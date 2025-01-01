Nicht jedes Projekt erfordert eine BIM-basierte Technologie, aber jede Schätzung erfordert Genauigkeit. Ermöglichen Sie Kostenplanern die Navigation und das Verstehen von Projektkomplexitäten, ohne dass detaillierte Kenntnisse im Umgang mit Entwurfstools erforderlich sind. Mit Autodesk Takeoff wird das Visualisieren von Modellen und das Verstehen ihres Umfangs und ihrer Entwurfsabsicht durch das Extrahieren von Mengen aus 3D-Modellen ganz einfach.