Autodesk-Software für Generalunternehmer liefert allen Mitgliedern Ihres Projektteams die richtigen Daten, um fundierte Entscheidungen früher, sicherer und nachhaltiger treffen zu können.
Planen, bauen und liefern Sie Ergebnisse für Kunden, indem Sie Entwurf und Bauausführung nahtlos verbinden – das gelingt nur mit Autodesk.
Führen Sie Informationen von allen Teammitgliedern in einer gemeinsamen Datenumgebung zusammen, und tauschen Sie Dateien, Zeichnungen und Dokumente problemlos aus.
Optimieren Sie die Entscheidungsfindung in allen Unternehmensbereichen mit KI-basierten Einblicken und prädiktiven Analysen.
Verwalten Sie Projekt, Kosten, Sicherheit und Qualität an einem zentralen Ort mit einer Baumanagementplattform, die sowohl für das Büro als auch für die Arbeit auf der Baustelle entwickelt wurde.
Optimieren Sie Kostenaktivitäten, Eingaben und den Projektabschluss, um Zeit und Geld zu sparen und Ihren Kunden ein hervorragendes Endprodukt zu übergeben.
Durch die Optimierung des Kostenmanagements mit Autodesk Build hält CPPI Projekte auf Kurs.CPPI
Die Integration von BIM-Daten in die Arbeitsabläufe der Bauvorbereitung hilft Windover bei der schnellen Schätzung.Windover
Bessere Arbeitsabläufe für die Dokumentation und Genehmigung sparen Zeit und ermöglichen bessere Entscheidungen.KTC
Das verbesserte Ausschreibungsmanagement verschafft Traylor mehr Aufträge und einen Wettbewerbsvorteil.Traylor
Autodesk ist das bevorzugte Tool für den Gewerbebau, moderne Fabriken, Anlagen, öffentliche Einrichtungen und kritische Infrastruktur.
Mit Autodesk erhalten Sie mehr Aufträge, steigern die Produktivität und begeistern die Auftraggeber Ihrer gewerblichen Projekte. Ganz gleich, ob Sie Wohnungen, Büros, Hotels, Einzelhandelsgeschäfte, Sportanlagen oder Unterhaltungseinrichtungen bauen – mit Autodesk können Sie Gebäude schnell, präzise und mit hoher Qualität errichten.
PCL steigert die Produktivität und Rentabilität mit Autodesk
PCL Construction verwendet Pype, um Eingaben zu automatisieren, ohne Qualitätseinbußen hinnehmen zu müssen.
DPR optimiert die Quantifizierung mit Autodesk Takeoff
Mit Autodesk Takeoff treibt DPR die Qualität und Innovation in allen seinen Projekten voran.
Ja, die Autodesk Construction Cloud-Software für Generalunternehmer unterstützt Ihr Projektmanagement von Anfang bis Ende: Sie unterstützt Sie dabei, detaillierte Budgets zu erstellen, Ausgaben und Materialien nachzuverfolgen, Aufgaben zu planen und Personal zu verwalten. Zudem können Sie alle Projektinformationen an einem zentralen Ort zusammenführen, um sicherzustellen, dass alle Teams stets auf dem gleichen Stand sind.
Die ACC-Software für Generalunternehmer bietet umfassenden Kundensupport, etwa per Telefon, E-Mail und Live-Chat. Kunden können auch das umfassende Hilfecenter von Autodesk nutzen, um Antworten auf häufig gestellte Fragen und Lernprogramme zur Verwendung der Software zu erhalten.
Unsere transparenten Preise beinhalten eine unbegrenzte Benutzeranzahl, unbegrenzten Dokumentenspeicher und erstklassigen Support. Damit können Sie Ihre jährlichen Softwareausgaben mit der ACC-Software für Generalunternehmer genau kalkulieren. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Seite „Preise“ oder indem Sie sich mit dem Vertrieb in Verbindung setzen.
Mit der ACC-Software für Generalunternehmer können Sie eine Vielzahl von Berichten generieren. Dazu gehören Aktualisierungen des Projektstatus, Finanzübersichten, Fortschrittsberichte, Kostenschätzungen und die Bestandsverfolgung. Anhand dieser Daten können Sie fundierte Entscheidungen über Projekte treffen sowie eine frist- und budgetgerechte Fertigstellung gewährleisten.
Ja, die ACC-Software für Generalunternehmer kann in andere Tools und Systeme integriert werden. Autodesk Connect bietet über 200 vordefinierte Integrationen für geschäftskritische Systeme. Sie können so die Arbeitsabläufe Ihres Projektmanagements optimieren, indem Sie mehrere Werkzeuge in einer Plattform kombinieren.