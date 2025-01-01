Verbessern Sie die Kostenkontrolle, erhalten Sie Echtzeit-Einblicke in kostenbezogene Risiken, und sorgen Sie für präzise Prognosen, indem Sie alle Kostenmanagementaktivitäten in der Cloud und im Kontext des Bauprojekts zentralisieren.
Erhöhen Sie die Transparenz, und verbessern Sie die Kontrolle über die Baukosten durch Zentralisierung und Verwaltung der Bauprojektkosten auf einer zentralen Plattform in der Cloud. Sorgen Sie mit einer strengen Berechtigungssteuerung für jede Komponente innerhalb des Systems dafür, dass die richtigen Personen über die richtigen Informationen verfügen. Fügen Sie dem System Auftraggeber und Lieferanten hinzu, um die Zusammenarbeit zu verbessern und Bauarbeitsabläufe zu optimieren.
Verbessern Sie die Kommunikation zwischen Beteiligten, und stellen Sie durch Verwalten aller Baukostenaktivitäten in der Cloud sicher, dass Ihnen nichts entgeht. Optimieren Sie Arbeitsabläufe für vor- und nachgelagerte Änderungsaufträge im Bauwesen, um für klare Verantwortlichkeiten und für Transparenz hinsichtlich der Auswirkung auf das Gesamtbudget zu sorgen. Verwalten Sie mühelos inkrementelle Zahlungsanträge und Ausgaben durch Nutzen der tatsächlichen Baukostendaten für eine genauere Prognose.
Zentralisieren Sie alle Kostenmanagementaktivitäten für das Bauwesen in der Cloud, um eine präzise Ansicht des Finanzstatus der einzelnen Projekte und ein Echtzeitbild der kostenbezogenen Risiken bereitzustellen. Nutzen Sie vernetzte Bauprojektmanagement-Software, und erstellen Sie präzise Prognosen auf Grundlage der neuesten Daten. Erhöhen Sie die Zuverlässigkeit des Cashflows und der Gewinnprognosen.
Konfigurierbare Funktionen ermöglichen Ihnen die Anpassung der Software an Ihre Bedürfnisse und die Optimierung des Kostenmanagements. Passen Sie die Terminologie an Unternehmensstandards an, richten Sie benutzerdefinierte Budgetstrukturen ein, die mit allen Buchhaltungssystemen effektiv funktionieren, und erstellen Sie benutzerdefinierte Spalten für berechnete Budgets. Nutzen Sie regelbasierte Genehmigungsabläufe, und erstellen Sie benutzerdefinierte Dokumentvorlagen, um Verträge und Prozessänderungen automatisch zu generieren.
Synchronisieren Sie wichtige Finanzdaten zwischen Buchhaltung und Betrieb durch die Integration von Autodesk Build und Ihrem Buchhaltungssystem wie Sage, Viewpoint und JD Edwards. Mit einem vernetzten cloudbasierten Kostenmanagementsystem entfallen manuelle und doppelte Dateneingaben, das Risiko von Haftungsfällen wird reduziert, und Prozesse werden optimiert. Der Zugang zu präzisen, aktuellen Informationen ermöglicht beiden Parteien, schnell fundierte Entscheidungen zu treffen. Zudem werden die Ist-Baukostendaten automatisch in die Cost Management-Anwendung übernommen, sodass die Teams auf der Baustelle genauere Prognosen erstellen und so die Rentabilität maximieren können.
Verbessern Sie die Baukostenkontrolle durch Verwalten der Kostenaktivitäten in der Software, die für Projektmanagement und Baustellenaktivitäten verwendet wird, durch Optimieren von Arbeitsabläufen im Bauprojekt und durch Vernetzen von Daten.
Erstellen Sie einen potenziellen Änderungsauftrag direkt aus einer Informationsanfrage, um Dateneingaben zu reduzieren und den Ursprung der Änderungsaufträge zu erfassen.Mehr erfahren
Verknüpfen Sie Änderungsaufträge direkt mit Besprechungsthemen, um die Transparenz und den Zugriff auf wichtige Informationen zu Baukosten zu verbessern.Mehr erfahren
Mit rollenbasierten Berechtigungseinstellungen können Sie steuern, wie Bauherren und Lieferanten Kostenmanagementelemente sehen.Mehr erfahren
Die grundlegende Funktion des Baukostenmanagements besteht darin, die Budgetvorgaben für Ihr Projekt einzuhalten und zu vermeiden, dass das Projekt Ihre Gewinne auffrisst. Das Kostenmanagement betrifft alle Phasen eines Projekts. Außerdem spielt es eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, Ihren Ruf als proaktives, effizientes und genau arbeitendes Team bei der Kostenplanung und Ausführung eines vorgeschlagenen Projektbudgets zu wahren.
Kostenmanagement ist eine der wichtigsten Aufgaben bei einem Bauprojekt. Mit den richtigen Methoden für das Kostenmanagement können Sie Kosten senken und die Rentabilität erhöhen. Die Nachverfolgung des Fortschritts im Vergleich zum Plan und die frühzeitige Erkennung von Risikobereichen sind für eine erfolgreiche Projektabwicklung von entscheidender Bedeutung.
Alle Autodesk Build-Abonnements umfassen alle Funktionen für Projektmanagement, Qualitätsmanagement, Sicherheitsmanagement und Kostenmanagement, einschließlich Zugriff auf Autodesk Docs und die Autodesk Construction Cloud mobile-App.
Autodesk Build wurde entwickelt, indem die branchenführenden Funktionen von BIM 360 Build, BIM 360 Cost und PlanGrid in einer einzigen Lösung kombiniert wurden. Darüber hinaus bietet Autodesk Build Funktionen, die PlanGrid nicht bietet, wie z. B. Besprechungsprotokolle, Zeitplanmanagement, Kostenmanagement und Objektverwaltung.