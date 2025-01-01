Die Dokumentversionierung ist für die Organisation von Bauprojekten und die Koordination der einzelnen Teams besonders wichtig und hilft beim Weiterleiten und Verteilen neuer Versionen von Modellen und Zeichnungen, sodass alle Beteiligten stets auf dem neuesten Stand sind. Sorgen Sie für eine automatische Versionskontrolle, wenn Änderungen publiziert werden, sehen Sie sich vorherige Versionen an, und vergleichen Sie verschiedene Versionen, um alle Änderungen nachzuverfolgen und sicherzustellen, dass die Teams mit den neuesten Informationen arbeiten.