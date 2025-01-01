Vereinfachen Sie die Zusammenarbeit von Architekten, Ingenieuren und Bauunternehmern mit einer Bauplanungssoftware, um die Projektabwicklungszeiten zu verkürzen.
Reduzieren Sie den Zeitaufwand für die Projektabwicklung, indem Sie Entwürfe in Echtzeit gemeinsam erstellen und den Prüfprozess optimieren.
Verbessern Sie die Betriebsabläufe, erhöhen Sie die Transparenz, und optimieren Sie die Übergabe durch einen vereinfachten und automatisierten Datenaustausch.
Verwenden Sie während der gesamten Projektlaufzeit eine zentrale Lösung für die Dokumentenverwaltung als einzige Datenquelle für alle Projektteams.
Arbeiten Sie schneller und minimieren Sie Fehler, indem Sie alle Projektzeichnungen, Modelle, Datenblätter und mehr an einem zentralen Ort verwalten.
Durch die Umstellung auf eine cloudbasierte Dokumentenverwaltung fertigt Oktra Entwürfe schneller an.Oktra
Die schnelle Modellsynchronisierung optimiert die Zusammenarbeit zwischen den Teams auf der Baustelle und im Büro.Designer Group
Arcadis verwendet das anpassbare Berichterstellungstool, um schnell genau das zu liefern, was der Kunde benötigt.Arcadis
So wirksam wie einfach: Autodesk Construction Cloud ist die leistungsstarke Bauplanungssoftware der Wahl für Planer, Gebäudebetreiber und alle anderen Beteiligten.
Teilen Sie Modelle und Zeichnungen direkt aus Revit, AutoCAD oder anderen Entwurfsprogrammen. Ermöglichen Sie Bauherren die Erstellung digitaler Zwillinge und steigern Sie damit die Rentabilität von Folgeaufträgen.
Oktra verbessert die Zusammenarbeit in der gesamten Lieferkette
Partner erhalten Zugang zu den Modellen: So können Missverständnisse minimiert und Informationsverluste reduziert werden.
Burns & McDonnell schafft Datensilos ab
Die Eliminierung nicht vernetzter Methoden zur Datenfreigabe ermöglicht eine engere Zusammenarbeit mit Partnern und Kunden.
Software für die Bauplanung umfasst eine Reihe von Funktionen, die Architekten, Ingenieuren und Bauunternehmern bei der Erstellung detaillierter Projektentwürfe helfen. Dazu gehören in der Regel die Möglichkeit, 2D-Blueprints zu entwerfen, 3D-Modelle sowie Werkzeuge für die Planung, Schätzung und Simulation von Bauszenarien zu entwickeln.
Die Einführung von Bauplanungssoftware kann Ihre Arbeitsabläufe revolutionieren und bietet zahlreiche Vorteile, darunter:
Ja, unsere Software unterstützt Importfunktionen für eine Vielzahl von Dateiformaten. Unabhängig davon, ob Sie mit DWG-, DFX- oder anderen gängigen Entwurfsdateitypen arbeiten, können Sie bereits erstellte Entwürfe problemlos in die Plattform integrieren, um sie weiterzuentwickeln und zu verfeinern.
Unsere speziell für Fachunternehmen entwickelte Software optimiert Ihre Geschäftsprozesse von der Angebotsabgabe bis zum Projektabschluss. Sie unterstützt Sie bei der Organisation, verbessert die Kommunikation mit Kunden und Teammitgliedern, verfolgt den Fortschritt und die Kosten, verwaltet Ressourcen effizient und steigert insgesamt die Rentabilität.