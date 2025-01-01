Der Lebenszyklus eines Modells: Planung, Koordination und Baustelle

Sie können den Lebenszyklus eines Modells von den ersten Phasen eines Projekts bis zur Anwendung auf der Baustelle verfolgen. Modelle lassen sich nun einfacher auf der Baustelle verwenden, und die Datenextraktion spielt eine wichtige Rolle beim Erzielen besserer Ergebnisse.