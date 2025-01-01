Stellen Sie mit umfassenden Berechtigungstools auf Projekt-, Ordner- und Unterordnerebene sicher, dass die richtigen Personen Zugriff auf die richtigen Informationen haben. Synchronisieren Sie ohne Berechtigungen aus dem Ordner „Für die Baustelle“ automatisch Dateien, auf die das gesamte Projektteam zugreifen muss, um eine problemlose Anzeige auf Mobilgeräten zu ermöglichen.