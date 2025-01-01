Verbessern Sie die Sicherheitsbeobachtungen auf der Baustelle, indem Sie Checklisten direkt auf Ihrem Mobilgerät durchgehen. Erstellen Sie Sicherheitsaufgaben für nicht konforme Checklistenpositionen und unsichere Bedingungen, und weisen Sie sie sofort dem verantwortlichen Auftragnehmer zu, damit diese schnell behoben werden. Fügen Sie Fotos oder Kommentare hinzu, um häufige Probleme im richtigen Kontext zu identifizieren und zu beheben.