Symbol für tägliche Berichte im Bauwesen – Kurvendiagramm mit Text darunter.
BERICHTE

Erstellen Sie aussagekräftige und handlungsorientierte Berichte.

Erstellen Sie Bauberichte aus Vorgabevorlagen, und passen Sie sie innerhalb weniger Minuten mit den Projektdaten an, die Sie für deutliche Zeiteinsparungen benötigen. Erstellen Sie schnell Baustellenberichte, und erhalten Sie Einblicke in Projektaufgaben, Trends sowie Muster, und optimieren Sie Projektergebnisse.

Sparen Sie Zeit mit konfigurierbaren Vorlagen.

Entlasten Sie Ihr Team durch das Planen wiederkehrender Berichte für Koordination, Kosten, Informationsanfragen, Besprechungsnotizen und mehr. Wählen Sie einfach die Häufigkeit, das Start- sowie das Enddatum aus, und weisen Sie Empfänger basierend auf Name, Unternehmen und Rolle zu. Die Weiterleitung an Benutzer außerhalb des Projekts erfolgt per E-Mail.

Automatisieren Sie die geplante Berichterstellung.

Verbessern Sie die Projekttransparenz.

Laden Sie direkt neue sowie alte Berichte herunter, und leiten Sie diese an andere Teammitglieder und Projektbeteiligte weiter. Die zusammengefasste Berichtsliste bietet Projektteams sofortige Einblicke in Trends, um in zukünftigen Projekten effizientere Methoden implementieren zu können.

