Erhalten Sie eine ganzheitliche Ansicht jedes Projekts mit anpassbaren Dashboards auf Projektebene. Erstellen Sie schnell eine umsetzbare Liste der täglichen Aufgaben, und erkennen Sie auf einen Blick die Prioritäten. Analysieren Sie Daten projektübergreifend, um einen umfassenderen Einblick in die unternehmensweite Leistung zu erhalten. Sehen Sie sich die Leistung einzelner Projekte an, und treffen Sie mithilfe von Dashboards auf Kontoebene bessere Entscheidungen.