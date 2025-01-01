Autodesk Construction Cloud Logo
DATEIEN

Verwenden Sie eine einzige vernetzte Datenumgebung, um Dateien zu organisieren, zu verteilen und weiterzuleiten.

Stellen Sie mithilfe einer cloudbasierten Dokumentenverwaltungslösung sicher, dass alle Projektteams Zugriff auf die von ihnen benötigten Informationen haben. Tools für die Zusammenarbeit, anpassbare Tools für Freigabe und Berechtigungen sowie Integrationen vereinfachen den Prozess und sparen Zeit.

Finden Sie schnell alle benötigten Informationen.

Zuverlässige Such- und Filtertools stellen sicher, dass Teams Informationen schnell finden können. Suchen und filtern Sie basierend auf Dateitypen, Versionen, benutzerdefinierten Attributen und PDF-Inhalten, um Suchergebnisse einzuschränken.

Leiten Sie Informationen sicher und einfach weiter.

Stellen Sie mit umfassenden Berechtigungstools auf Projekt-, Ordner- und Unterordnerebene sicher, dass die richtigen Personen Zugriff auf die richtigen Informationen haben. Synchronisieren Sie ohne Berechtigungen aus dem Ordner „Für die Baustelle“ automatisch Dateien, auf die das gesamte Projektteam zugreifen muss, um eine problemlose Anzeige auf Mobilgeräten zu ermöglichen.

Arbeiten Sie mit Teams zusammen, und kommunizieren Sie mit ihnen.

Erstellen Sie Aufgaben, leiten Sie Markierungen weiter, vergleichen Sie Dateien, und nutzen Sie anpassbare Optionen zum Weiterleiten von Links, beispielsweise öffentliche Weiterleitung, Ablaufdaten und Versionsgruppen.

Beschleunigen Sie die Prüfung von Bauplänen.

Identifizieren und priorisieren Sie mit Tools für die Zusammenarbeit wie Markierungen und Versionsvergleich wichtige Entwurfs- und technische Probleme, bevor diese zu Verzögerungen und Mehrkosten während der Bauphase führen.

Optimieren Sie Uploads mit Integrationen.

Senden Sie nahtlos 2D- oder 3D-Dateien aus Autodesk-Tools wie Revit oder AutoCAD mit nativen Integrationen, oder senden Sie sie per Drag & Drop direkt von Ihrem Computer aus. Verwenden Sie Desktop Connector zum Öffnen, Speichern, Verschieben, Umbenennen und Löschen von Dateien direkt von Ihrem Desktop aus.

Erleben Sie Dateien in Aktion.

Umfassende Software für Baustellen- und Projektmanagement mit großem Funktionsumfang und vernetzten Tools für Bauunternehmen.

Führen Sie exakte 2D-Ermittlungen durch, und generieren Sie automatisch Mengen aus 3D-Modellen innerhalb einer einzigen Online-Lösung.

Vernetzen Sie Entscheidungsträger und Bauausführungsteams, um Planprüfungen zu verwalten und die Modellkoordination mit den Gewerken zu automatisieren. Verbessern Sie Entwurfsqualität und Ausführbarkeit vom Büro bis zur Baustelle.

