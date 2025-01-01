Risikofaktoren bei Informationsanfragen helfen Teams dabei, solche Informationsanfragen zu identifizieren, die das größte Risiko für Projektkosten und -zeitplan darstellen, und klassifizieren sie basierend auf Ursache, Gewerk und Baukomponente. Erkennen Sie Entwurfsaufgaben früher, identifizieren Sie Risiken, und priorisieren Sie die richtigen Informationsanfragen.