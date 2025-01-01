Arbeiten Sie als Team in Echtzeit mit Cloud-basierten Koordinations- und Kommunikationswerkzeugen.
Dank wahrhaft automatischer Kollisionserkennung und leistungsstarker Änderungsanalysen entlasten Sie Ihre BIM-Experten, sodass diese bedeutsame Entscheidungen treffen können.
Mithilfe von Werkzeugen zur Kollisionserkennung, Aufgabenlösung und Bereitstellung der richtigen Daten für nachgelagerte Teams stellen Sie sicher, dass hochwertige Modelle auf Baustellen zum Einsatz kommen.
Binden Sie Ihr gesamtes Projektteam frühzeitig ein. Treffen Sie fundierte Entscheidungen mit einer zentralen Lösung, die sowohl Ihre Arbeitsweise als auch das Endergebnis prägt.
Navisworks Manage bietet Projektüberprüfungssoftware zur Kollisionsbehebung, Modellzusammenführung, 4D-/5D-Simulation und 3D-Modellprüfung.
Laden Sie fachbereichsübergreifende Modelle hoch, und nutzen Sie die automatische Kollisionserkennung. Dank automatischer Gruppierungs- und dynamischer Kollisionstoleranzfilter sparen Sie Zeit beim Überprüfen von Kollisionen.
Wandeln Sie Kollisionen ganz einfach in Aufgaben um, und weisen Sie sie der zuständigen Partei zur Bearbeitung zu. Verfolgen und überprüfen Sie Entwurfskorrekturen in Navisworks, Revit und Autodesk Construction Cloud.
Verbessern Sie die Modellgenauigkeit durch die Integration realer Baustellendaten mit Arbeitsabläufen zur Realitätserfassung zwischen Autodesk Recap Pro, Revit und Autodesk Construction Cloud.
Navisworks Manage bietet Projektüberprüfungssoftware zur Kollisionsbehebung, Modellzusammenführung, 4D-/5D-Simulation und 3D-Modellprüfung.
Laden Sie fachbereichsübergreifende Modelle hoch, und nutzen Sie die automatische Kollisionserkennung. Dank automatischer Gruppierungs- und dynamischer Kollisionstoleranzfilter sparen Sie Zeit beim Überprüfen von Kollisionen.
Wandeln Sie Kollisionen ganz einfach in Aufgaben um, und weisen Sie sie der zuständigen Partei zur Bearbeitung zu. Verfolgen und überprüfen Sie Entwurfskorrekturen in Navisworks, Revit und Autodesk Construction Cloud.
Verbessern Sie die Modellgenauigkeit durch die Integration realer Baustellendaten mit Arbeitsabläufen zur Realitätserfassung zwischen Autodesk Recap Pro, Revit und Autodesk Construction Cloud.
Sparen Sie Zeit bei der Überprüfung von Kollisionen und der Verwaltung von Aufgaben mit Gewerken und Planern. Durch die Zusammenarbeit in Echtzeit haben Sie sofort Zugriff auf Änderungen, Aufgaben, Besprechungsprotokolle und mehr.
Greifen Sie ganz einfach auf Aufgaben in Navisworks und Revit zu, um Modelle zu korrigieren, Entwürfe zu validieren und Aufgaben abzuschließen.
Behalten Sie den Überblick über Projektverantwortung und Projekterfolg, um sicherzustellen, dass alle Beteiligten an einem Strang ziehen.
Richten Sie ganz einfach Projekte ein, und gewähren Sie den richtigen Personen die entsprechenden Berechtigungen.
Wandeln Sie Entwurfsdokumente in einen robusten, projektbasierten Datensatz um, um den Austausch von Entwurfsdaten zwischen Projektteams zu erfassen und zu verwalten.Mehr erfahren
Verwalten Sie Dokumente in einer zentralen, gemeinsamen Datenumgebung, und stellen Sie sicher, dass alle Teams stets mit den neuesten Modellen arbeiten.Mehr erfahren
Verschaffen Sie sich einen Überblick über alle Projektprobleme, und lösen Sie sie schneller. Reduzieren Sie teure Nacharbeiten, und bleiben Sie im Zeitplan.Mehr erfahren
Nutzen Sie Projektdaten und Dashboards, um Trends zu ermitteln und Risiken zu minimieren.Mehr erfahren
Der Lebenszyklus eines Modells: Planung, Koordination und Baustelle
Sie können den Lebenszyklus eines Modells von den ersten Phasen eines Projekts bis zur Anwendung auf der Baustelle verfolgen. Modelle lassen sich nun einfacher auf der Baustelle verwenden, und die Datenextraktion spielt eine wichtige Rolle beim Erzielen besserer Ergebnisse.
10 Tipps für die Durchführung effektiver Koordinationsbesprechungen
Lesen Sie die 10 Tipps zur besseren Koordination, um Ihr nächstes Bauprojekt zu organisieren. Diese optimalen Verfahren stammen von BIM-Managern aus der ganzen Welt.
Problembehebung und Kollisionsvermeidung mit BIM Collaborate
Mit Aufgaben als Kommunikationsmedium können Teams aller Art gemeinsam hochwertige Baupläne erstellen.
Autodesk-Lösungen für das Modellmanagement werden für Modellkoordination, Kollisionserkennung, Aufgabenverfolgung und die gemeinsame Nutzung von Entwürfen zwischen Planungs- und Bauteams eingesetzt. Integrierte Lösungen für Desktop und Cloud ermöglichen Zusammenarbeit in Echtzeit und sorgen dafür, dass erweiterte Teams miteinander vernetzt und auf dem gleichen Stand sind.
Das Abonnementangebot Autodesk BIM Collaborate, das Model Coordination, Design Collaboration und Docs umfasst, kann nicht mehr erworben werden. Diese Lösungen sind im Rahmen eines Abonnements für BIM Collaborate Pro, das Modellmanagement-Paket oder Navisworks Manage erhältlich.