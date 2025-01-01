Autodesk Construction Cloud Logo
Geringeres Projektrisiko mit qualifizierten Bauunternehmen

Finden Sie den besten Subunternehmer für jede Arbeit. TradeTapp analysiert, vergleicht und minimiert Finanz- und Sicherheitsrisiken, um sicherzustellen, dass Sie nur mit den zuverlässigsten und besten Subunternehmern zusammenarbeiten.

Aufbau eines Netzwerks qualifizierter Subunternehmer

Nutzen Sie das größte Crowdsourced-Netzwerk, um die richtigen Subunternehmer für Ihre Aufträge zu qualifizieren. Vergleichen Sie die finanzielle Situation Tausender Unternehmen, und erweitern Sie Ihr Partnernetzwerk mit einem ständig wachsenden Pool geprüfter Gewerke.

Screenshot von TradeTapp, einer Software zur Qualifizierung von Auftragnehmern, für die Suche nach Subunternehmern im Netzwerk auf Bauexperten zur Vorqualifizierung für ein anstehendes Projekt

Weniger Zeitaufwand für die Analyse möglicher Risiken

Qualifizieren Sie Subunternehmer schneller mit automatischer Qualifizierung. Nutzen Sie angepasste Fragebögen, Grenzwertberechnungen und Finanzkennzahlen, um sofort eine Risikoanalyse und Empfehlungen zur Risikominderung zu erhalten.

Drei Screenshots der Software TradeTapp zur Qualifizierung von Subunternehmern: eine Liste von Aufgaben für die Projektbewertung, ein Messdiagramm mit dem Titel „2020 Benchmarking Results“, das automatische Berechnungen demonstriert, und ein Beispielprojekt mit Status und Kennzahlen. für Risikominderungsverfahren zur proaktiven Vorqualifizierung und Risikobewertung.

Risikoanalyse als Unterstützung für Kostenplaner

Teilen Sie mit der BuildingConnected Pro- und TradeTapp-Integration automatisch Risikoinformationen mit Kostenplanungsteams. Gemeinsam können Ihre Teams die besten Subunternehmer für jedes Projekt ermitteln.

Screenshot einer Projektseite, die zeigt, wie die Software zur Qualifizierung von Subunternehmern und zur Verwaltung von Angeboten teamübergreifend arbeitet, um Informationen auszutauschen und Geschäftsprozesse zu optimieren

Profitieren Sie von der integrierten Plattform zur Qualifizierung von Subunternehmern und zur Risikominderung, die von den besten Bauunternehmen der Welt genutzt wird.

Entdecken Sie automatisierte Risikominderung, die den individuellen Anforderungen jedes Projekts gerecht wird.

Softwaresymbol für die benutzerspezifische Qualifizierung von Subunternehmern
Benutzerdefinierte Qualifizierung

Passen Sie TradeTapp mit benutzerdefinierten Fragebögen, internen Grenzwerten, Berechnungen von Finanzkennzahlen und Genehmigungsabläufen an die Prozesse in Ihrem Unternehmen an.

Mehr erfahren
Symbol für projektspezifische Bewertungen
Projektspezifische Bewertungen

Geben Sie für jedes Projekt Details ein, um spezifische Risiken zu identifizieren und festzustellen, wo zusätzliche Abschwächungstaktiken erforderlich sind.

Mehr erfahren
Softwaresymbol für optimierte Subunternehmerorganisation
Optimierte Organisation

Automatisieren Sie Einladungen, Nachfassaktionen und Verlängerungsanfragen für Subunternehmer, und organisieren Sie Informationen ganz einfach bei Eingang.

Mehr erfahren
Symbol für Baufinanzierung
Integration von Finanzdaten

Synchronisieren Sie Ihre ERP- oder Buchhaltungssysteme, damit alle internen Auftragsüberhangsdaten direkt in TradeTapp einfließen.

Mehr erfahren
Quotation mark

"Wir möchten nie in eine Situation gelangen, in der wir mit unqualifizierten Subunternehmern zusammenarbeiten. Unsere Kunden verlassen sich darauf, dass wir die richtigen Subunternehmer für ihre Projekte auswählen. Eine frühzeitige Risikobewertung der Subunternehmer ist entscheidend, damit ein Projekt für alle Beteiligten zum Erfolg wird."

- Kyle Nicholson, Director of Preconstruction, John Moriarty & Associates, Virginia

Warum die Vorqualifizierung von Subunternehmern wichtig ist

In der Baubranche wechseln die Gewerkspartner und Anbieter bei fast jedem Projekt. Wie können Sie sicher sein, dass Sie die richtigen Subunternehmer ausgewählt haben?

Artikel lesen

Die vollständige Risikoprognose 2020 für die Baubranche in den USA

Ist Ihr Unternehmen bereit? Werfen Sie in diesem interaktiven Bericht einen kritischen Blick auf die Risikolandschaft in der Baubranche.

E-Book herunterladen

Ausschreibungsmanagement und Qualifizierung als Erfolgsfaktor

Die Weitergabe von Risikodaten an interne Abteilungen ist äußerst wichtig, insbesondere zwischen den für Risikobewertung und Kostenplanung zuständigen Teams.

Artikel lesen