Überwachen Sie alle Aufgaben vom Entwurf bis zur Übergabe von einer Stelle aus. Klären Sie Verantwortlichkeiten, um Aufgaben schneller und transparenter zu bearbeiten.
Überwachen Sie alle Aufgaben für Entwurf, Koordination, Qualität, Sicherheit und Auftragsvergabe mithilfe eines einzigen Aufgabenprotokolls. Setzen Sortierfunktionen und Filter ein, um Ihre Ansicht zu konfigurieren und die gesuchten Aufgaben schnell zu finden.
Erstellen Sie Aufgaben im Web oder auf Mobilgeräten in wenigen Schritten. Platzieren Sie Pins, um die Position von Aufgaben in 2D-Plänen oder 3D-Modellen exakt zu beschreiben. Fügen Sie Teammitgliedern Foto- oder Dokumentreferenzen als zusätzlichen Kontext hinzu.
Sparen Sie Zeit, und erhöhen Sie die Transparenz durch das Erstellen aufschlussreicher Verknüpfungen zwischen Aufgaben, Formularen und Informationsanfragen. Erstellen Sie eine Aufgabe direkt mithilfe eines Formulars, und eskalieren Sie die Aufgabe, falls erforderlich, direkt zu einer Informationsanfrage.
Erstellen Sie benutzerdefinierte Felder, um bestimmte Daten für jeden Aufgabentyp zu erfassen. Signalisieren Sie Teammitgliedern mit Pin-Beschriftungen aus 3 Zeichen schnell, mit welchem Aufgabentyp sie es zu tun haben.
Erstellen Sie Zusammenfassungen oder detaillierte Aufgabenberichte zur einfachen Weiterleitung – auch an Nichtmitglieder. Überwachen Sie die Aufgabenverwaltung mit geplanten Berichten wie etwa einem wöchentlichen Kollisionsbericht.
Nutzen Sie unsere intuitive Mobil-App zum Erstellen, Aktualisieren und Überwachen von Aufgaben auf der Baustelle – sogar wenn Sie offline sind. Mit der Synchronisierung für Mobilgeräte stehen Ihnen über die Autodesk Construction Cloud stets die neuesten Projektdaten zur Verfügung.
Umfassende Software für Baustellen- und Projektmanagement mit großem Funktionsumfang und vernetzten Tools für Bauunternehmen.
Zentrale Lösung für die Dokumentenverwaltung fungiert als zentrale Datenquelle während der gesamten Projektlaufzeit für alle Projektteams.
Vernetzen Sie Entscheidungsträger und Bauausführungsteams, um Planprüfungen zu verwalten und die Modellkoordination mit den Gewerken zu automatisieren. Verbessern Sie Entwurfsqualität und Ausführbarkeit vom Büro bis zur Baustelle.