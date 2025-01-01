Nutzen Sie das größte Crowdsourced-Netzwerk, um die richtigen Subunternehmer für Ihre Aufträge zu qualifizieren. Vergleichen Sie die finanzielle Situation Tausender Unternehmen, und erweitern Sie Ihr Partnernetzwerk mit einem ständig wachsenden Pool geprüfter Gewerke.
Qualifizieren Sie Subunternehmer schneller mit automatischer Qualifizierung. Nutzen Sie angepasste Fragebögen, Grenzwertberechnungen und Finanzkennzahlen, um sofort eine Risikoanalyse und Empfehlungen zur Risikominderung zu erhalten.
Teilen Sie mit der BuildingConnected Pro- und TradeTapp-Integration automatisch Risikoinformationen mit Kostenplanungsteams. Gemeinsam können Ihre Teams die besten Subunternehmer für jedes Projekt ermitteln.
Passen Sie TradeTapp mit benutzerdefinierten Fragebögen, internen Grenzwerten, Berechnungen von Finanzkennzahlen und Genehmigungsabläufen an die Prozesse in Ihrem Unternehmen an.Mehr erfahren
Geben Sie für jedes Projekt Details ein, um spezifische Risiken zu identifizieren und festzustellen, wo zusätzliche Abschwächungstaktiken erforderlich sind.Mehr erfahren
Automatisieren Sie Einladungen, Nachfassaktionen und Verlängerungsanfragen für Subunternehmer, und organisieren Sie Informationen ganz einfach bei Eingang.Mehr erfahren
Synchronisieren Sie Ihre ERP- oder Buchhaltungssysteme, damit alle internen Auftragsüberhangsdaten direkt in TradeTapp einfließen.Mehr erfahren
Warum die Vorqualifizierung von Subunternehmern wichtig ist
In der Baubranche wechseln die Gewerkspartner und Anbieter bei fast jedem Projekt. Wie können Sie sicher sein, dass Sie die richtigen Subunternehmer ausgewählt haben?
Die vollständige Risikoprognose 2020 für die Baubranche in den USA
Ist Ihr Unternehmen bereit? Werfen Sie in diesem interaktiven Bericht einen kritischen Blick auf die Risikolandschaft in der Baubranche.
Ausschreibungsmanagement und Qualifizierung als Erfolgsfaktor
Die Weitergabe von Risikodaten an interne Abteilungen ist äußerst wichtig, insbesondere zwischen den für Risikobewertung und Kostenplanung zuständigen Teams.