Identifizieren und minimieren Sie Risiken mit vorausschauenden Analysen, die über einfach bereitzustellende Berichte und Dashboards verfügbar sind.
Erhalten Sie eine ganzheitliche Ansicht jedes Projekts mit anpassbaren Dashboards auf Projektebene. Erstellen Sie schnell eine umsetzbare Liste der täglichen Aufgaben, und erkennen Sie auf einen Blick die Prioritäten. Analysieren Sie Daten projektübergreifend, um einen umfassenderen Einblick in die unternehmensweite Leistung zu erhalten. Sehen Sie sich die Leistung einzelner Projekte an, und treffen Sie mithilfe von Dashboards auf Kontoebene bessere Entscheidungen.
Tages- oder Wochenberichte zu erstellen, war schon immer ein wichtiger, aber oft mühsamer Bestandteil eines Bauprojekts. Automatisieren Sie den gesamten Prozess durch einfaches Konfigurieren und Planen von Berichten, die einmalig weitergeleitet oder als wiederkehrende Berichte eingerichtet werden können.
Mit den Prognosefunktionen von Construction IQ stehen Ihnen fortschrittliche Tools zur Datenanalyse und Risikovermeidung zur Verfügung. Construction IQ scannt mithilfe von maschinellem Lernen Projektdaten und identifiziert Hochrisikobereiche. Ganz egal, aus welcher Perspektive – Entwurf, Qualität, Sicherheit oder Projektsteuerung – Construction IQ hilft Teams beim Lösen von Aufgaben in einem Projekt, bevor daraus später teure oder zeitaufwendige Änderungen entstehen.
Nutzen Sie Ihre Daten mit nur einem Klick auf optimale Weise. Teams können schnell Projektdaten aus allen Projekten und Arbeitsabläufen extrahieren und nach eigenen Wünschen in zuverlässigen Business-Intelligence-Tools verwenden. Mit benutzerfreundlichen Vorlagen können Sie Daten extrahieren und ändern, um eine differenziertere Analyse zu ermöglichen.
Analysieren und visualisieren Sie Projektdaten, um Kosten zu senken, die Planung zu verbessern, Qualität und Sicherheit zu fördern und Risiken zu reduzieren.
Sehen Sie sich priorisierte Risiken vom Entwurf bis zum Bau an, um kostspielige Probleme zu vermeiden.
Konfigurieren und planen Sie Berichte von einem einzigen Ort aus für alle Projektbereiche.
Sehen Sie sich Echtzeitdaten von Anwendungen wie Drohnen und AR in einer ganzheitlichen Projektansicht an.