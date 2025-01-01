Erstellen, koordinieren und verwalten Sie alle Eingaben effizient in einem einzigen Eingabeprotokoll.
Erstellen und organisieren Sie individuelle Objekte für Eingaben, die Sie mithilfe von einfach umsetzbaren, widerspruchsfreien Antworten effizient durch den Prüfprozess leiten. Optimieren Sie Prüfprozesse durch Hinzufügen von Mitprüfern, um sicherzustellen, dass alle erforderlichen Teammitglieder die Möglichkeit zum Prüfen und Kommentieren haben.
Nutzen Sie ein automatisiertes Eingabeprotokoll, um das Projekt schneller zu starten. Pype AutoSpecs analysiert Ihre Spezifikationsdokumente und erstellt in wenigen Minuten eine extrem genaue Eingabe-Registrierung. Erfassen Sie mehr Details Ihrer Projektanforderungen an Eingaben im Bauwesen, wenn Ihnen alle Aktionseingaben, Produkte, Abschlusseingaben, QA-/QC-Anforderungen und mehr zur Verfügung stehen.
Verfolgen und prüfen Sie den Eingabefortschritt nahtlos. Wenn Eingabeobjekte den Arbeitsablauf durchlaufen, werden die Daten der Übergänge automatisch vom System überwacht und angezeigt. Wenn sich Eingaben auf der Projekt-Startseite befinden, können Sie die Ihnen zugewiesenen Eingaben oder das gesamte Projekt verfolgen und sich kürzlich abgeschlossene Baueingaben im Protokoll mit den letzten Aktivitäten ansehen.
Sobald eine Eingabe genehmigt wird, steht sie direkt in der mobilen App zur Verfügung. So wird sichergestellt, dass die Teams auf der Baustelle über die aktuellen Informationen für eine präzise Bauausführung verfügen.
Umfassende Software für Baustellen- und Projektmanagement mit großem Funktionsumfang und vernetzten Tools für Bauunternehmen.