Autodesk Construction Cloud Logo
Produkte
Lösungen
Ressourcen
Preise

Modellmanagement-Paket

Mehrere Top-Lösungen, ein Preis:

Mit dem Modellmanagement-Paket holen Sie mehr aus Ihren Modellen heraus. Wenn Modelldaten zum richtigen Zeitpunkt in den richtigen Händen sind, haben Teams die nötigen Informationen, um Entscheidungen zu treffen, durch die sie Nacharbeiten vermeiden, Gewinnspannen aufrechterhalten und einen Wettbewerbsvorteil erzielen.

Vernetzen von Planung und BauErweitern Sie den BIM-Zugriff mit detaillierten, technischen Überprüfungen auf dem Desktop und allgemeiner Koordination sowie Datenaustausch in der Cloud.
Bessere ZusammenarbeitSie können Modelle auf einer zentralen, vernetzten Plattform zur Dokumentenverwaltung organisieren, verteilen und weiterleiten. Damit wird sichergestellt, dass alle Teammitglieder Zugriff auf die richtigen Informationen haben – jederzeit und überall.
Lieferung hochwertiger ModelleOptimieren Sie die Koordination durch einfache Automatisierung und Vorabkommunikation, um hochwertige Modelle früher als geplant bereitzustellen.
Unterstützung vom ersten Entwurf bis zum ProjektabschlussVerbessern Sie die Modellgenauigkeit, indem Sie reale Baustellendaten durch Arbeitsabläufe zur Realitätserfassung integrieren. Machen Sie sich das Potenzial von BIM zunutze, um einen digitalen Zwilling zu erstellen und an Gebäudeeigentümer und -betreiber zu übergeben.
Enthaltene Produkte:
checklist bullet
Model Coordination
checklist bullet
Design Collaboration
checklist bullet
Autodesk Docs
checklist bullet
Insight
checklist bullet
Assemble
checklist bullet
Autodesk Tandem for AEC
checklist bullet
Navisworks Manage
checklist bullet
Autodesk Recap Pro
Enthaltene Funktionen:
checklist bullet
Dokumentenverwaltung
checklist bullet
Datenföderation
checklist bullet
Berichterstellung
checklist bullet
Einblicke
checklist bullet
Aufgabenverwaltung
checklist bullet
Kollisionserkennung
checklist bullet
Modellzusammenführung
checklist bullet
4D-/5D-Simulation
checklist bullet
3D-Modellprüfung
checklist bullet
Entwurfserstellung im Team
checklist bullet
Modellkonditionierung
checklist bullet
Modellkoordination
checklist bullet
Digitaler Zwilling
checklist bullet
Mobile App

Für eine erfolgreiche Projektabwicklung vertrauen Kunden branchenweit auf die Autodesk Construction Cloud.

Balfour Beatty
Clayco
Cupertino Electric
Lendlease
Mace
Rosendin Electric
Skanska
Texas A&M Transportation Institute
Walsh Construction logo

Bereit für die ersten Schritte mit Autodesk Construction Cloud?