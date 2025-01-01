Nutzen Sie die leistungsstarken Funktionen für maschinelles Lernen und KI von Construction IQ, um Risiken für Kosten, Zeitplan, Qualität und Sicherheit zu prognostizieren, zu verhindern und zu verwalten.
Mithilfe von Risikofaktoren für Entwürfe können Projektleiter tägliche Maßnahmen ergreifen, um Entwurfsaufgaben zu priorisieren und zu lösen, bevor sie zu zeitraubenden Informationsanfragen werden und später, während der Bauausführung, teure Änderungen erforderlich machen.
Risikofaktoren bei Informationsanfragen helfen Teams dabei, solche Informationsanfragen zu identifizieren, die das größte Risiko für Projektkosten und -zeitplan darstellen, und klassifizieren sie basierend auf Ursache, Gewerk und Baukomponente. Erkennen Sie Entwurfsaufgaben früher, identifizieren Sie Risiken, und priorisieren Sie die richtigen Informationsanfragen.
Qualitätsrisikofaktoren ermöglichen es Projektleitern, Qualitätsprobleme mit hohem Risiko und die Maßnahmen zu deren Minimierung zu verstehen, um die Qualitätskontrolle zu gewährleisten, während sie gleichzeitig den Aufgabenstatus, Aktivitäten und die Einhaltung von Qualitätschecklisten überwachen.
Sicherheitsrisikofaktoren ermöglichen es Projektleitern, sofortige Einblicke in die Hochrisikobereiche ihrer Projekte zu erhalten und unverzüglich Maßnahmen einzuleiten, um problematische Sicherheitsvorfälle und -gefahren zu beseitigen, bevor ernste Schäden entstehen.
Umfassende Software für Baustellen- und Projektmanagement mit großem Funktionsumfang und vernetzten Tools für Bauunternehmen.
Vernetzen Sie Entscheidungsträger und Bauausführungsteams, um Planprüfungen zu verwalten und die Modellkoordination mit den Gewerken zu automatisieren. Verbessern Sie Entwurfsqualität und Ausführbarkeit vom Büro bis zur Baustelle.