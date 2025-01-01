Autodesk Construction Cloud Logo
Besser bauen mit Autodesk

Lassen Sie keinen Raum für Interpretationen. Verbessern Sie Ihre Kommunikation und Zusammenarbeit mit der Autodesk Construction Cloud.

Für über 2 Millionen Projekte war Autodesk Construction Cloud bereits die Baumanagement-Software der Wahl
Ihre zentrale Datenquelle für jedes Projekt

Mit Autodesk Construction Cloud arbeiten Ihre Projektteams sicher und schnell zusammen. So können Sie Projekte frist- und budgetgerecht abwickeln.

Construction management software connecting all phase of construction

Software, die fürs Bauwesen gemacht ist

Haben Sie jederzeit Ihre Projektabwicklung im Blick: Mit Echtzeit-Einsicht in Kosten, Zeitpläne und mehr. Wenn Sie heute wissen, auf welchem Stand jedes Projekt ist, können Sie morgen mehr erledigen.

Generalunternehmer

Verzetteln Sie sich nicht mit Details, und konzentrieren Sie sich auf das Bauen. Geben Sie Ihren Teams die Echtzeit-Daten an die Hand, die sie benötigen, um ihre Arbeit zu erledigen.

Fachbetriebe

Statten Sie Ihre Teams mit robusten Lösungen für Planung, Fertigung und die Arbeit auf der Baustelle aus, um auf Erfolgskurs zu bleiben.

Bauherren

Verwalten Sie die Lebenszykluskosten von Gebäuden über Ihr gesamtes Portfolio hinweg, und treffen Sie fundiertere Entscheidungen mit aktuellen BIM-Daten.

Zusammenarbeit leicht gemacht

Verwalten Sie alle Bauprojekte vom Entwurf bis zum Abschluss mit vernetzten Werkzeugen für jeden Arbeitsschritt.

Künstliche Intelligenz (KI)
Dokumentenverwaltung
Ausschreibungsmanagement
Modellkoordination
Projektverwaltung
Alle Funktionen anzeigen

Künstliche Intelligenz (KI)

Autodesk AI unterstützt Sie bei der Automatisierung von Routinearbeiten beim Bau und bietet Einblicke, die die Entscheidungsfindung optimieren.

Mehr zu AI anzeigen
Construction Document Management Software

Integrierbarkeit in vorhandene Software

Verbinden Sie die Baumanagement-Software Autodesk Construction Cloud mit Ihren bereits eingesetzten Technologien – dank über 400 vordefinierten Schnittstellen für ERPs, CRMs, Dokumentenverwaltung, Analysewerkzeuge und mehr.

Autodesk Construction Cloud Integration Ecosystem

"Wir können das gesamte Projekt in Autodesk Construction Cloud durchführen, anstatt zuerst die BIM-Koordination in einer separaten Software zu erledigen."

Jay Mathesi,

Virtual Construction Civil Lead,

Miron Construction

"Wir erleben auf der Baustelle keine bösen Überraschungen, auf die wir dann in letzter Minute reagieren müssen. Mit Autodesk Construction Cloud können wir die Integrität eines Entwurfs über den ganzen Projektlebenszyklus sicherstellen. Damit errichten wir das Gebäude genau so, wie unsere Kunden es erwarten."

Matt Hamann,

Design Phase Manager,

Saunders

Der Einstieg ist ganz einfach