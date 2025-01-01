Sorgen Sie durch transparente Verpflichtungen und einer geordneten Historie aller Besprechungsprotokolle dafür, dass jede Besprechung produktiv ist.
Verbessern Sie Teamkoordination und Projektverfolgung. Zentralisieren Sie Besprechungen und Protokolle – ganz gleich, ob es sich um die Zusammenarbeit beim Entwurf, um die Modellkoordination oder den eigentlichen Bau handelt. Erstellen Sie Agenden, planen Sie Nachbesprechungen, senden Sie E-Mail-Benachrichtigungen, integrieren Sie virtuelle Besprechungen und stellen Sie eine geordnete Historie aller Besprechungsprotokolle bereit.
Sorgen Sie für praktisch umsetzbare und verantwortliche Entscheidungen. Halten Sie in Besprechungen getroffene Entscheidungen fest, und legen Sie die nächsten Schritte durch Zuweisen von Personen, Rollen oder Unternehmen zu bestimmten Aufgaben fest. Offene Aktionspunkte werden für Folgebesprechungen automatisch zur Wiedervorlage übernommen. So können Aktionspunkte leicht bis zum Abschluss nachverfolgt werden.
Lenken Sie die Aufmerksamkeit auf die Bereiche, bei denen dies am wichtigsten ist. Verbessern Sie den Zugriff auf Informationen durch das direkte Verknüpfen von Dokumenten, Plänen, Aufgaben und Informationsanfragen mit Besprechungspunkten. Teammitglieder können sämtliche Informationen leicht mithilfe der Such- und Filterfunktionen finden.
Auf der Baustelle oder im Büro – Sie haben überall direkten Zugriff auf wichtige Besprechungsinformationen. Mithilfe von Besprechungsprotokollen auf Mobilgeräten können Sie auf Besprechungsagenden und -aufzeichnungen zugreifen, sich verknüpfte Objekte ansehen und nach Besprechungstiteln suchen, um die benötigten Informationen schnell zu finden.
Umfassende Software für Baustellen- und Projektmanagement mit großem Funktionsumfang und vernetzten Tools für Bauunternehmen.
Vernetzen Sie Entscheidungsträger und Bauausführungsteams, um Planprüfungen zu verwalten und die Modellkoordination mit den Gewerken zu automatisieren. Verbessern Sie Entwurfsqualität und Ausführbarkeit vom Büro bis zur Baustelle.