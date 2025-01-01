Autodesk Construction Cloud Logo
BAUPLANUNGSSOFTWARE FÜR ARCHITEKTEN UND INGENIEURE

Perfekte Zusammenarbeit – vom Entwurf bis zur Fertigstellung

Liefern Sie Projekte dank leistungsstarker Zusammenarbeitsfunktionen bei Planung und Entwurf schneller, und gestalten Sie die Verwendung und Anpassung von Modellen benutzerfreundlicher.

Software für erfolgreiche digitale Projektabwicklung

Vereinfachen Sie die Zusammenarbeit von Architekten, Ingenieuren und Bauunternehmern mit einer Bauplanungssoftware, um die Projektabwicklungszeiten zu verkürzen.

Symbol für bessere Zusammenarbeit bei Entwurf und Planung
Zusammenarbeit in der Entwurfsphase verbessern

Reduzieren Sie den Zeitaufwand für die Projektabwicklung, indem Sie Entwürfe in Echtzeit gemeinsam erstellen und den Prüfprozess optimieren.

Symbol für optimierte Entwurfsverwaltung
Entwurfsverwaltung optimieren

Verbessern Sie die Betriebsabläufe, erhöhen Sie die Transparenz, und optimieren Sie die Übergabe durch einen vereinfachten und automatisierten Datenaustausch.

Symbol für Datenverwaltung erweitern
Datenmanagement stärken

Verwenden Sie während der gesamten Projektlaufzeit eine zentrale Lösung für die Dokumentenverwaltung als einzige Datenquelle für alle Projektteams.

Schnellere Projektabwicklung mit Autodesk Construction Cloud

DOKUMENTENVERWALTUNG
Zusammenarbeit in der Entwurfsphase
Korrespondenz
MEETINGS

Zentralisierung aller Projektdaten

Arbeiten Sie schneller und minimieren Sie Fehler, indem Sie alle Projektzeichnungen, Modelle, Datenblätter und mehr an einem zentralen Ort verwalten.

Echte Bauplanung aus der Praxis

Wöchentliche Zeiteinsparung bei der Entwurfskoordination

Durch die Umstellung auf eine cloudbasierte Dokumentenverwaltung fertigt Oktra Entwürfe schneller an.

Oktra
Zeitersparnis beim Synchronisieren von Modellen

Die schnelle Modellsynchronisierung optimiert die Zusammenarbeit zwischen den Teams auf der Baustelle und im Büro.

Designer Group
Zeitersparnis bei der Berichtserstellung

Arcadis verwendet das anpassbare Berichterstellungstool, um schnell genau das zu liefern, was der Kunde benötigt.

Arcadis

Revolutionieren Sie Ihre Bauprojekte mit einer Bauplanungssoftware.

Entwickelt für die Vernetzung von Projekten – vom ersten Entwurf bis zum Projektabschluss

So wirksam wie einfach: Autodesk Construction Cloud ist die leistungsstarke Bauplanungssoftware der Wahl für Planer, Gebäudebetreiber und alle anderen Beteiligten.

Gewerbebau
Infrastrukturbau
Industriebau

Nahtlose und umfassende Umsetzung Ihrer Vision

Teilen Sie Modelle und Zeichnungen direkt aus Revit, AutoCAD oder anderen Entwurfsprogrammen. Ermöglichen Sie Bauherren die Erstellung digitaler Zwillinge und steigern Sie damit die Rentabilität von Folgeaufträgen.

Finden Sie heraus weshalb sich führende Architektur- und Ingenieurbüros für Autodesk Construction Cloud entscheiden.

Oktra verbessert die Zusammenarbeit in der gesamten Lieferkette

Partner erhalten Zugang zu den Modellen: So können Missverständnisse minimiert und Informationsverluste reduziert werden.

Burns & McDonnell schafft Datensilos ab

Die Eliminierung nicht vernetzter Methoden zur Datenfreigabe ermöglicht eine engere Zusammenarbeit mit Partnern und Kunden.

Fitzemeyer & Tocci Associates revolutioniert den Datenzugriff

Durch die Standardisierung der Datenerfassung in Build konnte Fitzemeyer & Tocci Associates den QS-/QK-Prozess zur Problemerkennung verbessern.

Häufig gestellte Fragen zur Bauplanungssoftware von Autodesk

Wie funktioniert Bauplanungssoftware?

Software für die Bauplanung umfasst eine Reihe von Funktionen, die Architekten, Ingenieuren und Bauunternehmern bei der Erstellung detaillierter Projektentwürfe helfen. Dazu gehören in der Regel die Möglichkeit, 2D-Blueprints zu entwerfen, 3D-Modelle sowie Werkzeuge für die Planung, Schätzung und Simulation von Bauszenarien zu entwickeln.

Welche Vorteile bietet die Verwendung von Bauplanungssoftware?

Die Einführung von Bauplanungssoftware kann Ihre Arbeitsabläufe revolutionieren und bietet zahlreiche Vorteile, darunter:

  • Verbesserte Genauigkeit: Verwenden Sie präzise Werkzeuge, um Fehler bei Messungen und Berechnungen zu minimieren.
  • Engere Zusammenarbeit: Teilen und bearbeiten Sie Entwürfe in Echtzeit mit Teammitgliedern oder Projektbeteiligten.
  • Kosteneinsparungen: Reduzieren Sie Materialverschwendung und verhindern Sie Ineffizienzen bei der Planung, um die Gesamtprojektkosten zu reduzieren.
Kann ich vorhandene Designs in die Software importieren?

Ja, unsere Software unterstützt Importfunktionen für eine Vielzahl von Dateiformaten. Unabhängig davon, ob Sie mit DWG-, DFX- oder anderen gängigen Entwurfsdateitypen arbeiten, können Sie bereits erstellte Entwürfe problemlos in die Plattform integrieren, um sie weiterzuentwickeln und zu verfeinern.

Wie sicher ist die Bauplanungssoftware im Hinblick auf den Datenschutz?

Unsere speziell für Fachunternehmen entwickelte Software optimiert Ihre Geschäftsprozesse von der Angebotsabgabe bis zum Projektabschluss. Sie unterstützt Sie bei der Organisation, verbessert die Kommunikation mit Kunden und Teammitgliedern, verfolgt den Fortschritt und die Kosten, verwaltet Ressourcen effizient und steigert insgesamt die Rentabilität.