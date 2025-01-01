Stellen Sie mithilfe einer cloudbasierten Dokumentenverwaltungslösung sicher, dass alle Projektteams Zugriff auf die von ihnen benötigten Informationen haben. Tools für die Zusammenarbeit, anpassbare Tools für Freigabe und Berechtigungen sowie Integrationen vereinfachen den Prozess und sparen Zeit.
Zuverlässige Such- und Filtertools stellen sicher, dass Teams Informationen schnell finden können. Suchen und filtern Sie basierend auf Dateitypen, Versionen, benutzerdefinierten Attributen und PDF-Inhalten, um Suchergebnisse einzuschränken.
Stellen Sie mit umfassenden Berechtigungstools auf Projekt-, Ordner- und Unterordnerebene sicher, dass die richtigen Personen Zugriff auf die richtigen Informationen haben. Synchronisieren Sie ohne Berechtigungen aus dem Ordner „Für die Baustelle“ automatisch Dateien, auf die das gesamte Projektteam zugreifen muss, um eine problemlose Anzeige auf Mobilgeräten zu ermöglichen.
Erstellen Sie Aufgaben, leiten Sie Markierungen weiter, vergleichen Sie Dateien, und nutzen Sie anpassbare Optionen zum Weiterleiten von Links, beispielsweise öffentliche Weiterleitung, Ablaufdaten und Versionsgruppen.
Identifizieren und priorisieren Sie mit Tools für die Zusammenarbeit wie Markierungen und Versionsvergleich wichtige Entwurfs- und technische Probleme, bevor diese zu Verzögerungen und Mehrkosten während der Bauphase führen.
Senden Sie nahtlos 2D- oder 3D-Dateien aus Autodesk-Tools wie Revit oder AutoCAD mit nativen Integrationen, oder senden Sie sie per Drag & Drop direkt von Ihrem Computer aus. Verwenden Sie Desktop Connector zum Öffnen, Speichern, Verschieben, Umbenennen und Löschen von Dateien direkt von Ihrem Desktop aus.
Umfassende Software für Baustellen- und Projektmanagement mit großem Funktionsumfang und vernetzten Tools für Bauunternehmen.
Führen Sie exakte 2D-Ermittlungen durch, und generieren Sie automatisch Mengen aus 3D-Modellen innerhalb einer einzigen Online-Lösung.
Vernetzen Sie Entscheidungsträger und Bauausführungsteams, um Planprüfungen zu verwalten und die Modellkoordination mit den Gewerken zu automatisieren. Verbessern Sie Entwurfsqualität und Ausführbarkeit vom Büro bis zur Baustelle.