ZEITPLAN

Zentrale Projektzeitpläne

Erstellen Sie Entwürfe aus einer zentralen Datenquelle, und teilen Sie Bauzeitpläne direkt mit dem Projektteam. Profitieren Sie von Zusammenarbeit, Vernetzung und der Integration von Zeitplänen in das Projekt.

Zeitpläne sofort für alle verfügbar.

Reduzieren Sie Verzögerungen, vermeiden Sie Kommunikationspannen, und teilen Sie den Zeitplan mit denjenigen Beteiligten, die ihn am dringendsten benötigen. Aktualisieren Sie den Zeitplan vom Büro aus, und übermitteln Sie die Informationen direkt an die Baustelle.

Verknüpfung von Zeitplan und Gesamtprojekt.

Verknüpfen Sie wichtige Baudokumente wie Dateien, Fotos, Aufgaben, Pläne und Objekte, um Aktivitätselemente zu planen. Nutzen Sie die Integration mit der Kostenfunktion, um den Projektzeitplan am Budget auszurichten, zeitbezogene Kosten zu planen und den Cashflow zu sichern.

Schnell das Gesuchte finden.

Sparen Sie Zeit, und beschleunigen Sie die Informationsbeschaffung. Durchsuchen, filtern oder sortieren Sie Tausende Zeitplanelemente nach Datum, Ressourcen oder Status, um wichtige Zeitplaninformationen schnell zu finden.

Ortsunabhängiger Zugriff auf Bauzeitpläne.

Bleiben Sie bezüglich geplanter Aktivitäten auf der Baustelle und im Büro stets auf dem Laufenden. Mit dem Zeitplan auf Mobilgeräten können Sie Aktivitäten anzeigen, die an diesem Tag, in dieser Woche oder in diesem Monat stattfinden. Verwenden Sie die Suchfunktion, um die gesuchte Aktivität schnell zu finden.

