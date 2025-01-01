Sichern Sie sich neue Geschäfte, indem Sie die richtigen Partner finden und genaue Schätzungen für jedes Bauprojekt nutzen.
Verwalten Sie Angebotseinladungen für Bauprojekte, Projekte, Teamauslastungen und Termine in der gesamten Organisation mit Bid Board Pro. Diese Online-Angebotsplattform automatisiert die Angebotsüberwachung und zentralisiert die Teamzusammenarbeit, damit Sie sich auf neue Auftragsabschlüsse konzentrieren können.
Lassen Sie die Risiko- und Kostenplanungsteams zusammenarbeiten, um die Risiken zu minimieren. Die automatisierten Subunternehmer-Qualifikationsergebnisse von TradeTapp sind in BuildingConnected Pro integriert, damit Kostenplaner vor der Auswahl eines Subunternehmers für ein Bauprojekt bessere Entscheidungen treffen können.
Vernetzen Sie sich mit Teams, die nützliche Informationen bereitstellen, um zu gewährleisten, dass Sie mit den besten Baupartnern arbeiten.
Verwenden Sie Finanz- und Sicherheitsrisikoanalysen, um die Auswirkung der Arbeit mit qualifizierten Subunternehmern zu ermitteln.Mehr erfahren
Stellen Sie mit einem integrierten Ansatz für 2D- und 3D-Ermittlungen sicher, dass das Bauprojekt im Zeit- und Budgetrahmen bleibt.Mehr erfahren
Sparen Sie Stunden voller manueller Eingaben durch das sofortige Weiterleiten von Projektdateien und -daten aus dem Büro an die Baustelle.Mehr erfahren
Lernen Sie einige der Vorteile kennen, die Generalunternehmer und Subunternehmer durch die Implementierung und Nutzung einer Softwarelösung für die Angebotsverwaltung erhalten können, um Projekte zu überwachen und Einladungen zur Angebotsabgabe zu übermitteln oder zu empfangen.
Für Bauunternehmer ist eine vernetzte und optimierte Lösung für die Angebotsverwaltung unerlässlich, um bei der Angebotserstellung und -verwaltung Zeit zu sparen, die Qualität der Angebote zu verbessern und eine bessere Zusammenarbeit zu fördern.Mehr erfahren
Vernetzen Sie sich mit Bauunternehmern im größten Crowdsourcing-Netzwerk für das Bauwesen, um die richtigen Bauunternehmer zu finden und die gewünschten Aufträge zu erhalten. Verwalten Sie alle Ihre Angebote und Projekte an einem zentralen Ort, und sparen Sie bis zu 8 Stunden pro Woche.Mehr erfahren
Durch die Kombination Ihrer Prozesse für Angebotsabgabe und Qualifizierung in einem durchgängigen Arbeitsablauf können Risikodaten die Entscheidungsfindung bei der Kostenplanung unmittelbar beeinflussen, die Kostenbewertung optimieren und Ihnen helfen, potenzielle Risiken frühzeitig zu erkennen, vorherzusagen und zu reduzieren.Mehr erfahren
Durch die zentralisierte Angebotsverwaltung können Sie Ihr Team problemlos auf dem Laufenden halten, Einblicke in Projekte über das gesamte Büro bzw. Unternehmen erhalten und die Zusammenarbeit erleichtern – alles von einem Ort aus.Mehr erfahren
Ressourcen für die Angebotsverwaltung im Bauwesen
3 Erfolgsfaktoren für einen besseren Angebotsprozess
Erfahren Sie, wie Generalunternehmer und Bauherrn den Wert Ihrer digitalen Lösung für die Angebotsverwaltung maximieren können.
So entdeckt Plaza Construction neue qualifizierte Subunternehmer
Erfahren Sie, warum die besten Bauunternehmer Nordamerikas von BuildingConnected begeistert sind.
Leitfaden zur Angebotserstellung für Subunternehmer
Erfahren Sie, wie Subunternehmer mit digitalen Tools Angebote intelligenter, schneller und wettbewerbsfähiger erstellen können.
Eine Plattform für die Angebotsverwaltung automatisiert und optimiert den mühsamen Prozess der Erstellung und Einreichung von Bauprojektangeboten. Sie können den Zeitaufwand für den Angebotsprozess reduzieren, indem Sie Lösungen nutzen, mit denen Sie wichtige Projektdateien und Informationen verbreiten sowie Angebotsdaten verwalten und verfolgen können – alles von einem zentralen Ort aus.
Mit der cloudbasierten Software für die Angebotsverwaltung können sich Generalunternehmer und Subunternehmer neue Aufträge sichern und Projektrisiken in der Bauvorbereitung mindern. Außerdem können Teams zentral zusammenarbeiten, um die Produktivität und Transparenz zu erhöhen.
Bei Autodesk umfasst der Angebotsverwaltungsprozess die Nutzung des größten Echtzeit-Baunetzwerks, um für jedes Projekt die richtigen Partner zu finden und einzuladen. Dort finden Sie die präzisesten Kostenschätzungen sowie Funktionen für die Angebotsangleichung und einen integrierten Qualifizierungsprozess für Subunternehmer zur Risikobeurteilung.
Die Software zur Angebotserstellung im Bauwesen unterstützt Sie bei der zentralen Erstellung, Verfolgung und Verwaltung von Angeboten. Sie wird zur präzisen Verwaltung des Angebotsprozesses und zum Finden qualifizierter Subunternehmer im stets aktuellen Netzwerk aus Bauexperten verwendet.