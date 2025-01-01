Autodesk Construction Cloud Logo
Dokumentenverwaltung

Optimieren und zentralisieren Sie die Dokumentenverwaltung.

Sie können Dateien auf einer zentralen, vernetzten Dokumentenverwaltungsplattform organisieren, verteilen und weiterleiten, damit sichergestellt wird, dass alle Teammitglieder Zugriff auf die benötigten Informationen haben.

Behalten Sie die Kontrolle über Ihre Dokumente.

Ein strukturierter Prozess zur Dokumentkontrolle stellt sicher, dass die richtigen Informationen die richtigen Personen erreichen. So arbeiten Projektteams mit aktuellen Daten und zeitplangerecht. Die Autodesk Construction Cloud vereinfacht die Dokumentkontrolle. Durch die zuverlässigen Zugriffs- und Berechtigungstools und die anpassbaren Weiterleitungsoptionen wird das Risiko, mit falschen Informationen zu arbeiten, beseitigt.

Baudokumentsoftware mit verschiedenen Berechtigungssteuerungen.

Koordinieren Sie Teams mit der Versionskontrolle.

Die Dokumentversionierung ist für die Organisation von Bauprojekten und die Koordination der einzelnen Teams besonders wichtig und hilft beim Weiterleiten und Verteilen neuer Versionen von Modellen und Zeichnungen, sodass alle Beteiligten stets auf dem neuesten Stand sind. Sorgen Sie für eine automatische Versionskontrolle, wenn Änderungen publiziert werden, sehen Sie sich vorherige Versionen an, und vergleichen Sie verschiedene Versionen, um alle Änderungen nachzuverfolgen und sicherzustellen, dass die Teams mit den neuesten Informationen arbeiten.

Baudokumentsoftware beim Vergleich von Zeichnungen.

Standardisieren Sie Dokumentgenehmigungen.

Nutzen, steuern und automatisieren Sie die Prüfung und Verteilung von Projektzeichnungen, Modellen und anderen Dokumenten, bevor Sie diese publizieren und an das Projektteam weiterleiten. Mit zuverlässigen Tools für das Prüfen, Kommentieren und Genehmigen von Dokumenten sowie Unterstützung für die wichtigsten Branchenstandards können Sie verlässliche, genehmigte Dokumente verteilen.

Baudokumentsoftware mit verschiedenen Arbeitsabläufen für Dokumentprüfung und -genehmigung.

Eine einzige Plattform zum Optimieren der Dokumentenverwaltung im gesamten Projektlebenszyklus.

Stellen Sie im Büro und auf der Baustelle sicher, dass sich die richtigen Informationen zur richtigen Zeit in den richtigen Händen befinden.

Symbol für Bauzeichnungen
Publizieren von Zeichnungen auf der Baustelle

Greifen Sie auf der Baustelle mit erweiterter Planverarbeitungstechnologie auf Zeichnungen zu, sodass diese unverzüglich auf jedem Gerät geladen werden können.

Mehr erfahren
Symbol der Informationen zur Bauausführung
Zugriff auf verfügbare Informationen

Stellen Sie durch die automatische Synchronisierung mobiler Geräte sicher, dass Ihre Teams jederzeit Zugriff auf die richtigen Informationen haben.

Mehr erfahren
Symbol für Baumarkierungen
Zusammenarbeit mit erweiterten Markierungen

Markieren Sie problemlos Zeichnungen, Dokumente und Modelle, um die Zusammenarbeit zwischen Teams zu verbessern.

Mehr erfahren

