die nützliche Informationen bereitstellen, um zu gewährleisten, dass Sie mit den besten Baupartnern arbeiten.

Symbol für einen qualifizierten Subunternehmer
Arbeiten mit qualifizierten Subunternehmern

Verwenden Sie Finanz- und Sicherheitsrisikoanalysen, um die Auswirkung der Arbeit mit qualifizierten Subunternehmern zu ermitteln.

Symbol für Bauermittlungen
Nutzen präziser Ermittlungen

Stellen Sie mit einem integrierten Ansatz für 2D- und 3D-Ermittlungen sicher, dass das Bauprojekt im Zeit- und Budgetrahmen bleibt.

Software für die Zusammenarbeit auf der Baustelle
Verwalten von Projekten auf der Baustelle

Sparen Sie Stunden voller manueller Eingaben durch das sofortige Weiterleiten von Projektdateien und -daten aus dem Büro an die Baustelle.

Quotation mark

"BuildingConnected bietet einen optimierten Ausschreibungsmanagementprozess, der das Kostenplanungsteam entlastet."

- Stephen Fontana, Kostenplaner bei Holt Construction
Vernetzte Teams

Vorteile von Software für die Angebotsverwaltung im Bauwesen

Lernen Sie einige der Vorteile kennen, die Generalunternehmer und Subunternehmer durch die Implementierung und Nutzung einer Softwarelösung für die Angebotsverwaltung erhalten können, um Projekte zu überwachen und Einladungen zur Angebotsabgabe zu übermitteln oder zu empfangen.

Zentrale Angebotsverfolgung

Für Bauunternehmer ist eine vernetzte und optimierte Lösung für die Angebotsverwaltung unerlässlich, um bei der Angebotserstellung und -verwaltung Zeit zu sparen, die Qualität der Angebote zu verbessern und eine bessere Zusammenarbeit zu fördern.

Bessere Auftragschancen

Vernetzen Sie sich mit Bauunternehmern im größten Crowdsourcing-Netzwerk für das Bauwesen, um die richtigen Bauunternehmer zu finden und die gewünschten Aufträge zu erhalten. Verwalten Sie alle Ihre Angebote und Projekte an einem zentralen Ort, und sparen Sie bis zu 8 Stunden pro Woche.

Vorqualifizierte Subunternehmer

Durch die Kombination Ihrer Prozesse für Angebotsabgabe und Qualifizierung in einem durchgängigen Arbeitsablauf können Risikodaten die Entscheidungsfindung bei der Kostenplanung unmittelbar beeinflussen, die Kostenbewertung optimieren und Ihnen helfen, potenzielle Risiken frühzeitig zu erkennen, vorherzusagen und zu reduzieren.

Verbesserte Zusammenarbeit

Durch die zentralisierte Angebotsverwaltung können Sie Ihr Team problemlos auf dem Laufenden halten, Einblicke in Projekte über das gesamte Büro bzw. Unternehmen erhalten und die Zusammenarbeit erleichtern – alles von einem Ort aus.

Verbessern Sie die Angebotsverwaltung im Bauwesen.

Ressourcen für die Angebotsverwaltung im Bauwesen

3 Erfolgsfaktoren für einen besseren Angebotsprozess

Erfahren Sie, wie Generalunternehmer und Bauherrn den Wert Ihrer digitalen Lösung für die Angebotsverwaltung maximieren können.

So entdeckt Plaza Construction neue qualifizierte Subunternehmer

Erfahren Sie, warum die besten Bauunternehmer Nordamerikas von BuildingConnected begeistert sind.

Leitfaden zur Angebotserstellung für Subunternehmer

Erfahren Sie, wie Subunternehmer mit digitalen Tools Angebote intelligenter, schneller und wettbewerbsfähiger erstellen können.

Häufig gestellte Fragen zur Angebotsverwaltung im Bauwesen
Was ist eine Plattform für die Angebotsverwaltung?

Eine Plattform für die Angebotsverwaltung automatisiert und optimiert den mühsamen Prozess der Erstellung und Einreichung von Bauprojektangeboten. Sie können den Zeitaufwand für den Angebotsprozess reduzieren, indem Sie Lösungen nutzen, mit denen Sie wichtige Projektdateien und Informationen verbreiten sowie Angebotsdaten verwalten und verfolgen können – alles von einem zentralen Ort aus.

Wie können Software und Tools die Angebotsverwaltung im Bauwesen verbessern?

Mit der cloudbasierten Software für die Angebotsverwaltung können sich Generalunternehmer und Subunternehmer neue Aufträge sichern und Projektrisiken in der Bauvorbereitung mindern. Außerdem können Teams zentral zusammenarbeiten, um die Produktivität und Transparenz zu erhöhen.

Wie sieht der Angebotsverwaltungsprozess aus?

Bei Autodesk umfasst der Angebotsverwaltungsprozess die Nutzung des größten Echtzeit-Baunetzwerks, um für jedes Projekt die richtigen Partner zu finden und einzuladen. Dort finden Sie die präzisesten Kostenschätzungen sowie Funktionen für die Angebotsangleichung und einen integrierten Qualifizierungsprozess für Subunternehmer zur Risikobeurteilung.

Wie wird die Software zur Angebotserstellung im Bauwesen verwendet?

Die Software zur Angebotserstellung im Bauwesen unterstützt Sie bei der zentralen Erstellung, Verfolgung und Verwaltung von Angeboten. Sie wird zur präzisen Verwaltung des Angebotsprozesses und zum Finden qualifizierter Subunternehmer im stets aktuellen Netzwerk aus Bauexperten verwendet.