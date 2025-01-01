SOFTWARE FÜR DIE ZUSAMMENARBEIT IM BAUWESEN

Leistungsstarkes, einfaches Mobile-First-Design zur Verbesserung der Zusammenarbeit auf der Baustelle und darüber hinaus.
Greifen Sie auf alle essenziellen Bauprojektinformationen zu, wenn Sie sich auf der Baustelle befinden, und stellen Sie sicher, dass Sie mit den jeweils aktuellen Plänen und Modelldaten arbeiten. Verwalten und überwachen Sie problemlos Aufgaben, Informationsanfragen, Checklisten, Eingaben und Objekte auch dann, wenn Sie keine Internetverbindung herstellen können.
Zeichnen Sie Ihre Beobachtungen vor Ort in wenigen schnellen Schritten auf. Ganz gleich, ob Sie eine Markierung erstellen, ein Foto hochladen oder eine Aufgabe erstellen – ergreifen Sie unverzüglich Maßnahmen, und benachrichtigen Sie die Projektbeteiligten automatisch, um die Kommunikation und die Aufgabenbearbeitung zu beschleunigen.
Greifen Sie auf alle essenziellen Baustellenmanagement-Lösungen direkt von Ihrem Mobilgerät aus zu – online oder offline.
Hängen Sie Fotos an Checklisten, Bautagebücher, Aufgaben und Informationsanfragen an, um Informationen mit dem visuellen Kontext der Baustelle bereitzustellen.Mehr erfahren
Aufgaben lassen sich über eine zentrale, für Mobilgeräte optimierte Aufgabenliste erstellen, zuweisen und verfolgen.Mehr erfahren
Lernen Sie einige der Vorteile kennen, die Generalunternehmer und Subunternehmer durch die Zusammenarbeit in der Entwurfs- und Bauvorbereitungsphase eines Projekts erhalten können.
Laden Sie Teammitglieder zur Zusammenarbeit bei der Projektplanung ein, und profitieren Sie von deren unterschiedlichen Sichtweisen. Dies kann Probleme von Anfang an verhindern bzw. hilft, sie zu beheben.Mehr erfahren
Die Vernetzung von Teams auf einer Plattform für die Zusammenarbeit auf der Baustelle hilft bei der Lösung von Problemen, die auf der Baustelle entstehen können.Mehr erfahren
Wenn Projekte mit höherer Produktivität durchgeführt werden, senkt dies die Kosten, sodass Bauunternehmer wettbewerbsfähigere Angebote abgeben können.Mehr erfahren
Durch die Erfassung von mehr Projektdaten können Fachunternehmen Angebote für zukünftige Aufträge möglicherweise präziser erstellen.Mehr erfahren
So implementieren Sie neue Technologien
Erfahren Sie von Experten, wie Sie mit einer cloudbasierten Plattform Ihre Arbeitsabläufe im Bauprojektmanagement optimieren können.
Erfolg im Bauwesen messen
Informieren Sie sich über die Herausforderungen, Vorteile und wichtigsten Erfolgsfaktoren der Zusammenarbeit im Bauwesen.
Durch vernetztes Bauen zusammenarbeiten
Erfahren Sie, wie Cannistraro dank Vorfertigung effizienter baut und gleichzeitig Kosten- und Zeitplanung einhält, die Qualität zuverlässig gewährleistet und die Arbeitsumgebung sicherer macht.
Die Zusammenarbeit im Bauwesen bindet alle Projektbeteiligten – im Büro und auf der Baustelle – ein. Das gemeinsame Ziel besteht darin, für eine budget- und fristgerechte Projektabwicklung zusammenzuarbeiten.
In Architektur, Ingenieur- und Bauwesen sorgen digitale Werkzeuge für mehr Transparenz, engere Integration und höhere Produktivität. Das Ändern von Eigentümern, zugewiesenen Rollen und Verantwortlichkeiten sowie eine cloudbasierte Plattform sind Schlüsselfaktoren für die digitale Zusammenarbeit im Projekt.
Im Bauwesen ist eine erfolgreiche Zusammenarbeit dann gegeben, wenn Teams am Erreichen eines gemeinsamen Ziels arbeiten. An jedem großen oder kleinen Bauprojekt sind zahlreiche Teams und Teamkollegen beteiligt. Ein einzelnes Projekt umfasst eine Vielzahl von Rollen und Verantwortlichkeiten, von Architekten bis zu Bauunternehmern und Subunternehmern. Wenn diese verschiedenen Akteure nicht zusammenarbeiten können, leidet das Projekt darunter.
Die kollaborative Beschaffung ist eine effiziente Methode, bei der sich mehrere Kunden, Bauunternehmer, Berater oder Lieferanten zusammenschließen, um Arbeiten, Dienstleistungen, Materialien oder Waren zu beschaffen, Fachwissen auszutauschen, Effizienz zu fördern und bei der Abwicklung eines Projekts (oder mehrerer Projekte) oder dem Erreichen von Servicezielen ein kostengünstiges Preis-Leistungs-Verhältnis zu ermöglichen.
Leider sind die am häufigsten verwendeten cloudbasierten Tools für die Zusammenarbeit beim Bau E-Mail- oder Messaging-Apps. Sie sind zwar besser als papierbasierte Kommunikationsoptionen, bringen jedoch Informationen nicht im Kontext der Projektanforderungen zusammen, schon gar nicht im Projektmanagement. Die Zentralisierung aller Projektinformationen in einer speziellen Lösung erleichtert die Zusammenarbeit, da die Projektbeteiligten auf dem neuesten Stand bleiben und gleichzeitig Anforderungen wie Informationsanfragen und Aufgaben auf der Baustelle verwaltet werden.
Die Zusammenarbeit ist wichtig, um ein Bauprojekt von der Kostenschätzung bis zur Bauausführung zu entwickeln. Softwareplattformen können ein wichtiger Vorteil für Teams im Büro und auf der Baustelle sein, da sie Konsistenz fördern und Zusammenarbeit ermöglichen. Wenn Teammitglieder in Echtzeit auf dieselben Informationen zugreifen können, wird der Prozess optimiert, und Gespräche gestalten sich produktiver.