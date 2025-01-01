Greifen Sie auf unser Crowdsourced-Netzwerk aus Bauexperten zu, um genau die Auftragnehmer zu finden, die Ihre speziellen Anforderungen erfüllen. Mit direktem Zugriff auf aktuelle Kontaktinformationen und Qualifizierungskriterien finden Sie im Handumdrehen die richtigen Partner in neuen Branchen oder Märkten.
Erstellen Sie Ausschreibungspakete, und versenden Sie Angebotseinladungen in nur wenigen Minuten. Die Projektdetails, Entwurfsdateien und angepassten Angebotsformulare sind in BuildingConnected Pro enthalten. So ist gewährleistet, dass die Angebote in einem standardisierten Format eingehen.
Wählen Sie den besten Subunternehmer für Ihr Projekt aus, und reduzieren Sie Risiken schon frühzeitig mit zuverlässigen Angebotsvergleichsfunktionen, intuitiven Tools für die Zusammenarbeit und integrierten Risikoanalysen.
Wählen Sie mit TradeTapp und der integrierten Risikoanalyse die qualifiziertesten Subunternehmer für den Auftrag aus.Mehr erfahren
Erstellen Sie benutzerdefinierte Angebotsformulare, die zusammen mit Ihrer Angebotseinladung versendet werden, und fügen Sie umfangsspezifische Positionen hinzu, die der Subunternehmer ausfüllt.Mehr erfahren
Vergleichen Sie Angebote direkt nebeneinander, und wählen Sie den besten Subunternehmer für jedes Projekt aus.Mehr erfahren
Erhalten Sie mit unseren detaillierten Leistungskennzahlen und der historischen Kostenverfolgung unvergleichliche Einblicke im gesamten Unternehmen.Mehr erfahren