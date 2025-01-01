Verfolgen und prüfen Sie den Eingabefortschritt nahtlos. Wenn Eingabeobjekte den Arbeitsablauf durchlaufen, werden die Daten der Übergänge automatisch vom System überwacht und angezeigt. Wenn sich Eingaben auf der Projekt-Startseite befinden, können Sie die Ihnen zugewiesenen Eingaben oder das gesamte Projekt verfolgen und sich kürzlich abgeschlossene Baueingaben im Protokoll mit den letzten Aktivitäten ansehen.