The Big Room ist eine Online-Community, in der Sie mit anderen Experten aus der Baubranche in der Autodesk Construction Cloud™ zusammenarbeiten, Ideen entwickeln und wachsen können. Hier können Sie Ihr Branchenwissen erweitern und sich mit Autodesk-Anwendern auf der ganzen Welt austauschen. Es ist der perfekte Platz für jeden Bauprofi.
In The Big Room kommt jeder zu Wort: neue Nutzer der Autodesk Construction Cloud ebenso wie „alte Hasen“.
Mit Challenges möchten wir Sie ermutigen, neue Fähigkeiten zu erwerben oder anderen innerhalb und außerhalb von The Big Room zu helfen.
Ob mit Gleichgesinnten, dem Autodesk Construction Cloud-Team oder der gesamten Branche – The Big Room ist die perfekte Plattform, um Erfahrungen mit anderen zu teilen.