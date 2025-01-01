Verbessern Sie Teamkoordination und Projektverfolgung. Zentralisieren Sie Besprechungen und Protokolle – ganz gleich, ob es sich um die Zusammenarbeit beim Entwurf, um die Modellkoordination oder den eigentlichen Bau handelt. Erstellen Sie Agenden, planen Sie Nachbesprechungen, senden Sie E-Mail-Benachrichtigungen, integrieren Sie virtuelle Besprechungen und stellen Sie eine geordnete Historie aller Besprechungsprotokolle bereit.