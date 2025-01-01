Verwandeln Sie mit dem Arbeitsablauf „Aufgabe erstellen“ in Model Coordination Kollisionen im Handumdrehen in Aufgaben. Überprüfen Sie Kollisionen, die automatisch nach System, Objekttyp oder Layer gruppiert werden, und konzentrieren Sie sich auf die für Sie und Ihr Team wichtigsten. Klassifizieren Sie Kollisionen als „Aufgabe“ oder „keine Aufgabe“, wenn Sie Teamkommentare sowie Multi-Kontext-Modelle überprüfen.