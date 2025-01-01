Geben Sie klar vor, wer für die einzelnen Schritte der Informationsanfrage- und Eingabeprozesse verantwortlich ist, um die Kommunikation zu verbessern, für Zuständigkeiten zu sorgen und effiziente Entscheidungen zu treffen. Initiieren Sie Anfragen und verwalten Sie Prüfungen von jedem Gerät aus. Verknüpfen Sie Aufgaben, Dokumente und Informationsanfragen mit Besprechungen, um eine schnelle und nachvollziehbare Lösung zu ermöglichen.