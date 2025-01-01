Sorgen Sie dafür, dass nur die besten Entwürfe auf der Baustelle umgesetzt werden, um Nacharbeiten für die Bauvorbereitungs- und Bauteams zu reduzieren. Identifizieren und überprüfen Sie Kollisionen, und bündeln Sie die Zusammenarbeit an einem zentralen Ort.
Helfen Sie Beteiligten dabei, mit der automatisierten Kollisionserkennung Zeit zu sparen. Sobald Modelle aus mehreren Disziplinen und in mehreren Formaten zur Modellkoordinierung hochgeladen werden, können Kollisionen automatisch erkannt werden. Teams können sich jetzt auf die wichtigsten Ausführungsprobleme beim Bau konzentrieren.
Verwandeln Sie mit dem Arbeitsablauf „Aufgabe erstellen“ in Model Coordination Kollisionen im Handumdrehen in Aufgaben. Überprüfen Sie Kollisionen, die automatisch nach System, Objekttyp oder Layer gruppiert werden, und konzentrieren Sie sich auf die für Sie und Ihr Team wichtigsten. Klassifizieren Sie Kollisionen als „Aufgabe“ oder „keine Aufgabe“, wenn Sie Teamkommentare sowie Multi-Kontext-Modelle überprüfen.
Weisen Sie Auftraggeber nach Fachwissen, Rolle(n) oder Unternehmen zu. Überwachen Sie Verantwortlichkeiten mit zugewiesenen Fälligkeitsdaten, und identifizieren Sie ungelöste Aufgaben blitzschnell vor der Übergabe.
Vernetzen Sie Entscheidungsträger und Bauausführungsteams, um Planprüfungen zu verwalten und die Modellkoordination mit den Gewerken zu automatisieren. Verbessern Sie Entwurfsqualität und Ausführbarkeit vom Büro bis zur Baustelle.