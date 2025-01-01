Autodesk Construction Cloud Logo
Modellmanagement bei der Bauausführung

Leistungsstarkes Modellmanagement - vom Desktop bis zur Cloud

Mit Navisworks und Autodesk Construction Cloud unterstützen Sie Modellkoordination und -zusammenarbeit für Ihr gesamtes Team.

Verbessern Sie die Zusammenarbeit an Bauprojekten mit integrierten Planungs- und Baufunktionen.

Symbol für BIM-Koordination und -Zusammenarbeit. Zwei Sprechblasen, die sich überschneiden.
Erweiterte Zusammenarbeit

Arbeiten Sie als Team in Echtzeit mit Cloud-basierten Koordinations- und Kommunikationswerkzeugen.

Automatisierungssymbol für BIM-Koordination und -Zusammenarbeit. Zahnrad mit umlaufenden Pfeilen.
Intelligente Automatisierung

Dank wahrhaft automatischer Kollisionserkennung und leistungsstarker Änderungsanalysen entlasten Sie Ihre BIM-Experten, sodass diese bedeutsame Entscheidungen treffen können.

Sofort einsatzbereite Modelle
Sofort einsatzbereite Modelle

Mithilfe von Werkzeugen zur Kollisionserkennung, Aufgabenlösung und Bereitstellung der richtigen Daten für nachgelagerte Teams stellen Sie sicher, dass hochwertige Modelle auf Baustellen zum Einsatz kommen.

Zusammenarbeit an Modellen
Gemeinsame Entscheidungen

Binden Sie Ihr gesamtes Projektteam frühzeitig ein. Treffen Sie fundierte Entscheidungen mit einer zentralen Lösung, die sowohl Ihre Arbeitsweise als auch das Endergebnis prägt.

Flexible BIM-Lösungen zum Bereitstellen von Modellen für alle Projektbeteiligten

Modellmanagement
Entwurfserstellung im Team
Leistungsstarke Desktop-Überprüfung

Navisworks Manage bietet Projektüberprüfungssoftware zur Kollisionsbehebung, Modellzusammenführung, 4D-/5D-Simulation und 3D-Modellprüfung.

Automatische Kollisionserkennung

Laden Sie fachbereichsübergreifende Modelle hoch, und nutzen Sie die automatische Kollisionserkennung. Dank automatischer Gruppierungs- und dynamischer Kollisionstoleranzfilter sparen Sie Zeit beim Überprüfen von Kollisionen.

Vernetzte Aufgabenverwaltung

Wandeln Sie Kollisionen ganz einfach in Aufgaben um, und weisen Sie sie der zuständigen Partei zur Bearbeitung zu. Verfolgen und überprüfen Sie Entwurfskorrekturen in Navisworks, Revit und Autodesk Construction Cloud.

Präzisere Modelle

Verbessern Sie die Modellgenauigkeit durch die Integration realer Baustellendaten mit Arbeitsabläufen zur Realitätserfassung zwischen Autodesk Recap Pro, Revit und Autodesk Construction Cloud.

Weitere Funktionen
Effiziente Meetings

Sparen Sie Zeit bei der Überprüfung von Kollisionen und der Verwaltung von Aufgaben mit Gewerken und Planern. Durch die Zusammenarbeit in Echtzeit haben Sie sofort Zugriff auf Änderungen, Aufgaben, Besprechungsprotokolle und mehr.

Integrierte Aufgaben

Greifen Sie ganz einfach auf Aufgaben in Navisworks und Revit zu, um Modelle zu korrigieren, Entwürfe zu validieren und Aufgaben abzuschließen.

Automatisierte Berichterstellung

Behalten Sie den Überblick über Projektverantwortung und Projekterfolg, um sicherzustellen, dass alle Beteiligten an einem Strang ziehen.

Unkomplizierte Verwaltung

Richten Sie ganz einfach Projekte ein, und gewähren Sie den richtigen Personen die entsprechenden Berechtigungen.

Fördern Sie die Zusammenarbeit zwischen Planungs- und Bauteams.

Verbesserte Zusammenarbeit an Bauprojekten mit integrierten Planungs- und Baufunktionen

Symbol für Entwurfserstellung im Team. Ein Kompass.
Zuverlässige Entwurfserstellung im Team

Wandeln Sie Entwurfsdokumente in einen robusten, projektbasierten Datensatz um, um den Austausch von Entwurfsdaten zwischen Projektteams zu erfassen und zu verwalten.

Softwaresymbol für die Verwaltung von Baudokumenten
Zentrale Dokumentenverwaltung

Verwalten Sie Dokumente in einer zentralen, gemeinsamen Datenumgebung, und stellen Sie sicher, dass alle Teams stets mit den neuesten Modellen arbeiten.

Symbol für Qualitätsmanagement bei Koordination und Bauausführung in BIM. Checkliste mit Zahnrad.
Proaktives Qualitätsmanagement

Verschaffen Sie sich einen Überblick über alle Projektprobleme, und lösen Sie sie schneller. Reduzieren Sie teure Nacharbeiten, und bleiben Sie im Zeitplan.

Symbol für Datenanalyse und Einblicke. Balkendiagramm mit Pfeil und Auge.
Einblicke

Nutzen Sie Projektdaten und Dashboards, um Trends zu ermitteln und Risiken zu minimieren.

Bessere BIM-Projektabwicklung mit Navisworks Manage

Quotation mark

"Dank BIM-Koordination und fachbereichsübergreifender Zusammenarbeit war bei unserem Projekt insgesamt weniger als ein Prozent Nacharbeit erforderlich. Bei einem typischen Auftrag liegen wir zwischen acht und zehn Prozent."

- Ruß Dalton, Americas BIM Director bei AECOM

Häufig gestellte Fragen zum Modellmanagement

Was sind Autodesk-Lösungen für das Modellmanagement?

Autodesk-Lösungen für das Modellmanagement werden für Modellkoordination, Kollisionserkennung, Aufgabenverfolgung und die gemeinsame Nutzung von Entwürfen zwischen Planungs- und Bauteams eingesetzt. Integrierte Lösungen für Desktop und Cloud ermöglichen Zusammenarbeit in Echtzeit und sorgen dafür, dass erweiterte Teams miteinander vernetzt und auf dem gleichen Stand sind.

Ist Autodesk BIM Collaborate weiterhin verfügbar?

Das Abonnementangebot Autodesk BIM Collaborate, das Model Coordination, Design Collaboration und Docs umfasst, kann nicht mehr erworben werden. Diese Lösungen sind im Rahmen eines Abonnements für BIM Collaborate Pro, das Modellmanagement-Paket oder Navisworks Manage erhältlich.