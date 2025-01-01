Machen Sie den Projektstatus transparenter, beschleunigen Sie die Auftragsvergabe, und optimieren Sie die Übergabe mit einer zuverlässigen Objektüberwachung.
Überwachen Sie kritische Objektmeilensteine von der Angabe bis zur Abnahme mithilfe von benutzerdefinierten Zuständen und Attributen. Organisieren Sie Objekte mit voll konfigurierbaren Kategorien und Statusgruppen.
Vervollständigen Sie Qualitäts- und Auftragsvergabe-Arbeitsabläufe durch das Verknüpfen von Objekten mit Tools – beispielsweise Formulare, Aufgaben, Fotos und Dokumente.
Halten Sie Büro- und Baustellenteams über den Projektfortschritt der Objektinstallation mit farbcodierten Visualisierungen in Zeichnungen auf dem Laufenden.
Rufen Sie objektbezogene Informationen schnell per Barcode oder QR-Code ab, um die Arbeitsabläufe für die Auftragsvergabe auf der Baustelle durchzuführen.
Greifen Sie während des Projektabschlusses von einem Ort aus auf alle Objektinformationen zu, darunter auch Produktinformationen wie Pläne, Zertifizierungen, Schulungsmaterialien und Garantiedokumente.
Umfassende Software für Baustellen- und Projektmanagement mit großem Funktionsumfang und vernetzten Tools für Bauunternehmen.
Zentrale Lösung für die Dokumentenverwaltung fungiert als zentrale Datenquelle während der gesamten Projektlaufzeit für alle Projektteams.