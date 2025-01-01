Ganz gleich, ob sie britische oder metrische Maßeinheiten verwenden, können Sie den Projektumfang mit linearen, anzahl- oder bereichsbasierten Ermittlungstools erfassen. Generieren Sie für jede Ermittlung mehrere Mengen, und weisen Sie Ermittlungen unterschiedlichen Typen zu. Verbessern Sie die Organisation Ihrer Ermittlungen durch Auswahl eines vordefinierten oder hochgeladenen benutzerdefinierten Klassifizierungssystems.