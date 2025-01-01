Autodesk Construction Cloud Logo
Software für das Baukostenmanagement

Vernetzen und optimieren Sie das Baukostenmanagement.

Verbessern Sie die Kostenkontrolle, erhalten Sie Echtzeit-Einblicke in kostenbezogene Risiken, und sorgen Sie für präzise Prognosen, indem Sie alle Kostenmanagementaktivitäten in der Cloud und im Kontext des Bauprojekts zentralisieren.

Verbessern Sie die Kostenkontrolle.

Erhöhen Sie die Transparenz, und verbessern Sie die Kontrolle über die Baukosten durch Zentralisierung und Verwaltung der Bauprojektkosten auf einer zentralen Plattform in der Cloud. Sorgen Sie mit einer strengen Berechtigungssteuerung für jede Komponente innerhalb des Systems dafür, dass die richtigen Personen über die richtigen Informationen verfügen. Fügen Sie dem System Auftraggeber und Lieferanten hinzu, um die Zusammenarbeit zu verbessern und Bauarbeitsabläufe zu optimieren.

Kostenmanagementsoftware für die Budgetierung im Bauwesen

Optimieren Sie Kostenarbeitsabläufe.

Verbessern Sie die Kommunikation zwischen Beteiligten, und stellen Sie durch Verwalten aller Baukostenaktivitäten in der Cloud sicher, dass Ihnen nichts entgeht. Optimieren Sie Arbeitsabläufe für vor- und nachgelagerte Änderungsaufträge im Bauwesen, um für klare Verantwortlichkeiten und für Transparenz hinsichtlich der Auswirkung auf das Gesamtbudget zu sorgen. Verwalten Sie mühelos inkrementelle Zahlungsanträge und Ausgaben durch Nutzen der tatsächlichen Baukostendaten für eine genauere Prognose.

Kostenmanagementsoftware für Änderungsaufträge im Bauwesen

Prognostizieren Sie Risiken mit großer Genauigkeit.

Zentralisieren Sie alle Kostenmanagementaktivitäten für das Bauwesen in der Cloud, um eine präzise Ansicht des Finanzstatus der einzelnen Projekte und ein Echtzeitbild der kostenbezogenen Risiken bereitzustellen. Nutzen Sie vernetzte Bauprojektmanagement-Software, und erstellen Sie präzise Prognosen auf Grundlage der neuesten Daten. Erhöhen Sie die Zuverlässigkeit des Cashflows und der Gewinnprognosen.

Kostenmanagementsoftware für Kostenprognosen im Bauwesen

Konfigurieren Sie Kostenfunktionen.

Konfigurierbare Funktionen ermöglichen Ihnen die Anpassung der Software an Ihre Bedürfnisse und die Optimierung des Kostenmanagements. Passen Sie die Terminologie an Unternehmensstandards an, richten Sie benutzerdefinierte Budgetstrukturen ein, die mit allen Buchhaltungssystemen effektiv funktionieren, und erstellen Sie benutzerdefinierte Spalten für berechnete Budgets. Nutzen Sie regelbasierte Genehmigungsabläufe, und erstellen Sie benutzerdefinierte Dokumentvorlagen, um Verträge und Prozessänderungen automatisch zu generieren.

Konfigurierbare Kostenmanagementsoftware für das Bauwesen

Integration von Buchhaltung und Betrieb

Synchronisieren Sie wichtige Finanzdaten zwischen Buchhaltung und Betrieb durch die Integration von Autodesk Build und Ihrem Buchhaltungssystem wie Sage, Viewpoint und JD Edwards. Mit einem vernetzten cloudbasierten Kostenmanagementsystem entfallen manuelle und doppelte Dateneingaben, das Risiko von Haftungsfällen wird reduziert, und Prozesse werden optimiert. Der Zugang zu präzisen, aktuellen Informationen ermöglicht beiden Parteien, schnell fundierte Entscheidungen zu treffen. Zudem werden die Ist-Baukostendaten automatisch in die Cost Management-Anwendung übernommen, sodass die Teams auf der Baustelle genauere Prognosen erstellen und so die Rentabilität maximieren können.

Kostenmanagementsoftware für die Budgetierung im Bauwesen

Vernetzte Baukostenarbeitsabläufe reduzieren Datenverluste und verbessern den Zugriff auf wichtige Informationen.

Verbessern Sie die Baukostenkontrolle durch Verwalten der Kostenaktivitäten in der Software, die für Projektmanagement und Baustellenaktivitäten verwendet wird, durch Optimieren von Arbeitsabläufen im Bauprojekt und durch Vernetzen von Daten.

Änderungsaufträge im Bauwesen
Erstellen eines potenziellen Änderungsauftrags aus einer Informationsanfrage

Erstellen Sie einen potenziellen Änderungsauftrag direkt aus einer Informationsanfrage, um Dateneingaben zu reduzieren und den Ursprung der Änderungsaufträge zu erfassen.

Besprechungsprotokolle im Bauwesen
Verknüpfen von Kostenpositionen in Besprechungen

Verknüpfen Sie Änderungsaufträge direkt mit Besprechungsthemen, um die Transparenz und den Zugriff auf wichtige Informationen zu Baukosten zu verbessern.

Zugriff auf Baukosteninformationen
Zugriff auf Kosteninformationen

Mit rollenbasierten Berechtigungseinstellungen können Sie steuern, wie Bauherren und Lieferanten Kostenmanagementelemente sehen.

Verbessern Sie das Baukostenmanagement.

Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter Baukostenmanagement?

Die grundlegende Funktion des Baukostenmanagements besteht darin, die Budgetvorgaben für Ihr Projekt einzuhalten und zu vermeiden, dass das Projekt Ihre Gewinne auffrisst. Das Kostenmanagement betrifft alle Phasen eines Projekts. Außerdem spielt es eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, Ihren Ruf als proaktives, effizientes und genau arbeitendes Team bei der Kostenplanung und Ausführung eines vorgeschlagenen Projektbudgets zu wahren.

Warum ist das Kostenmanagement in der Baubranche so wichtig?

Kostenmanagement ist eine der wichtigsten Aufgaben bei einem Bauprojekt. Mit den richtigen Methoden für das Kostenmanagement können Sie Kosten senken und die Rentabilität erhöhen. Die Nachverfolgung des Fortschritts im Vergleich zum Plan und die frühzeitige Erkennung von Risikobereichen sind für eine erfolgreiche Projektabwicklung von entscheidender Bedeutung.

Was ist im Lieferumfang von Autodesk Build enthalten?

Alle Autodesk Build-Abonnements umfassen alle Funktionen für Projektmanagement, Qualitätsmanagement, Sicherheitsmanagement und Kostenmanagement, einschließlich Zugriff auf Autodesk Docs und die Autodesk Construction Cloud mobile-App.

Wie lässt sich Autodesk Build mit PlanGrid vergleichen?

Autodesk Build wurde entwickelt, indem die branchenführenden Funktionen von BIM 360 Build, BIM 360 Cost und PlanGrid in einer einzigen Lösung kombiniert wurden. Darüber hinaus bietet Autodesk Build Funktionen, die PlanGrid nicht bietet, wie z. B. Besprechungsprotokolle, Zeitplanmanagement, Kostenmanagement und Objektverwaltung.