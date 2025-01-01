Autodesk Construction Cloud Logo
Für jeden Auftrag die richtigen Partner.

Verwalten Sie den Ausschreibungsprozess genau, und finden Sie qualifizierte Subunternehmer im Bauexpertennetzwerk mit den neuesten verfügbaren Daten.

Für jedes Projekt der richtige Subunternehmer

Greifen Sie auf unser Crowdsourced-Netzwerk aus Bauexperten zu, um genau die Auftragnehmer zu finden, die Ihre speziellen Anforderungen erfüllen. Mit direktem Zugriff auf aktuelle Kontaktinformationen und Qualifizierungskriterien finden Sie im Handumdrehen die richtigen Partner in neuen Branchen oder Märkten.

Greifen Sie auf das Crowdsourced-Netzwerk von BuildingConnected zu, um den richtigen Subunternehmer für jedes Projekt zu finden.

Angebotsabgabe in weniger als 10 Minuten

Erstellen Sie Ausschreibungspakete, und versenden Sie Angebotseinladungen in nur wenigen Minuten. Die Projektdetails, Entwurfsdateien und angepassten Angebotsformulare sind in BuildingConnected Pro enthalten. So ist gewährleistet, dass die Angebote in einem standardisierten Format eingehen.

Erstellen Sie Ausschreibungspakete, und versenden Sie Angebotseinladungen in nur wenigen Minuten.

Genauer Vergleich von Angeboten nebeneinander

Wählen Sie den besten Subunternehmer für Ihr Projekt aus, und reduzieren Sie Risiken schon frühzeitig mit zuverlässigen Angebotsvergleichsfunktionen, intuitiven Tools für die Zusammenarbeit und integrierten Risikoanalysen.

Vergleichen Sie Angebote nebeneinander, um den besten Subunternehmer für Ihr Projekt auszuwählen.

Vergeben Sie mit BuildingConnected Pro den Auftrag für Ihr Projekt an die besten Subunternehmer.

Das Ausschreibungsmanagement in BuildingConnected

Qualifizierung von Subunternehmen

Wählen Sie mit TradeTapp und der integrierten Risikoanalyse die qualifiziertesten Subunternehmer für den Auftrag aus.

Benutzerdefinierte Angebotsformulare

Erstellen Sie benutzerdefinierte Angebotsformulare, die zusammen mit Ihrer Angebotseinladung versendet werden, und fügen Sie umfangsspezifische Positionen hinzu, die der Subunternehmer ausfüllt.

Angebotsangleichung

Vergleichen Sie Angebote direkt nebeneinander, und wählen Sie den besten Subunternehmer für jedes Projekt aus.

Angebotsanalyse

Erhalten Sie mit unseren detaillierten Leistungskennzahlen und der historischen Kostenverfolgung unvergleichliche Einblicke im gesamten Unternehmen.

Quotation mark

"Früher hat das Zusammenstellen und Verschicken einer Ausschreibung vier Stunden gedauert. Mit BuildingConnected ist das Ganze in 15 Minuten erledigt."

- Mirna Zappin, Dept. Manager of Preconstruction, BCCI Builder