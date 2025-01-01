Mit dem Modellmanagement-Paket holen Sie mehr aus Ihren Modellen heraus. Wenn Modelldaten zum richtigen Zeitpunkt in den richtigen Händen sind, haben Teams die nötigen Informationen, um Entscheidungen zu treffen, durch die sie Nacharbeiten vermeiden, Gewinnspannen aufrechterhalten und einen Wettbewerbsvorteil erzielen.
Vernetzen von Planung und BauErweitern Sie den BIM-Zugriff mit detaillierten, technischen Überprüfungen auf dem Desktop und allgemeiner Koordination sowie Datenaustausch in der Cloud.
Bessere ZusammenarbeitSie können Modelle auf einer zentralen, vernetzten Plattform zur Dokumentenverwaltung organisieren, verteilen und weiterleiten. Damit wird sichergestellt, dass alle Teammitglieder Zugriff auf die richtigen Informationen haben – jederzeit und überall.
Lieferung hochwertiger ModelleOptimieren Sie die Koordination durch einfache Automatisierung und Vorabkommunikation, um hochwertige Modelle früher als geplant bereitzustellen.
Unterstützung vom ersten Entwurf bis zum ProjektabschlussVerbessern Sie die Modellgenauigkeit, indem Sie reale Baustellendaten durch Arbeitsabläufe zur Realitätserfassung integrieren. Machen Sie sich das Potenzial von BIM zunutze, um einen digitalen Zwilling zu erstellen und an Gebäudeeigentümer und -betreiber zu übergeben.