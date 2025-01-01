Autodesk Construction Cloud Logo
Produkte
Lösungen
Ressourcen
Preise

The Big Room

The Big Room ist eine Online-Community, in der Sie mit anderen Experten aus der Baubranche in der Autodesk Construction Cloud™ zusammenarbeiten, Ideen entwickeln und wachsen können. Hier können Sie Ihr Branchenwissen erweitern und sich mit Autodesk-Anwendern auf der ganzen Welt austauschen. Es ist der perfekte Platz für jeden Bauprofi.

In The Big Room kommt jeder zu Wort: neue Nutzer der Autodesk Construction Cloud ebenso wie „alte Hasen“.

Herausforderung angenommen

Mit Challenges möchten wir Sie ermutigen, neue Fähigkeiten zu erwerben oder anderen innerhalb und außerhalb von The Big Room zu helfen.

Holen Sie sich Ihre Belohnung

Messen Sie sich mit anderen, und lernen Sie von Fachkollegen. Sammeln Sie Punkte, und verdienen Sie sich Belohnungen wie lustige Prämien und/oder unvergessliche Erlebnisse.

Sie werden gehört

Ob mit Gleichgesinnten, dem Autodesk Construction Cloud-Team oder der gesamten Branche – The Big Room ist die perfekte Plattform, um Erfahrungen mit anderen zu teilen.

Der Treffpunkt für Bauprofis aus aller Welt

Sie haben eine Frage zur Verbesserung eines Projektablaufs oder interessieren sich für eine neue Technologie? In The Big Room können Sie Branchenprofis und Fachexperten fragen und mit ihnen diskutieren.

Jederzeit und überall anmelden

The Big Room ist für Desktop-PCs und Mobilgeräte verfügbar. Ob im Büro oder unterwegs – lesen Sie Artikel, nehmen Sie an Diskussionen teil, füllen Sie Umfragen aus, oder sehen Sie sich einfach nur um.