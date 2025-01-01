Sie können Dateien auf einer zentralen, vernetzten Dokumentenverwaltungsplattform organisieren, verteilen und weiterleiten, damit sichergestellt wird, dass alle Teammitglieder Zugriff auf die benötigten Informationen haben.
Ein strukturierter Prozess zur Dokumentkontrolle stellt sicher, dass die richtigen Informationen die richtigen Personen erreichen. So arbeiten Projektteams mit aktuellen Daten und zeitplangerecht. Die Autodesk Construction Cloud vereinfacht die Dokumentkontrolle. Durch die zuverlässigen Zugriffs- und Berechtigungstools und die anpassbaren Weiterleitungsoptionen wird das Risiko, mit falschen Informationen zu arbeiten, beseitigt.
Die Dokumentversionierung ist für die Organisation von Bauprojekten und die Koordination der einzelnen Teams besonders wichtig und hilft beim Weiterleiten und Verteilen neuer Versionen von Modellen und Zeichnungen, sodass alle Beteiligten stets auf dem neuesten Stand sind. Sorgen Sie für eine automatische Versionskontrolle, wenn Änderungen publiziert werden, sehen Sie sich vorherige Versionen an, und vergleichen Sie verschiedene Versionen, um alle Änderungen nachzuverfolgen und sicherzustellen, dass die Teams mit den neuesten Informationen arbeiten.
Nutzen, steuern und automatisieren Sie die Prüfung und Verteilung von Projektzeichnungen, Modellen und anderen Dokumenten, bevor Sie diese publizieren und an das Projektteam weiterleiten. Mit zuverlässigen Tools für das Prüfen, Kommentieren und Genehmigen von Dokumenten sowie Unterstützung für die wichtigsten Branchenstandards können Sie verlässliche, genehmigte Dokumente verteilen.
Stellen Sie im Büro und auf der Baustelle sicher, dass sich die richtigen Informationen zur richtigen Zeit in den richtigen Händen befinden.
Greifen Sie auf der Baustelle mit erweiterter Planverarbeitungstechnologie auf Zeichnungen zu, sodass diese unverzüglich auf jedem Gerät geladen werden können.Mehr erfahren
Stellen Sie durch die automatische Synchronisierung mobiler Geräte sicher, dass Ihre Teams jederzeit Zugriff auf die richtigen Informationen haben.Mehr erfahren
Markieren Sie problemlos Zeichnungen, Dokumente und Modelle, um die Zusammenarbeit zwischen Teams zu verbessern.Mehr erfahren
Tech Spotlight: Vernetzte Daten
Erfahren Sie, wie eine gemeinsame Datenumgebung Teams während des gesamten Projektlebenszyklus miteinander verbindet, warum sie so wichtig ist, und wie die ersten Schritte zur Nutzung einer solchen Umgebung aussehen.
Einsteigerleitfaden zum Vernetzen von Baudaten und -unterlagen
In unserem Leitfaden erfahren Sie, wie Sie mit einer gemeinsamen Datenplattform die erfolgreiche Ausführung auf der Baustelle sicherstellen.
