Synchronisieren Sie wichtige Finanzdaten zwischen Buchhaltung und Betrieb durch die Integration von Autodesk Build und Ihrem Buchhaltungssystem wie Sage, Viewpoint und JD Edwards. Mit einem vernetzten cloudbasierten Kostenmanagementsystem entfallen manuelle und doppelte Dateneingaben, das Risiko von Haftungsfällen wird reduziert, und Prozesse werden optimiert. Der Zugang zu präzisen, aktuellen Informationen ermöglicht beiden Parteien, schnell fundierte Entscheidungen zu treffen. Zudem werden die Ist-Baukostendaten automatisch in die Cost Management-Anwendung übernommen, sodass die Teams auf der Baustelle genauere Prognosen erstellen und so die Rentabilität maximieren können.