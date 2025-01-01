Bleiben Sie bezüglich geplanter Aktivitäten auf der Baustelle und im Büro stets auf dem Laufenden. Mit dem Zeitplan auf Mobilgeräten können Sie Aktivitäten anzeigen, die an diesem Tag, in dieser Woche oder in diesem Monat stattfinden. Verwenden Sie die Suchfunktion, um die gesuchte Aktivität schnell zu finden.