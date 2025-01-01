Autodesk Construction Cloud Logo
Daten und vorausschauende Analysen

Bringen Sie Teams auf der Baustelle oder im Büro zusammen mithilfe zentralisierter Daten.

Identifizieren und minimieren Sie Risiken mit vorausschauenden Analysen, die über einfach bereitzustellende Berichte und Dashboards verfügbar sind.

Konfigurieren Sie Dashboards.

Erhalten Sie eine ganzheitliche Ansicht jedes Projekts mit anpassbaren Dashboards auf Projektebene. Erstellen Sie schnell eine umsetzbare Liste der täglichen Aufgaben, und erkennen Sie auf einen Blick die Prioritäten. Analysieren Sie Daten projektübergreifend, um einen umfassenderen Einblick in die unternehmensweite Leistung zu erhalten. Sehen Sie sich die Leistung einzelner Projekte an, und treffen Sie mithilfe von Dashboards auf Kontoebene bessere Entscheidungen.

Baudashboard-Komponenten sind entsprechend den Anforderungen Ihres Bauteams konfigurierbar.

Automatisieren Sie Berichte.

Tages- oder Wochenberichte zu erstellen, war schon immer ein wichtiger, aber oft mühsamer Bestandteil eines Bauprojekts. Automatisieren Sie den gesamten Prozess durch einfaches Konfigurieren und Planen von Berichten, die einmalig weitergeleitet oder als wiederkehrende Berichte eingerichtet werden können.

Die Konfiguration von Bauberichten ermöglicht die automatische Berichterstellung für die gewünschten Baudaten.

Identifizieren Sie Risiken mit Construction IQ.

Mit den Prognosefunktionen von Construction IQ stehen Ihnen fortschrittliche Tools zur Datenanalyse und Risikovermeidung zur Verfügung. Construction IQ scannt mithilfe von maschinellem Lernen Projektdaten und identifiziert Hochrisikobereiche. Ganz egal, aus welcher Perspektive – Entwurf, Qualität, Sicherheit oder Projektsteuerung – Construction IQ hilft Teams beim Lösen von Aufgaben in einem Projekt, bevor daraus später teure oder zeitaufwendige Änderungen entstehen.

Construction IQ-Komponenten identifizieren Hochrisikobereiche.

Extrahieren Sie Projektdaten.

Nutzen Sie Ihre Daten mit nur einem Klick auf optimale Weise. Teams können schnell Projektdaten aus allen Projekten und Arbeitsabläufen extrahieren und nach eigenen Wünschen in zuverlässigen Business-Intelligence-Tools verwenden. Mit benutzerfreundlichen Vorlagen können Sie Daten extrahieren und ändern, um eine differenziertere Analyse zu ermöglichen.

Schematische Darstellung von Daten- und Analysekomponenten im Bauwesen, zentralisiert in einer Baumanagement-Software.

Bringen Sie auf der Baustelle oder im Büro Teams mithilfe zentralisierter Daten zusammen.

Analysieren und visualisieren Sie Projektdaten, um Kosten zu senken, die Planung zu verbessern, Qualität und Sicherheit zu fördern und Risiken zu reduzieren.

Symbol des Risikodashboards im Bauwesen
Risikodashboards

Sehen Sie sich priorisierte Risiken vom Entwurf bis zum Bau an, um kostspielige Probleme zu vermeiden.

Symbol für Projektberichte und -daten im Bauwesen
Projektweite Berichterstellung

Konfigurieren und planen Sie Berichte von einem einzigen Ort aus für alle Projektbereiche.

Symbol der Baudatencheckliste
Daten von Drittanbietern

Sehen Sie sich Echtzeitdaten von Anwendungen wie Drohnen und AR in einer ganzheitlichen Projektansicht an.

