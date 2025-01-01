Optimieren Sie Arbeitsabläufe durch Verwalten von Bauinformationsanfragen auf einer einzigen Plattform, um das Risiko von Datenverlusten zu reduzieren und Informationsanfragen mit anderen Aufgaben aus dem gesamten Projektlebenszyklus zu verknüpfen.
Erstellen Sie – frei von Medienbrüchen – Bauinformationsanfragen im Web und auf Mobilgeräten, und liefern Sie wichtigen Kontext für eine schnellere Lösung der Informationsanfragen mit, indem Sie in bestimmten Bereichen von 2D-Dokumenten oder 3D-Modellen posten, mehrere Pins oder Markierungen hinzufügen, Fotos auf der Baustelle aufnehmen und diese direkt mit den Informationsanfragen verknüpfen.
Es gibt keine pauschale Lösung. Passen Sie Ihren Arbeitsablauf für Informationsanfragen an, um die Anforderungen Ihres Projekts oder Unternehmens mithilfe mehrstufiger Prüfungen zu erfüllen. Weisen Sie Aktionen für Informationsanfragen einzelnen Benutzern, Rollen oder Unternehmen zu. Damit kontrollieren Sie auch, wer Informationsanfragen senden, erstellen, beantworten und genehmigen kann.
Optimieren Sie Arbeitsabläufe, und stellen Sie Zugriff auf alle wichtigen Informationen bereit. Verknüpfen Sie Aufgaben, Informationsanfragen und Änderungsaufträge über den gesamten Projektlebenszyklus. Vermeiden Sie doppelte Dateneinträge, indem Sie Aufgaben zu Bauinformationsanfragen eskalieren oder mit vorhandenen Informationsanfragen verknüpfen. Um den Ursprung der Änderungsaufträge nachzuverfolgen, erstellen Sie einen potenziellen Änderungsauftrag aus einer Informationsanfrage oder verknüpfen vorhandene Informationsanfragen mit potenziellen Änderungsaufträgen.
Ermitteln Sie schnell, wo sich die Informationsanfrage im Arbeitsablauf befindet, was die nächsten Schritte sind und wer verantwortlich ist. Sehen Sie sich den Status von Bauinformationsanfragen mithilfe farblich codierter Indikatoren an, identifizieren Sie Ihre Aufgaben, und leiten Sie Informationsanfragen mit wenigen Klicks fließend durch den Prozess.
Umfassende Software für das Projektmanagement und den Einsatz auf der Baustelle mit einem umfangreichen, tiefgreifenden und vernetzten Toolset für Bauunternehmen in einer einfach zu integrierenden, hochgradig konfigurierbaren Lösung.