BAUMANAGEMENTSOFTWARE FÜR BAUHERREN

Von der Planung zum Gewinn und bei allen Projektphasen dazwischen: Nutzen Sie die Baumanagementsoftware von Autodesk für Bauherren für eine zuverlässige Bauausführung.
Erhalten Sie genau die Einblicke, die Sie benötigen, um die besten Entscheidungen für Ihre Projekte zu treffen. Wickeln Sie Projekte pünktlich, budgetgerecht und qualitativ hochwertig ab.
Verlässliche Bauausführungsdaten dank Standards und Transparenz über den gesamten Lebenszyklus eines Objektes. So beseitigen Sie Unklarheiten und Rätselraten.
Betreiben Sie Ihr Gebäude effizienter dank integrierter, stets verfügbarer Objektdaten.
Vernetzen Sie Ihre Teams, Daten und Arbeitsabläufe auf einer einzigen Plattform. Von der Planung über den Entwurf und die Bauausführung bis hin zum Betrieb können Sie mit Autodesk Construction Cloud Ihre Projekte wie vorgesehen durchführen.
Verwenden Sie Ihre bisherigen und aktuellen Marktdaten in Echtzeit, um Ihre Bauplanung genauer zu machen.
Planen Sie mit leistungsstarken Entwurfsfunktionen den kompletten Bauprozess. Behalten Sie den Baufortschritt genau im Blick, um das Gebäude fristgerecht fertigzustellen.
Verfolgen Sie alle Objekte durch den gesamten Bauprozess, und stellen Sie sicher, dass sie pünktlich einsatzbereit sind.
Stellen Sie sicher, dass alle Projektteams über jedes beliebige Gerät auf die benötigten Informationen und Dokumente zugreifen können.Mehr erfahren
Erhalten Sie Einblicke in kostenrelevante Risiken und Prognosen in Echtzeit für alle Ihre Projekte.Mehr erfahren
Probleme können sichtbar gemacht und behoben werden, um Nacharbeiten zu reduzieren und Projekte auf Kurs zu halten.Mehr erfahren
Behalten Sie stets den Überblick über Änderungen im Projekt und stellen Sie sicher, dass die Absicht Ihres Bauvorhabens im Entwurf berücksichtigt wird.Mehr erfahren
Verfolgen Sie den Lebenszyklus von Projektobjekten vom Entwurf über die Inbetriebnahme bis zur Übergabe.Mehr erfahren
Sie erhalten die Übergabedokumentation für den Betrieb schnell und unkompliziert.Mehr erfahren
Durch die Standardisierung der Datenerfassung während des gesamten Projektlebenszyklus konnte die Effizienz bei Investitionsplanung und Management erhöht werden.Edged
Eine Cloud-Plattform, standardisierte Vorlagen und eine zentralisierte Dokumentation haben das Risikomanagement und die Qualitätssicherung unterstützt.MQDC
Eine einheitliche Plattform bot wichtige Einblicke in alle Aspekte des Projekts – von Informationsanfragen über Eingaben bis hin zur Fortschrittsverfolgung.Build Health International
Schaffen Sie mit Autodesk einen Mehrwert für Ihr Unternehmen und Ihre Kunden. Behalten Sie den Überblick über Ihre Kosten und die Qualität der Bauausführung in Ihrem gesamten Portfolio, um die Rendite Ihrer Investition zu maximieren.
Erstellen Sie genauere Prognosen, finden Sie die richtigen Bauunternehmer, behalten Sie Ihre Kosten im Auge und betreiben Sie Risikomanagement – alles mit Autodesk Construction Cloud.
Optimierung des Koordinationsprozesses
MultiGreen reduziert Risiken, indem das Unternehmen mithilfe von Autodesk BIM Collaborate die Abstimmung fachbereichsübergreifender Teams während der Bauvorbereitung ermöglicht.
Neue Datenstrategie dank BIM
Das Milton Keynes University Hospital kann effektiver mit Projekt- und Lieferkettenpartnern zusammenarbeiten und die Daten iterativ digitalisieren.
Baumanagementsoftware für Bauherren ist eine spezielle Software, die Unternehmen nutzen, um Investitionsprojekte zu finanzieren und zu starten. Die Software verbessert Prozesse, gibt Bauherren mehr Kontrolle und Einblicke in ihre Projekte und stellt sicher, dass diese termingerecht, im Budgetrahmen und gemäß Qualitätsstandards abgeschlossen werden.
Unsere Software bietet Werkzeuge für die detaillierte Projektplanung, die Fortschrittskontrolle in Echtzeit, die optimierte Kommunikation zwischen Projektbeteiligten, das Budgetmanagement und die Dokumentenkontrolle. Dieser umfassende Ansatz gewährleistet, dass Bauherren einen vollständigen Überblick über ihre Projekte erhalten und diese steuern können.
Autodesk Construction Cloud bietet ein flexibles Preismodell, das in der Regel eine Abonnementgebühr basierend auf der Anzahl der Benutzer, dem erforderlichen Funktionsumfang und der Abonnementdauer umfasst. Die Preise spiegeln häufig die umfassenden Lösungen der Suite wider, die auf die Anforderungen der Bauherren zugeschnitten sind. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite „Preise“. Sie können sich auch an das Vertriebsteam wenden.
Baumanagementsoftware kann die Projektübersicht und -qualität erheblich verbessern, da sie Echtzeitdaten bereitstellt, die Kommunikation zwischen den Projektbeteiligten vereinfacht und eine bessere Projektplanung und -verwaltung ermöglicht. Darüber hinaus können Sie mit Software für das Baumanagement während des Investitionsprojekts alle relevanten Daten erfassen, die Ihnen nach der Übergabe zu einem effizienteren Betrieb verhelfen.
Baumanagementsoftware für Bauherren verbessert die Qualität des Gebäudes, indem allen Projektbeteiligten eine zentrale Plattform zur Verfügung gestellt wird, über die sie in Echtzeit in demselben Modell und mit denselben Informationen zusammenarbeiten können. Dadurch wird sichergestellt, dass Bauherren ihre Absichten kommunizieren, den Fortschritt ihrer Projekte überwachen, während des Projekts auftretende Risiken und Probleme angehen und fundierte Entscheidungen treffen können, um eine höhere Qualität zu gewährleisten und Nacharbeiten zu reduzieren.
Unsere Software für Bauherren von Investitionsprojekten bietet viele Vorteile, darunter eine verbesserte Projekttransparenz, verbesserte Entscheidungsfindung, zentrale Datenspeicherung, Updates in Echtzeit und ein besseres Risikomanagement. All diese Faktoren tragen zu einem effizienteren Projektmanagement, geringeren Kosten und einer pünktlichen Projektfertigstellung bei.