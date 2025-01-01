Autodesk Construction Cloud Logo
BAUSOFTWARE FÜR FACHBETRIEBE

Software für alle Gewerke

Geben Sie Ihren Teammitgliedern Zugriff auf aktuelle Projektdaten, damit sie sich auf ihre Arbeit konzentrieren und bessere Entscheidungen treffen können.

Software für Auftragnehmer, die sich bereits bei über 2 Millionen Projekten bewährt hat

Benutzerfreundliche Software für Bauunternehmer

Weltweit führende Fachbetriebe im Bauwesen verlassen sich auf Autodesk-Software, um ihren Teams zu besseren Entscheidungen zu verhelfen – von überall auf der Baustelle.

Für die Baustelle entwickelt

Geben Sie Ihren Teams auf der Baustelle benutzerfreundliche Tools an die Hand, die genau auf ihre Anforderungen zugeschnitten sind.

Zugriff auf Entwurfsdaten ermöglichen

Leiten Sie aktualisierte Entwurfsinformationen an alle Projektbeteiligten weiter, und reduzieren Sie Nacharbeiten.

Bessere Entscheidungen treffen

KI analysiert Projektinformationen, um Entscheidungen zu treffen, die dazu beitragen, Risiken zu reduzieren.

Pünktlicher Projektabschluss im Budgetrahmen dank unserer benutzerfreundlichen und hochkonfigurierbaren Tools

Pläne
Objekte
Formulare
Ausschreibungsmanagement

Alle Projektzeichnungen überall verfügbar

Vereinfachen Sie das Designmanagement, und leiten Sie aktualisierte Pläne digital an alle Mitglieder Ihres Teams weiter. Unterstützen Sie die Zusammenarbeit durch Markierungstools, um Ihr Team auf Details in Zeichnungen aufmerksam zu machen. Perfekt für unterwegs.

Ergebnisse aus der Praxis

eingesparte Kosten pro Projekt

Durch die Dokumentenverwaltung mit Build kann Fredon die Kosten von Infrastrukturprojekten senken.

Fredon
schnellerer Projektstart

Dank standardisierter Arbeitsabläufe in Autodesk Build ist OMG schneller startbereit.

Oahu Metal & Glazing
höherer Unternehmensumsatz

Die Umstellung des Ausschreibungsmanagements auf BuildingConnected verbesserte die gesamte Angebotsabgabe von Bradley.

Bradley Concrete
bei einem einzigen Projekt gespart

Durch die Verfolgung des Objektstatus kann Atomatic dauerhaft dabei unterstützen, Lieferanten an ihre Verantwortlichkeiten zu erinnern.

Atomatic Mechanical

Erfahren Sie mehr darüber, was Autodesk für Sie tun kann.

Für alle Gewerke geeignet

Ebenso leistungsstark wie benutzerfreundlich: Von der ersten Idee bis zur Ausführung – Autodesk Construction Cloud ist die Bausoftware der Wahl für alle Beteiligten.

Gebäudetechnik
Elektrik
Beton
Ausbaugewerke

Weniger Stress und Probleme – dank fundierterer Entscheidungen

Führen Sie sämtliche Projektinformationen an einem Ort zusammen, damit sie während des gesamten Projektlebenszyklus direkt zur Verfügung stehen.

Vom Entwurf über die Fertigung und Installation bis hin zur Inbetriebnahme bewahrt Autodesk die wertvollsten Informationen für Sie zentral auf, damit Ihre Teams effektiver arbeiten und die besten Entscheidungen treffen können.

Erfahren Sie, warum sich mehr als drei Viertel der laut ENR führenden 50 Subunternehmen für Autodesk Construction Cloud entscheiden

Modular Power Solutions standardisiert den Fertigungsprozess

MPS verwendet Autodesk, um den Entwurfs- und Bauprozess wiederholbar zu machen und so Kosten und Risiken zu reduzieren.

Bericht lesen

Oahu Metal & Glazing erzielt Zeitersparnis von 75 %

OMG kombinierte Bausoftware, um die Datenerfassung zu standardisieren und das Dokumentenmanagement zu verbessern.

Bericht lesen

Hermanson automatisiert und vernetzt den Fertigungsprozess

Mit vernetzten Arbeitsabläufen in der Fertigung und auf der Baustelle spart Hermanson Zeit und verbessert die Berichterstellung.

Bericht lesen

Der Einstieg ist ganz einfach.

Häufig gestellte Fragen zu Autodesk-Software für Auftragnehmer

Ist die ACC-Software für Fachunternehmen nur für große Fachunternehmen geeignet?

Nein, Autodesk Construction Cloud ist für Auftragnehmer jeder Größe geeignet. Größere Auftragnehmer können alle Funktionen der Plattform nutzen und kleinere Auftragnehmer genau die, die sie benötigen.

Welche Hauptfunktionen bietet die ACC-Software für Fachunternehmen?

Unsere Software bietet zahlreiche Funktionen, die auf Ihre spezifischen Anforderungen abgestimmt sind. Zu den wichtigsten Funktionen zählen:

  • Zusammenarbeit auf der Baustelle: Halten Sie Ihre Teammitglieder überall zu den neuesten Entwürfen und Projektinformationen auf dem Laufenden, um im Zeitplan zu bleiben.
  • Document Management: Speichern Sie alle Entwürfe, Datenblätter und Projektdokumente an einem zentralen Ort, damit Sie mit den neuesten Informationen arbeiten.
  • Ausschreibungsmanagement: Erstellen Sie mehr Angebote, erhöhen Sie die Angebotsgenauigkeit, und verwalten Sie jedes Detail von einem Ort aus, um mehr Aufträge zu erhalten.
  • Schätzung und Ermittlung: Führen Sie eine einfache und akkurate Schätzung der Projektkosten anhand von Material, Personal, Ausrüstung und anderen Faktoren durch.
Wo kann ich mich mit der ACC-Software für Fachunternehmen vertraut machen?

Sie möchten unsere Software kennenlernen? Kontaktieren Sie den Vertrieb, um mehr Informationen zu erhalten, und besuchen Sie die Seite „Preise“, um weitere Details zu finden. Wir unterstützen Sie bei der Auswahl der besten Lösung für Ihre geschäftlichen Anforderungen.

Wie kann Autodesk Construction Cloud als Software für Fachunternehmen mein Unternehmen unterstützen?

Unsere Software für Fachunternehmen optimiert Ihre Geschäftsprozesse von der Angebotsabgabe bis zum Projektabschluss. Sie hilft Ihnen bei der Organisation, verbessert die Kommunikation mit Kunden und Teammitgliedern, verfolgt den Fortschritt und die Kosten, verwaltet Ressourcen effizient und steigert insgesamt die Rentabilität.

Ist die ACC-Software für Fachunternehmen für alle Arten von Fachunternehmern geeignet?

Unsere Software ist für die Anforderungen zahlreicher verschiedener Gewerke geeignet, von Elektrik- und Gebäudetechnikunternehmen bis hin zu Betonunternehmen und Ausbaugewerken. Sie kann auch an die spezifischen Anforderungen Ihres Unternehmens und Ihrer Branche angepasst werden.

Kann ich die ACC-Software für Fachunternehmen in andere Geschäftsanwendungen integrieren?

Ja, unsere Software ist für eine nahtlose Integration in andere Geschäftsanwendungen wie Buchhaltungs- und Planungssoftware ausgelegt. Autodesk Connect bietet über 200 vordefinierte Integrationen für geschäftskritische Systeme. Dies ermöglicht einen effizienteren Arbeitsablauf und eine bessere Datenverwaltung über verschiedene Systeme hinweg.