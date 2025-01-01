Autodesk Construction Cloud Logo
Produkte
Lösungen
Ressourcen
Preise
Symbol für Eingabesoftware im Bauwesen – Stempel.
EINGABEN IM BAUWESEN

Optimieren Sie Eingaben im Bauwesen.

Erstellen, koordinieren und verwalten Sie alle Eingaben effizient in einem einzigen Eingabeprotokoll.

Vereinfachen Sie den Arbeitsablauf für Eingaben im Bauwesen.

Erstellen und organisieren Sie individuelle Objekte für Eingaben, die Sie mithilfe von einfach umsetzbaren, widerspruchsfreien Antworten effizient durch den Prüfprozess leiten. Optimieren Sie Prüfprozesse durch Hinzufügen von Mitprüfern, um sicherzustellen, dass alle erforderlichen Teammitglieder die Möglichkeit zum Prüfen und Kommentieren haben.

triangle

Bringen Sie das Projekt schneller an den Start.

Nutzen Sie ein automatisiertes Eingabeprotokoll, um das Projekt schneller zu starten. Pype AutoSpecs analysiert Ihre Spezifikationsdokumente und erstellt in wenigen Minuten eine extrem genaue Eingabe-Registrierung. Erfassen Sie mehr Details Ihrer Projektanforderungen an Eingaben im Bauwesen, wenn Ihnen alle Aktionseingaben, Produkte, Abschlusseingaben, QA-/QC-Anforderungen und mehr zur Verfügung stehen.

triangle

Gewinnen Sie Einblicke in den Eingabestatus in Echtzeit.

Verfolgen und prüfen Sie den Eingabefortschritt nahtlos. Wenn Eingabeobjekte den Arbeitsablauf durchlaufen, werden die Daten der Übergänge automatisch vom System überwacht und angezeigt. Wenn sich Eingaben auf der Projekt-Startseite befinden, können Sie die Ihnen zugewiesenen Eingaben oder das gesamte Projekt verfolgen und sich kürzlich abgeschlossene Baueingaben im Protokoll mit den letzten Aktivitäten ansehen.

triangle

Sofortige Weiterleitung von Eingaben.

Sobald eine Eingabe genehmigt wird, steht sie direkt in der mobilen App zur Verfügung. So wird sichergestellt, dass die Teams auf der Baustelle über die aktuellen Informationen für eine präzise Bauausführung verfügen.

triangle

Erleben Sie Eingaben in Aktion.

BUILD

Umfassende Software für Baustellen- und Projektmanagement mit großem Funktionsumfang und vernetzten Tools für Bauunternehmen.

Jetzt testen