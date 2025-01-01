Autodesk Construction Cloud Logo
Mehr Aufträge mit einer Online-Ausschreibungsplattform

Erkennen Sie auf einen Blick neue potenzielle Aufträge, und verfolgen Sie Angebote zentral in jeder Phase des Angebotsprozesses.

Jedes Angebot im Blick

Profitieren Sie von der zentralen Anzeige aller Angebotseinladungen für Ihre Abteilung oder Ihr gesamtes Unternehmen. Verfolgen Sie Projektdateien, Baustellenbegehungen, Termine und mehr. Sie wissen stets genau, was erledigt werden muss, wer dafür verantwortlich ist und welche Termine zu beachten sind.

Behalten Sie mit der Online-Ausschreibungsplattform für Subunternehmer den Überblick über Angebotseinladungen, Baustellenbegehungen, Termine und mehr.

Zeitersparnis durch automatische Angebotsverfolgung

Vermeiden Sie manuelle Angebotskonsolidierung, indem Sie Angebote aus beliebigen Quellen weiterleiten und Ihre Ausschreibungsplattform automatisch befüllen.

Gruppieren Sie ähnliche Aufträge von verschiedenen Generalunternehmern, um die Verfolgung zu erleichtern. Weisen Sie Aufgaben dem richtigen Teammitglied zu, und vermeiden Sie doppelte Arbeit.

Sparen Sie Zeit mit automatischer Angebotsverfolgung, indem Sie Angebote dem richtigen Teammitglied zuweisen und ähnliche Angebote zusammenfassen.

Mit intelligenteren Angeboten zu den gewünschten Aufträgen

Holen Sie sich die Antworten, die Sie brauchen, um die Aufträge zu bekommen, die Sie wollen. Prüfen Sie die Zuschlagsraten, verfolgen Sie die Teamleistung, und beobachten Sie Ihre Geschäftsentwicklung, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können.

Bieten Sie intelligenter, und gewinnen Sie mehr Aufträge, indem Sie sich Angebotshistorie, Analysen und Berichte ansehen.

Gewinnen Sie mehr Aufträge durch intelligentere Angebote.

Erfahren Sie mehr darüber, wie Bauunternehmen in allen Phasen der Bauausführung optimal zusammenarbeiten können.

Angebotseinholung

Wechseln Sie für dasselbe Projekt ganz einfach von der Angebotsabgabe zur Einholung von Angeboten, um Ihre Angebote schneller zu versenden.

Angebotskalender

Halten Sie alle Beteiligten mit einem gemeinsamen Teamkalender auf dem Laufenden, der auf allen Ihren Geräten synchronisiert wird.

Angebotsanalyse

Verschaffen Sie sich Einblick in die Angebotshistorie Ihres Unternehmens, und verfolgen Sie die Geschäftsentwicklung.

2D-Ermittlungen

Quantifizieren Sie sofort 2D-Ansichten, um präzise Angebote in Ihrer Online-Ausschreibungsplattform zu generieren.

"Mit Bid Board Pro können wir zahlreiche Projekte einfach auf Tastendruck verfolgen, koordinieren und verwalten. Da wir einen besseren Einblick in unsere Pipeline haben, können wir mehr und intelligentere Angebote mit besserer Qualität abgeben."

- Chris Anderson, Sales Estimator, Sorella Group