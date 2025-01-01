Kombinieren Sie planbasierte und modellbasierte Mengenermittlungen und ermöglichen Sie Kostenplanern die Bereitstellung genauer und klarer Arbeitsumfänge, damit Teams das Planen und Sichern der Kosten für Materialien und Arbeit verbessern können.
Pläne in Papierform und manuelle Ermittlungen sind heutzutage veraltet. Die cloudbasierte 2D-Quantifizierung vereinfacht die Dateifreigabe sowie lineare, mengen- und bereichsbezogene Ermittlungen. Sparen Sie Zeit und erhöhen Sie die Genauigkeit durch einmaliges Erstellen von Ermittlungen und anschließendem Generieren mehrerer Mengen oder durch Verwenden benutzerdefinierter Formeln zum Generieren des Volumens, des Abfallfaktors und mehr.
Nicht jedes Projekt erfordert eine BIM-basierte Technologie, aber jede Schätzung erfordert Genauigkeit. Ermöglichen Sie Kostenplanern die Navigation und das Verstehen von Projektkomplexitäten, ohne dass detaillierte Kenntnisse im Umgang mit Entwurfstools erforderlich sind. Mit Autodesk Takeoff wird das Visualisieren von Modellen und das Verstehen ihres Umfangs und ihrer Entwurfsabsicht durch das Extrahieren von Mengen aus 3D-Modellen ganz einfach.
Kombinieren Sie modellierte und nicht modellierte Mengen, um eine umfassendere Erfahrung zu garantieren, wenn Teams Projektmengen überwachen, verstehen und mit ihnen interagieren möchten. Die Ausgabe bietet durch den einheitlichen Ermittlungsarbeitsablauf einen umfassenden Mengenbestand, der ein Prüfprotokoll bereitstellt, sodass Teams schnell ermitteln können, woher die zusammengefassten Mengen stammen.
Verwenden Sie die gleichen Daten vom Entwurf bis zur Übergabe, damit Modelle für die Echtzeitzusammenarbeit zentralisiert bleiben.
Der neue Eckpfeiler für Arbeitsabläufe in der Bauvorbereitung
Autodesk kombiniert 2D- und 3D-Quantifizierungsfunktionen in einer cloudbasierten Lösung, damit Kostenplaner schneller genaue Kostenplanungen und wettbewerbsfähige Angebote erstellen können.
4 Vorteile von Autodesk® Takeoff für 2D- und 3D-Ermittlungen
Durch die Vereinheitlichung von 2D- und 3D-Arbeitsabläufen auf einer zentralen Plattform können Kostenplanungsteams das Risiko von Umfangslücken und ungenauen Ermittlungen reduzieren, wodurch sich wiederum die Rentabilität erhöht.
