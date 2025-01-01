Dank einfach zu erlernender BIM-Tools und automatischer Kollisionserkennung sind Projektteams besser für eine effiziente Koordination gerüstet.
Die pünktliche und budgetgerechte Fertigstellung qualitativ hochwertiger Projekte kann sich als schwierig erweisen. Durch frühzeitige Fehlererkennung werden zeitraubende Änderungen im weiteren Verlauf vermieden. Die automatische Kollisionserkennung erleichtert dem gesamten Projektteam, von Architekten und Ingenieuren bis hin zum erfahrenen BIM-Manager, das Erkennen, Klären und Beseitigen von Kollisionen, bevor diese zum Problem werden.
Die Kollisionsbehebung sollte ein kooperativer und transparenter Prozess sein, ein fehlender Zugriff auf Aufgaben in Echtzeit kann die Verantwortlichkeit zwischen Teams jedoch schnell schwächen und die Projektqualität beeinträchtigen. Aufgaben in Autodesk Construction Cloud ermöglichen es Teams, Aufgaben in den Tools, die sie jeden Tag verwenden, zu erkennen, zuzuweisen und zu lösen. Die Zusammenarbeit kann jederzeit während der Koordination stattfinden, wodurch die Umsetzung hochwertiger Bauprojekte beschleunigt wird.
Mit der verbesserten Modellanzeige auf Mobilgeräten bleiben Sie in jeder Phase der Bauausführung in Verbindung – gleichzeitig verbessern Sie die Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen Büro und Baustelle. Wenn BIM-Manager Modelle für mehrere Gewerke für Baustellenteams freigeben, erhalten Bauleiter und Projektingenieure den Kontext, den sie benötigen, um kritische Entscheidungen schneller zu treffen.
Ohne Zugriff auf die neuesten Modelländerungen können BIM-Teams viele Stunden verschwenden, und die Wahrscheinlichkeit von Fehlern kann sich erhöhen. Die Verwendung des neuesten Modells sollte selbstverständlich sein. Jedenfalls mit der BIM-Koordination. Wenn Entwurfs- und Gewerketeams neue Modelle in den Koordinationsraum hochladen, stehen das neueste Modell und seine vorherigen Versionen sofort allen Beteiligten zum Anzeigen oder zum Durchführen der Kollisionserkennung zur Verfügung.
Sie können viele Koordinationsstunden sparen, wenn Sie immer mit den neuesten Modelländerungen arbeiten. Darum ist es so wichtig, den Kreis zwischen Entwurfs- und Bauteams zu schließen. Vorgesetzte können dafür sorgen, dass ihre Entwurfs- und Gewerketeams bis zum Aufgabenabschluss die Möglichkeit zur Zusammenarbeit haben. Da Aufgaben, die während der Koordination identifiziert werden, an Navisworks und Revit weitergeleitet werden, können Teams diese Aufgaben schnell lösen und schneller ein umsetzbares Modell erhalten.
Manager können dafür sorgen, dass Teams immer zusammenarbeiten und die neuesten Entwurfsdaten in einer gemeinsamen Datenumgebung verwenden.
Verschaffen Sie sich einen Überblick über alle Projektprobleme und lösen Sie sie schon frühzeitig. Reduzieren Sie kostspielige Nacharbeit und halten Sie Projekte im Zeitplan.
Verwandeln Sie die Entwurfsdokumentation in einen zuverlässigen, projektbasierten Datensatz, um die Datenweiterleitung an interne oder externe Projektteams zu optimieren.
Nutzen tiefgreifender Integrationen
Kombinieren Sie Arbeitsabläufe für Koordination und Aufgabenüberwachung, damit Projektteams die besten Funktionen aus jedem Produkt nutzen können.
Zusammenarbeit über die Cloud
Mehr Transparenz, um Kollisionen schnell zu beheben und eine komplexe psychiatrische Klinik termin- und budgetgerecht fertigzustellen.
Vorteile zentralisierter Besprechungsprotokolle
Verbessern Sie Teamkoordination und Projektverfolgung, und stellen Sie mit zentralen Besprechungsprotokollen Transparenz der eingegangenen Verpflichtungen sicher.