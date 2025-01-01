Verwalten und verfolgen Sie alle Baukosten von Subunternehmern und Lieferanten mit einer einzigen Plattform, mit der Sie eine zentrale Datenquelle schaffen, für Transparenz sorgen und die Kostenkontrolle verbessern.
Erstellen, bearbeiten und sichten Sie problemlos Lieferantenverträge, und verknüpfen Sie sie mit dem Hauptvertrag. Fassen Sie Anhänge mithilfe des Vertragsgenerators zu einem einzigen Paket zusammen, das weitergeleitet, heruntergeladen und zur elektronischen Unterzeichnung gesendet werden kann.
Verwalten Sie Lieferantenzahlungsanträge über eine einzige Plattform. Visualisieren und überwachen Sie alle Bauzahlungen im Kontext der durchzuführenden Gesamtarbeit. Beziehen Sie genehmigte Änderungsaufträge von Lieferanten automatisch mit ein, und exportieren Sie Zahlungsanträge mühelos nach Excel.
Fördern Sie Transparenz, Verantwortlichkeit und Kontrolle durch Überwachen der Bauprojektkosten. Gleichen Sie interne Kosten oder Lieferantenrechnungen mit Bestellungen ab, und verknüpfen Sie sie mit dem Baubudget. Kommunizieren Sie über unterschiedliche Status, wie viel wann an wen gezahlt werden soll.
Optimieren Sie Arbeitsabläufe mit Lieferanten und Subunternehmern, indem Sie ihnen Zugriff auf die Plattform gewähren. Steuern Sie Berechtigungen, und gewähren Sie Lieferanten Zugriff, um Verträge zu prüfen, Kostenaufstellungen zu erstellen, auf Angebotsanforderungen zu reagieren, Zahlungsanträge einzureichen und ihre Änderungsaufträge einzusehen.
Umfassende Software für das Projektmanagement und den Einsatz auf der Baustelle mit einem umfangreichen, tiefgreifenden und vernetzten Toolset für Bauunternehmen in einer einfach zu integrierenden, hochgradig konfigurierbaren Lösung.