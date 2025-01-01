Autodesk Construction Cloud Logo
Quantifizierung und Ermittlung

Erstellen Sie genaue Kostenschätzungen mit integrierter 2D- und 3D-Mengenermittlungsoftware für das Bauwesen.

Kombinieren Sie planbasierte und modellbasierte Mengenermittlungen und ermöglichen Sie Kostenplanern die Bereitstellung genauer und klarer Arbeitsumfänge, damit Teams das Planen und Sichern der Kosten für Materialien und Arbeit verbessern können.

Beschleunigen Sie genaue 2D-Ermittlungen.

Pläne in Papierform und manuelle Ermittlungen sind heutzutage veraltet. Die cloudbasierte 2D-Quantifizierung vereinfacht die Dateifreigabe sowie lineare, mengen- und bereichsbezogene Ermittlungen. Sparen Sie Zeit und erhöhen Sie die Genauigkeit durch einmaliges Erstellen von Ermittlungen und anschließendem Generieren mehrerer Mengen oder durch Verwenden benutzerdefinierter Formeln zum Generieren des Volumens, des Abfallfaktors und mehr.

2D-Bauermittlung in einer PDF-Datei

Verbessern Sie die Quantifizierung mit BIM-basierten Mengenermittlungen.

Nicht jedes Projekt erfordert eine BIM-basierte Technologie, aber jede Schätzung erfordert Genauigkeit. Ermöglichen Sie Kostenplanern die Navigation und das Verstehen von Projektkomplexitäten, ohne dass detaillierte Kenntnisse im Umgang mit Entwurfstools erforderlich sind. Mit Autodesk Takeoff wird das Visualisieren von Modellen und das Verstehen ihres Umfangs und ihrer Entwurfsabsicht durch das Extrahieren von Mengen aus 3D-Modellen ganz einfach.

Modellbasierte Ermittlung für ein BIM-Modell

Integrieren Sie 2D- und 3D-Mengen.

Kombinieren Sie modellierte und nicht modellierte Mengen, um eine umfassendere Erfahrung zu garantieren, wenn Teams Projektmengen überwachen, verstehen und mit ihnen interagieren möchten. Die Ausgabe bietet durch den einheitlichen Ermittlungsarbeitsablauf einen umfassenden Mengenbestand, der ein Prüfprotokoll bereitstellt, sodass Teams schnell ermitteln können, woher die zusammengefassten Mengen stammen.

Zusammengeführte 2D- und 3D-Bauermittlungsmengen

Verwalten Sie Dokumente in der Cloud.

Greifen Sie jederzeit und überall auf relevante Baudokumente, Zeichnungen und 3D-Modelle zu, um die Zusammenarbeit zu verbessern. Sorgen Sie mit strukturierten Ordnern und einer zuverlässigen Versionskontrolle dafür, dass die richtigen Informationen in die richtigen Hände gelangen.

Dokumentenverwaltung in der Cloud für Bauermittlungen

Vereinfachen Sie die Zusammenarbeit zwischen Entwurfs- und Bauteams.

Verwenden Sie die gleichen Daten vom Entwurf bis zur Übergabe, damit Modelle für die Echtzeitzusammenarbeit zentralisiert bleiben.

Symbol für Versionskontrolle von Baudokumenten
Zuverlässige Versionskontrolle

Behalten Sie die Übersicht über Dateiversionen, und vergleichen Sie problemlos an neuen Modellen und Zeichnungen vorgenommene Änderungen.

Teams, die die gleichen BIM-Modelldaten nutzen
Koordinieren von Teams und Modellen

Führen Sie Modelle zusammen, automatisieren Sie Kollisionserkennungen, und verwalten Sie Aufgaben in verschiedenen Gewerben auf integrierte Weise.

Symbol für Projekteinblicke und -berichte
Erhalt von vorausschauenden Einblicken

Nutzen Sie Projektdaten, um Trends zu ermitteln und Risiken zu mindern.

Quotation mark

"Die Kombination von 2D- und 3D-Ermittlungen beseitigt Probleme, die durch Unachtsamkeit entstehen, und optimiert unseren Ermittlungsprozess, da wir nun Datenpunkte in einem zentralen Tool erfassen."

- David Vrabel, Kostenplaner bei Herrero Builders

Unternehmen Sie die ersten Schritte mit Autodesk Takeoff.

Der neue Eckpfeiler für Arbeitsabläufe in der Bauvorbereitung

Autodesk kombiniert 2D- und 3D-Quantifizierungsfunktionen in einer cloudbasierten Lösung, damit Kostenplaner schneller genaue Kostenplanungen und wettbewerbsfähige Angebote erstellen können.

4 Vorteile von Autodesk® Takeoff für 2D- und 3D-Ermittlungen

Durch die Vereinheitlichung von 2D- und 3D-Arbeitsabläufen auf einer zentralen Plattform können Kostenplanungsteams das Risiko von Umfangslücken und ungenauen Ermittlungen reduzieren, wodurch sich wiederum die Rentabilität erhöht.

Autodesk University 2020: Das Neueste von den Keynotes

Was passiert, wenn man Tausende der zukunftsorientiertesten Fachleute aus der Baubranche virtuell zusammenbringt?

