Profitieren Sie von der zentralen Anzeige aller Angebotseinladungen für Ihre Abteilung oder Ihr gesamtes Unternehmen. Verfolgen Sie Projektdateien, Baustellenbegehungen, Termine und mehr. Sie wissen stets genau, was erledigt werden muss, wer dafür verantwortlich ist und welche Termine zu beachten sind.
Vermeiden Sie manuelle Angebotskonsolidierung, indem Sie Angebote aus beliebigen Quellen weiterleiten und Ihre Ausschreibungsplattform automatisch befüllen.
Gruppieren Sie ähnliche Aufträge von verschiedenen Generalunternehmern, um die Verfolgung zu erleichtern. Weisen Sie Aufgaben dem richtigen Teammitglied zu, und vermeiden Sie doppelte Arbeit.
Holen Sie sich die Antworten, die Sie brauchen, um die Aufträge zu bekommen, die Sie wollen. Prüfen Sie die Zuschlagsraten, verfolgen Sie die Teamleistung, und beobachten Sie Ihre Geschäftsentwicklung, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können.
Wechseln Sie für dasselbe Projekt ganz einfach von der Angebotsabgabe zur Einholung von Angeboten, um Ihre Angebote schneller zu versenden.Mehr erfahren
Halten Sie alle Beteiligten mit einem gemeinsamen Teamkalender auf dem Laufenden, der auf allen Ihren Geräten synchronisiert wird.Mehr erfahren
Verschaffen Sie sich Einblick in die Angebotshistorie Ihres Unternehmens, und verfolgen Sie die Geschäftsentwicklung.Mehr erfahren
Quantifizieren Sie sofort 2D-Ansichten, um präzise Angebote in Ihrer Online-Ausschreibungsplattform zu generieren.Mehr erfahren