Erhalten Sie Einblicke in Aufgaben, und lösen Sie sie mithilfe eines proaktiven Qualitätsmanagement-Ansatzes für das Bauwesen. Reduzieren Sie Nacharbeiten, und halten Sie Bauprojekte auf Kurs mit leistungsstarker Software für hohe Qualität.
Präzise Informationen von jedem Gerät überall und jederzeit zur Verfügung zu haben, ist wichtig, um Fehler zu vermeiden und den Zeitplan einzuhalten. Sie können Dateien im gesamten Projektlebenszyklus mithilfe einer einzigen cloudbasierten Dokumentenverwaltungsplattform organisieren, verteilen und weiterleiten.
Standardisieren Sie Qualitätsprüfungsprozesse, lösen Sie Aufgaben schneller, und reduzieren Sie Nacharbeiten. Digitale Checklisten zur Qualitätsprüfung bei Bauprojekten sorgen dafür, dass Ihr gesamtes Team auf alle Qualitätsstandards zugreifen und diese einhalten kann – mit jedem Gerät und von überall aus – um Anmerkungen, Unterschriften und Fotos hinzuzufügen und Aufgaben für nicht konforme Elemente zu generieren.
Geben Sie klar vor, wer für die einzelnen Schritte der Informationsanfrage- und Eingabeprozesse verantwortlich ist, um die Kommunikation zu verbessern, für Zuständigkeiten zu sorgen und effiziente Entscheidungen zu treffen. Initiieren Sie Anfragen und verwalten Sie Prüfungen von jedem Gerät aus. Verknüpfen Sie Aufgaben, Dokumente und Informationsanfragen mit Besprechungen, um eine schnelle und nachvollziehbare Lösung zu ermöglichen.
Greifen Sie auf der Baustelle schnell auf Objektdaten zu, führen Sie die Inbetriebnahme durch, beheben Sie Mängel und reduzieren Sie gleichzeitig Risiken. Profitieren Sie von der Verwendung eines zentralen Orts zum Überwachen und Verwalten des Lebenszyklus von Projektobjekten vom Entwurf bis zur Übergabe. Die gesamte objektbezogene Dokumentation wird in einer zentralisierten Datenbank gespeichert.
Ermöglichen Sie allen Projektbeteiligten den problemlosen Zugriff auf Daten, damit qualitätskontrollbezogene Probleme schnell gelöst werden können.
Die Verwendung digitaler Checklisten auf der Baustelle für Qualitätsprüfungen bietet konsistente, berichtspflichtige Daten. Qualitätsprobleme können von Projektingenieuren analysiert werden, um proaktive Ansätze zur Vermeidung von Problemen in der Zukunft zu entwickeln.