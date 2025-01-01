Kontrollieren Sie das Budget in Echtzeit, und verbessern Sie die Nachverfolgung von Zahlungen des Bauherrn mit einer zentralen, konfigurierbaren Plattform.
Erstellen Sie benutzerdefinierte Budgetpläne, die in allen Buchhaltungssystemen und Projektstrukturplänen nutzbar sind. Sie können benutzerdefinierte Berechnungen in Budgetspalten neu anordnen, umbenennen oder erstellen, um die wichtigsten Budgetinformationen anzuzeigen.
Erstellen Sie Hauptverträge anhand des Budgets, und konfigurieren Sie es gemäß den Anforderungen des Auftraggebers und des Unternehmens. Generieren und definieren Sie die Kostenaufstellung automatisch, richten Sie Bedingungen für Auftraggeberzahlungen ein, und verknüpfen Sie den Hauptvertrag mit den Lieferantenverträgen.
Stellen Sie alle wichtigen Dokumentationen bereit, um den Prozess für Zahlungsanträge an Auftraggeber zu optimieren. Gleichen Sie schnell alle Zahlungsanträge an Lieferanten, Ausgaben und Sicherungspläne ab, um eine Grundlage zu erhalten und die vollständige Zahlung durch den Auftraggeber zu gewährleisten.
Beschleunigen Sie Arbeitsabläufe, und verbessern Sie die Zusammenarbeit mit Auftraggebern, indem Sie ihnen Zugriff auf die Plattform gewähren. Steuern Sie die Berechtigungen, und geben Sie Auftraggebern die Möglichkeit, Zahlungsanträge zu prüfen, zu genehmigen oder abzulehnen sowie Änderungsaufträge zu akzeptieren oder abzulehnen.
Verbessern Sie Ihren Blick auf Baukostendaten, um diese besser nutzen zu können. Erstellen Sie gespeicherte Ansichten, und verbessern Sie Kostenprognosen durch Überwachen der Ist-Kosten und durch Verwendung benutzerdefinierter Spalten, um die Fertigstellungskosten, die finalen Kosten und die Abweichung für ein Projekt genauer prognostizieren zu können.
Umfassende Software für das Projektmanagement und den Einsatz auf der Baustelle mit einem umfangreichen, tiefgreifenden und vernetzten Toolset für Bauunternehmen in einer einfach zu integrierenden, hochgradig konfigurierbaren Lösung.