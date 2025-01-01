Autodesk Construction Cloud Logo
Produkte
Lösungen
Ressourcen
Preise

SOFTWARE FÜR GENERALUNTERNEHMER

Mit Vertrauen bauen – vom Entwurf bis zum Projektabschluss

Stellen Sie mit Autodesk erstklassige Projekte fertig – pünktlich und budgetgerecht.

Software für Auftragnehmer, die sich bereits bei über 2 Millionen Projekten bewährt hat
DPR Construction
Walsh Construction
Walsh Construction
Miron-Logo

Erfolgreiche Bauprojekte mit Autodesk

Autodesk-Software für Generalunternehmer liefert allen Mitgliedern Ihres Projektteams die richtigen Daten, um fundierte Entscheidungen früher, sicherer und nachhaltiger treffen zu können.

Symbol Weniger Kollisionen
Weniger Komplikationen, erfolgreichere Bauausführung

Planen, bauen und liefern Sie Ergebnisse für Kunden, indem Sie Entwurf und Bauausführung nahtlos verbinden – das gelingt nur mit Autodesk.

Symbol Auf dem neuesten Stand bleiben
Auf dem neuesten Stand bleiben

Führen Sie Informationen von allen Teammitgliedern in einer gemeinsamen Datenumgebung zusammen, und tauschen Sie Dateien, Zeichnungen und Dokumente problemlos aus.

Symbol Bessere Entscheidungen fördern
Bessere Entscheidungen fördern

Optimieren Sie die Entscheidungsfindung in allen Unternehmensbereichen mit KI-basierten Einblicken und prädiktiven Analysen.

Spezialisierte Software für Generalunternehmer

PROJEKT- UND KOSTENMANAGEMENT
DOKUMENTENMANAGEMENT
ENTWURF UND KOORDINATION
AUSSCHREIBUNGSMANAGEMENT
QUANTIFIZIERUNG

Verbessertes Baumanagement und höhere Rentabilität

Verwalten Sie Projekt, Kosten, Sicherheit und Qualität an einem zentralen Ort mit einer Baumanagementplattform, die sowohl für das Büro als auch für die Arbeit auf der Baustelle entwickelt wurde.

Optimieren Sie Kostenaktivitäten, Eingaben und den Projektabschluss, um Zeit und Geld zu sparen und Ihren Kunden ein hervorragendes Endprodukt zu übergeben.

Ergebnisse aus der Praxis

der Projekte pünktlich und budgetgerecht abgeschlossen

Durch die Optimierung des Kostenmanagements mit Autodesk Build hält CPPI Projekte auf Kurs.

CPPI
weniger Zeitaufwand für Mengenermittlung

Die Integration von BIM-Daten in die Arbeitsabläufe der Bauvorbereitung hilft Windover bei der schnellen Schätzung.

Windover
weniger Zeitaufwand für die Bearbeitung von Informationsanfragen

Bessere Arbeitsabläufe für die Dokumentation und Genehmigung sparen Zeit und ermöglichen bessere Entscheidungen.

KTC
mehr Angebotsabgaben für Projekte

Das verbesserte Ausschreibungsmanagement verschafft Traylor mehr Aufträge und einen Wettbewerbsvorteil.

Traylor

Erfahren Sie mehr darüber, wie die Autodesk-Software für Generalunternehmer Sie unterstützen kann.

Bausoftware für Ihre Anforderungen

Autodesk ist das bevorzugte Tool für den Gewerbebau, moderne Fabriken, Anlagen, öffentliche Einrichtungen und kritische Infrastruktur.

Gewerbebau
Infrastrukturbau
Öffentliche Bauten
Industriebau

Bauen Sie gewerbliche Projekte aller Art

Mit Autodesk erhalten Sie mehr Aufträge, steigern die Produktivität und begeistern die Auftraggeber Ihrer gewerblichen Projekte. Ganz gleich, ob Sie Wohnungen, Büros, Hotels, Einzelhandelsgeschäfte, Sportanlagen oder Unterhaltungseinrichtungen bauen – mit Autodesk können Sie Gebäude schnell, präzise und mit hoher Qualität errichten.

Erfahren Sie, warum sich mehr als drei Viertel der 100 besten durch die ENR ausgewählten Generalunternehmer für Autodesk Construction Cloud entscheiden.

PCL steigert die Produktivität und Rentabilität mit Autodesk

PCL Construction verwendet Pype, um Eingaben zu automatisieren, ohne Qualitätseinbußen hinnehmen zu müssen.

Bericht lesen

DPR optimiert die Quantifizierung mit Autodesk Takeoff

Mit Autodesk Takeoff treibt DPR die Qualität und Innovation in allen seinen Projekten voran.

Bericht lesen

Barton Malow verbessert seine Datenstrategie mit Autodesk Build

Barton Malow verwendet Autodesk Build, um Daten zu vereinheitlichen und Arbeitsabläufe über den gesamten Projektlebenszyklus hinweg zu vereinfachen.

Video ansehen

Der Einstieg ist ganz einfach.

FAQ für Generalunternehmer

Ist die ACC-Software für Generalunternehmer hilfreich beim Projektmanagement?

Ja, die Autodesk Construction Cloud-Software für Generalunternehmer unterstützt Ihr Projektmanagement von Anfang bis Ende: Sie unterstützt Sie dabei, detaillierte Budgets zu erstellen, Ausgaben und Materialien nachzuverfolgen, Aufgaben zu planen und Personal zu verwalten. Zudem können Sie alle Projektinformationen an einem zentralen Ort zusammenführen, um sicherzustellen, dass alle Teams stets auf dem gleichen Stand sind.

Welche Art von Support bietet die ACC-Software für Generalunternehmer?

Die ACC-Software für Generalunternehmer bietet umfassenden Kundensupport, etwa per Telefon, E-Mail und Live-Chat. Kunden können auch das umfassende Hilfecenter von Autodesk nutzen, um Antworten auf häufig gestellte Fragen und Lernprogramme zur Verwendung der Software zu erhalten.

Ist die ACC-Software für Generalunternehmer teuer?

Unsere transparenten Preise beinhalten eine unbegrenzte Benutzeranzahl, unbegrenzten Dokumentenspeicher und erstklassigen Support. Damit können Sie Ihre jährlichen Softwareausgaben mit der ACC-Software für Generalunternehmer genau kalkulieren. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Seite „Preise“ oder indem Sie sich mit dem Vertrieb in Verbindung setzen.

Welche Arten von Berichten erstellt die ACC-Software für Generalunternehmer?

Mit der ACC-Software für Generalunternehmer können Sie eine Vielzahl von Berichten generieren. Dazu gehören Aktualisierungen des Projektstatus, Finanzübersichten, Fortschrittsberichte, Kostenschätzungen und die Bestandsverfolgung. Anhand dieser Daten können Sie fundierte Entscheidungen über Projekte treffen sowie eine frist- und budgetgerechte Fertigstellung gewährleisten.

Kann die ACC-Software für Generalunternehmer in andere Anwendungen integriert werden?

Ja, die ACC-Software für Generalunternehmer kann in andere Tools und Systeme integriert werden. Autodesk Connect bietet über 200 vordefinierte Integrationen für geschäftskritische Systeme. Sie können so die Arbeitsabläufe Ihres Projektmanagements optimieren, indem Sie mehrere Werkzeuge in einer Plattform kombinieren.