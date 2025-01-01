Ermitteln Sie schnell, wo sich die Informationsanfrage im Arbeitsablauf befindet, was die nächsten Schritte sind und wer verantwortlich ist. Sehen Sie sich den Status von Bauinformationsanfragen mithilfe farblich codierter Indikatoren an, identifizieren Sie Ihre Aufgaben, und leiten Sie Informationsanfragen mit wenigen Klicks fließend durch den Prozess.