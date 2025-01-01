Erstellen Sie Bauberichte aus Vorgabevorlagen, und passen Sie sie innerhalb weniger Minuten mit den Projektdaten an, die Sie für deutliche Zeiteinsparungen benötigen. Erstellen Sie schnell Baustellenberichte, und erhalten Sie Einblicke in Projektaufgaben, Trends sowie Muster, und optimieren Sie Projektergebnisse.
Entlasten Sie Ihr Team durch das Planen wiederkehrender Berichte für Koordination, Kosten, Informationsanfragen, Besprechungsnotizen und mehr. Wählen Sie einfach die Häufigkeit, das Start- sowie das Enddatum aus, und weisen Sie Empfänger basierend auf Name, Unternehmen und Rolle zu. Die Weiterleitung an Benutzer außerhalb des Projekts erfolgt per E-Mail.
Laden Sie direkt neue sowie alte Berichte herunter, und leiten Sie diese an andere Teammitglieder und Projektbeteiligte weiter. Die zusammengefasste Berichtsliste bietet Projektteams sofortige Einblicke in Trends, um in zukünftigen Projekten effizientere Methoden implementieren zu können.
Umfassende Software für Baustellen- und Projektmanagement mit großem Funktionsumfang und vernetzten Tools für Bauunternehmen.
Zentrale Lösung für die Dokumentenverwaltung fungiert als zentrale Datenquelle während der gesamten Projektlaufzeit für alle Projektteams.
Vernetzen Sie Entscheidungsträger und Bauausführungsteams, um Planprüfungen zu verwalten und die Modellkoordination mit den Gewerken zu automatisieren. Verbessern Sie Entwurfsqualität und Ausführbarkeit vom Büro bis zur Baustelle.