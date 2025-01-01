Vereinfachen Sie Ihren Mengenermittlungsprozess durch Kombination von 2D- und 3D-Quantifizierungsfunktionen in einer cloudbasierten Umgebung, um Zusammenarbeit und Präzision zu verbessern.
Ganz gleich, ob sie britische oder metrische Maßeinheiten verwenden, können Sie den Projektumfang mit linearen, anzahl- oder bereichsbasierten Ermittlungstools erfassen. Generieren Sie für jede Ermittlung mehrere Mengen, und weisen Sie Ermittlungen unterschiedlichen Typen zu. Verbessern Sie die Organisation Ihrer Ermittlungen durch Auswahl eines vordefinierten oder hochgeladenen benutzerdefinierten Klassifizierungssystems.
Generieren Sie schnell Mengen aus Gebäudedatenmodellen, um Zeit beim Visualisieren des Projektumfangs zu sparen. Verwenden Sie benutzerdefinierte Formeln, um komplexe Mengen in 2D und 3D zu generieren.
Optimieren Sie den Ermittlungsprozess durch das Kombinieren Ihrer 2D- und 3D-Ermittlungen, um Fehler zu beseitigen. Zusammengeführte 2D- und 3D-Mengen können nach Klassifikation, Typ und Material zusammengefasst werden. Dies ermöglicht eine einfache Integration in Excel und andere Lösungen zur Kostenermittlung.
Führen Sie exakte 2D-Ermittlungen durch, und generieren Sie automatisch Mengen aus 3D-Modellen innerhalb einer einzigen Online-Lösung.