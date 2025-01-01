Weltweit führende Fachbetriebe im Bauwesen verlassen sich auf Autodesk-Software, um ihren Teams zu besseren Entscheidungen zu verhelfen – von überall auf der Baustelle.
Geben Sie Ihren Teams auf der Baustelle benutzerfreundliche Tools an die Hand, die genau auf ihre Anforderungen zugeschnitten sind.
Leiten Sie aktualisierte Entwurfsinformationen an alle Projektbeteiligten weiter, und reduzieren Sie Nacharbeiten.
KI analysiert Projektinformationen, um Entscheidungen zu treffen, die dazu beitragen, Risiken zu reduzieren.
Vereinfachen Sie das Designmanagement, und leiten Sie aktualisierte Pläne digital an alle Mitglieder Ihres Teams weiter. Unterstützen Sie die Zusammenarbeit durch Markierungstools, um Ihr Team auf Details in Zeichnungen aufmerksam zu machen. Perfekt für unterwegs.
Durch die Dokumentenverwaltung mit Build kann Fredon die Kosten von Infrastrukturprojekten senken.Fredon
Dank standardisierter Arbeitsabläufe in Autodesk Build ist OMG schneller startbereit.Oahu Metal & Glazing
Die Umstellung des Ausschreibungsmanagements auf BuildingConnected verbesserte die gesamte Angebotsabgabe von Bradley.Bradley Concrete
Durch die Verfolgung des Objektstatus kann Atomatic dauerhaft dabei unterstützen, Lieferanten an ihre Verantwortlichkeiten zu erinnern.Atomatic Mechanical
Ebenso leistungsstark wie benutzerfreundlich: Von der ersten Idee bis zur Ausführung – Autodesk Construction Cloud ist die Bausoftware der Wahl für alle Beteiligten.
Führen Sie sämtliche Projektinformationen an einem Ort zusammen, damit sie während des gesamten Projektlebenszyklus direkt zur Verfügung stehen.
Vom Entwurf über die Fertigung und Installation bis hin zur Inbetriebnahme bewahrt Autodesk die wertvollsten Informationen für Sie zentral auf, damit Ihre Teams effektiver arbeiten und die besten Entscheidungen treffen können.
Modular Power Solutions standardisiert den Fertigungsprozess
MPS verwendet Autodesk, um den Entwurfs- und Bauprozess wiederholbar zu machen und so Kosten und Risiken zu reduzieren.
Oahu Metal & Glazing erzielt Zeitersparnis von 75 %
OMG kombinierte Bausoftware, um die Datenerfassung zu standardisieren und das Dokumentenmanagement zu verbessern.
Nein, Autodesk Construction Cloud ist für Auftragnehmer jeder Größe geeignet. Größere Auftragnehmer können alle Funktionen der Plattform nutzen und kleinere Auftragnehmer genau die, die sie benötigen.
Unsere Software bietet zahlreiche Funktionen, die auf Ihre spezifischen Anforderungen abgestimmt sind. Zu den wichtigsten Funktionen zählen:
Sie möchten unsere Software kennenlernen? Kontaktieren Sie den Vertrieb, um mehr Informationen zu erhalten, und besuchen Sie die Seite „Preise“, um weitere Details zu finden. Wir unterstützen Sie bei der Auswahl der besten Lösung für Ihre geschäftlichen Anforderungen.
Unsere Software für Fachunternehmen optimiert Ihre Geschäftsprozesse von der Angebotsabgabe bis zum Projektabschluss. Sie hilft Ihnen bei der Organisation, verbessert die Kommunikation mit Kunden und Teammitgliedern, verfolgt den Fortschritt und die Kosten, verwaltet Ressourcen effizient und steigert insgesamt die Rentabilität.
Unsere Software ist für die Anforderungen zahlreicher verschiedener Gewerke geeignet, von Elektrik- und Gebäudetechnikunternehmen bis hin zu Betonunternehmen und Ausbaugewerken. Sie kann auch an die spezifischen Anforderungen Ihres Unternehmens und Ihrer Branche angepasst werden.
Ja, unsere Software ist für eine nahtlose Integration in andere Geschäftsanwendungen wie Buchhaltungs- und Planungssoftware ausgelegt. Autodesk Connect bietet über 200 vordefinierte Integrationen für geschäftskritische Systeme. Dies ermöglicht einen effizienteren Arbeitsablauf und eine bessere Datenverwaltung über verschiedene Systeme hinweg.