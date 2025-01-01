Entwickeln Sie ein standardisiertes, einfach zu implementierendes Sicherheitsprogramm für Baustellen, und sorgen Sie dafür, dass alle Teammitglieder für die Sicherheit auf der Baustelle mit verantwortlich sind.
Reduzieren Sie tote Winkel und riskante Situationen auf der Baustelle durch Erstellung und Ausführung standardisierter Sicherheitspläne für Ihre Projekte. Identifizieren Sie Trends über Rollen, Unternehmen und Zwischenfälle hinweg, um eine projektweite Übersicht der Konformität von Sicherheitsprogrammen zu erhalten.
Verbessern Sie die Sicherheitsbeobachtungen auf der Baustelle, indem Sie Checklisten direkt auf Ihrem Mobilgerät durchgehen. Erstellen Sie Sicherheitsaufgaben für nicht konforme Checklistenpositionen und unsichere Bedingungen, und weisen Sie sie sofort dem verantwortlichen Auftragnehmer zu, damit diese schnell behoben werden. Fügen Sie Fotos oder Kommentare hinzu, um häufige Probleme im richtigen Kontext zu identifizieren und zu beheben.
Finden Sie alles, was Sie für ein proaktives Bausicherheitsmanagement benötigen, an einem Ort, und leiten Sie alle Informationen mit einem beliebigen Gerät an das ganze Team weiter.
Erstellen Sie komplett neue vordefinierte Sicherheitschecklisten, oder importieren Sie PDF-Formulare für wiederholbare Arbeitsabläufe mit konsistenteren Daten.Mehr erfahren
Hängen Sie Fotos an Checklistenformulare für Sicherheitsbeobachtungen an, um Sicherheitszugewinne auf der Baustelle zu präsentieren oder um unsichere Bedingungen zu protokollieren.Mehr erfahren
Nutzen Sie die Sicherheitsmanagement-Dashboards, um protokollierte Aufgaben stets im Blick zu behalten und Trends zu analysieren, um robuste Pläne zur Vermeidung von Zwischenfällen zu erstellen.Mehr erfahren
Lernen Sie einige der Vorteile kennen, von denen Generalunternehmer und Subunternehmer durch die Implementierung und Nutzung einer Sicherheitsmanagementsoftware zur Überwachung von Projekten profitieren können.
Erfahren Sie, wie das Baudatenmanagement die Bausicherheit von Arpada um 75 % verbessert und dem Unternehmen über 100 Stunden eingespart hat.Mehr erfahren
Mit dem cloudbasierten Sicherheitsmanagement-System gelingt es Ihnen, sich für die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter und die Sicherheitskultur Ihres Unternehmens einzusetzen. Außerdem können Sie sich über Sicherheitszugewinne freuen und Aufgaben bearbeiten.Mehr erfahren
Durch die Verwendung wichtiger finanzieller und sicherheitsrelevanter Kennzahlen wie der EMR (Experience Modification Rate) bei der Auswahl von Subunternehmern können Sie das Risiko Ihres Projekts mindern.Mehr erfahren
Erfahren Sie, wie Cannistraro Daten und Zusammenarbeit unter einem Dach vereint, um die Sicherheit zu erhöhen und Kosten einzusparen.Mehr erfahren
Vertrauen: ein wichtiger Baustein der Sicherheit im Bauwesen
Lernen Sie die Rolle des Vertrauens beim Sicherheitsmanagement im Bauwesen kennen, und erfahren Sie, wie Sie das Vertrauen auf der Baustelle effektiv steigern können.
Wie die „ENR Top 600 Specialty“-Vertragspartner die Sicherheit verwalten
Erfahren Sie direkt von Experten, wie sie für sicherere und stabilere Baustellen sorgen
Die passende Community finden
Eine Online-Community für die Baubranche, in der Kunden miteinander in Kontakt treten, Ideen entwickeln und wachsen können.
Ein Bausicherheitsmanagementsystem ist eine proaktive Methode zur systematischen Erkennung potenzieller Gefahren und zur Risikoverwaltung bei einem Bauprojekt mit dem Ziel, Unfälle zu reduzieren.
Die Baustellensicherheit stellt die Gesundheit und das Wohlbefinden der Bauarbeiter sowie der Besucher und der allgemeinen Öffentlichkeit in den Vordergrund. Dies geschieht durch präventive und proaktive Maßnahmen, einschließlich umgesetzter Sicherheitspläne, PSA und Sicherheitsbeobachtungen.
Alle Bauarbeiter nutzen Sicherheitsmanagement-Software, um unsichere Bedingungen zu dokumentieren, Sicherheitszugewinne zu erkennen, Sicherheitsbesprechungen durchzuführen, Anwesenheitsunterlagen zu führen und die Ursachen von Sicherheitsrisiken zu identifizieren. Mit einer Software für das Bausicherheitsmanagement können Sicherheitsprogramme verbessert werden, indem Teams in den Prozess eingebunden werden, Gefahren und andere Risiken auf der Baustelle zu vermeiden.
Die Sicherheit und Gesundheit der Bauarbeiter stehen bei der Baustellensicherheit im Vordergrund.