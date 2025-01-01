Software für die Bauplanung umfasst eine Reihe von Funktionen, die Architekten, Ingenieuren und Bauunternehmern bei der Erstellung detaillierter Projektentwürfe helfen. Dazu gehören in der Regel die Möglichkeit, 2D-Blueprints zu entwerfen, 3D-Modelle sowie Werkzeuge für die Planung, Schätzung und Simulation von Bauszenarien zu entwickeln.