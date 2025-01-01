Sie können viele Koordinationsstunden sparen, wenn Sie immer mit den neuesten Modelländerungen arbeiten. Darum ist es so wichtig, den Kreis zwischen Entwurfs- und Bauteams zu schließen. Vorgesetzte können dafür sorgen, dass ihre Entwurfs- und Gewerketeams bis zum Aufgabenabschluss die Möglichkeit zur Zusammenarbeit haben. Da Aufgaben, die während der Koordination identifiziert werden, an Navisworks und Revit weitergeleitet werden, können Teams diese Aufgaben schnell lösen und schneller ein umsetzbares Modell erhalten.