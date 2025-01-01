Autodesk Construction Cloud Logo
Produkte
Lösungen
Ressourcen
Preise
Symbol der Objektverwaltungssoftware für das Bauwesen.
OBJEKTE

Verwalten Sie Bauobjekte während des gesamten Projektlebenszyklus.

Machen Sie den Projektstatus transparenter, beschleunigen Sie die Auftragsvergabe, und optimieren Sie die Übergabe mit einer zuverlässigen Objektüberwachung.

Passen Sie Arbeitsabläufe für die Objektverwaltung an.

Überwachen Sie kritische Objektmeilensteine von der Angabe bis zur Abnahme mithilfe von benutzerdefinierten Zuständen und Attributen. Organisieren Sie Objekte mit voll konfigurierbaren Kategorien und Statusgruppen.

triangle

Integrieren Sie die Software in Tools für die Zusammenarbeit auf der Baustelle.

Vervollständigen Sie Qualitäts- und Auftragsvergabe-Arbeitsabläufe durch das Verknüpfen von Objekten mit Tools – beispielsweise Formulare, Aufgaben, Fotos und Dokumente.

triangle

Erstellen und verfolgen Sie den Objektfortschritt in 2D-Plänen.

Halten Sie Büro- und Baustellenteams über den Projektfortschritt der Objektinstallation mit farbcodierten Visualisierungen in Zeichnungen auf dem Laufenden.

triangle

Führen Sie Arbeitsabläufe für die Auftragsvergabe auf der Baustelle durch.

Rufen Sie objektbezogene Informationen schnell per Barcode oder QR-Code ab, um die Arbeitsabläufe für die Auftragsvergabe auf der Baustelle durchzuführen.

triangle

Vereinfachen Sie den Übergabe-Dokumentationsprozess.

Greifen Sie während des Projektabschlusses von einem Ort aus auf alle Objektinformationen zu, darunter auch Produktinformationen wie Pläne, Zertifizierungen, Schulungsmaterialien und Garantiedokumente.

triangle

Erleben Sie Objekte in Aktion.

BUILD

Umfassende Software für Baustellen- und Projektmanagement mit großem Funktionsumfang und vernetzten Tools für Bauunternehmen.

Jetzt testen

DOCS

Zentrale Lösung für die Dokumentenverwaltung fungiert als zentrale Datenquelle während der gesamten Projektlaufzeit für alle Projektteams.

Jetzt testen