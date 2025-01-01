Sorgen Sie für eine zeitliche Entlastung Ihres Teams durch das Planen wiederkehrender Berichte für Koordination, Kosten, Informationsanfragen, Besprechungsnotizen und mehr. Wählen Sie einfach die Häufigkeit, das Start- sowie das Enddatum aus, und weisen Sie Empfänger basierend auf Name, Unternehmen und Rolle zu. Die Weiterleitung an Benutzer außerhalb des Projekts erfolgt per E-Mail.