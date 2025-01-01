Richten Sie Ihre Qualitäts- und Sicherheitsformulare auf die Anforderungen Ihres Bauprojekts aus, und stellen Sie sicher, dass alle wichtigen Projektinformationen erfasst werden.
Sparen Sie Zeit und erhöhen Sie die Transparenz, indem Sie Formulare mit Aufgaben und Informationsanfragen verknüpfen. Erstellen Sie Aufgaben direkt aus einem Formular heraus, und eskalieren Sie diese Aufgabe bei Bedarf direkt zu einer Informationsanfrage.
Exportieren Sie ausgefüllte Formulare im PDF- oder Excel-Format, und leiten Sie sie problemlos weiter, damit alle Beteiligten beim Projektstatus auf dem neuesten Stand bleiben. Schließen Sie die Fotos und Dokumente ein, die zu Formularen in Ihrem Bericht hinzugefügt werden, um weiteren Kontext bereitzustellen.
Ganz gleich, ob ein einziges oder mehrere Teammitglieder an demselben Formular arbeiten – wählen Sie die Einstellung für die Zusammenarbeit aus, die am besten zu Ihrem Arbeitsablauf passt. Fügen Sie Beitragende und Prüfer hinzu, um die Verantwortlichkeiten zu stärken.
Verwenden Sie vorab erstellte Vorlagen, importieren Sie PDF-Dateien, oder erstellen Sie tägliche Berichte sowie Qualitäts- und Sicherheitschecklisten von Grund auf. Machen Sie Unterschriften und spezielle Felder obligatorisch, um Verantwortlichkeiten und Datengenauigkeit durchzusetzen.
Verknüpfen Sie essenzielle Informationen mit Ihren Formularen, damit Projektmitglieder einen vollständigen Überblick erhalten. Fügen Sie Dokumente, Notizen und Fotos von der Baustelle hinzu, und verknüpfen Sie Ihr Formular mit einer Stelle in einem Plan oder mit einer Markierung.
Erhalten Sie auf einen Blick ein transparentes Prüfprotokoll aller Aktualisierungen, die an einem Formular vorgenommen wurden. Identifizieren Sie problemlos das neueste Update. Sehen Sie sich Änderungen, hinzugefügte Dokumente, Fotos, Unterschriften von Teammitgliedern und mehr an.
Verwenden Sie unsere intuitive mobile App, um Formulare auf der Baustelle zu erstellen und zu bearbeiten – sogar, wenn Sie offline sind. Dank der zuverlässigen Synchronisierung verfügen Sie immer über die neuesten Projektdaten.
Umfassende Software für Baustellen- und Projektmanagement mit großem Funktionsumfang und vernetzten Tools für Bauunternehmen.